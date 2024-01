Muerde la mano que lo hizo ‘testigo protegido’

Haber dispuesto cargo y salario para su esposa, Alma Lilia Orozco, fue acaso un pecadillo menor cometido por Eduardo Fernández Herrera cuando él era administrador de la Fiscalía General del Estado (FGE) y ella nada menos que subordinada suya, supervisora administrativa en la misma institución.

Apodado “El Higadito” debido a su trato fastidioso, inaguantable, con el personal de las tres dependencias por las que transitó entre 2016 y 2021, Fernández pasó de robos menores, como suele ser dicho en términos delictivos, a las grandes ligas de las transas al mayoreo y cuantiosas.

Terminó en la cárcel porque metió de lleno las extremidades inferiores en un asunto que implicó más de 400 millones de pesos en un crédito bancario y más de 20 millones solo de intereses. Evidentemente, tal enjuague no pudo ser concretado sin su jefe directo y amplio patrocinador político en aquel período, el entonces gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Apenas pisó el reclusorio y fue colocado casi de inmediato en libertad “condicional”. Prometió convertirse en algo así como testigo protegido de sus captores de la Fiscalía Anticorrupción del estado.

Todavía andan en eso, buscando que cumpla con la información “confidencial” prometida. La aprehensión fue desde el año pasado. Todos estos meses lo único que han recibido los sabuesos de la Fiscalía son más dedos en la boca que los 20 de manos y pies

“El Higadito” fue algo así como el comodín de Corral. Empezó el quinquenio 2016-2021 en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Siempre quiso ser el jefe, el secretario, pero el cargo había sido designado para otro incondicional –más torpe, pero rastrero incondicional-, Arturo Fuentes Vélez, actualmente a salto de mata por no presentar pruebas de un gastazo muy cercano a los 100 millones de pesos.

Obviamente chocaron la ambición desmedida y la desvergüenza de Fernández con la acerada torpeza, la obstinada ignorancia, de Fuentes. Uno de los dos no cabía en Hacienda. Fuentes Vélez se tiró al pisó y desgarró sus vestiduras hasta conseguir le fuera quitada la monserga casi tres años después de iniciada la administración, en el 2019.

A mañana y tarde se quejaba el entonces secretario de Hacienda de su titular de Egresos; de hecho presentó su renuncia verbal en varias ocasiones porque consideraba un peligro para él mismo la permanencia de Herrera. Entendemos que como peligro se refería a las transas. Uno sí podía meter la uña a la caja, el otro no, era la lógica.

Logró sacudirlo en 2019, pero no retirarlo del gobierno. No imaginaba siquiera que el empujón no sería hacia el suelo sino hacia arriba; no precisamente lo que andaba buscando su “subordinado”, Hacienda, pero sí algo igual de apetitoso, otra Secretaría.

Desvergonzado, sangre pesada, higadito, pero con mucha “suerte”, o complicidad, con su patrón, el gobernador, fue sacado de Hacienda y llevado, primero, a la administración de la Fiscalía General del Estado, donde también quedó convertido en piedra en el zapato del inconmovible César Peniche.

Solo unos meses bastaron para que fuera denunciado por Héctor Hugo Pérez Robles, a quien el propio régimen corralista había nombrado como administrador de los ranchos, ganado y otras posesiones aseguradas al exgobernador, César Duarte Jáquez,

El denunciante presentó un oficio ante el órgano de control interno de la Fiscalía el 27 de julio del 2020, asegurando que Fernández “dejó” que murieran cientos de cabezas de ganado. Nunca fue comprobada su muerte pero sí su venta ilegal. Tácitamente fue acusado de abigeato. El mismo gobernador presumió en algún momento el remate de cientos de cabezas en subastas públicas.

Esa denuncia no tuvo ningún seguimiento, obvio no al momento que fue presentada durante la administración corralista, pero tampoco sabemos de indagación alguna en la actual etapa de la Fiscalía anticorrupción.

No duró ahí Fernández más de un penoso año. Sin ser médico, ni enfermero, ni radiólogo, ni aprendiz de primeros auxilios, el Covid le puso en charola de plata la Secretaría de Salud porque el bicho desgraciado acabó con la vida de su titular de inicio del régimen, el buen doctor, Jesús Enrique Grajeda Herrera.

Corral premiaba en lugar de castigar o detenerse a investigar. Su gobierno convirtió en un pantanal las propiedades decomisadas a Duarte. “El Higadito” tuvo control total de ellas, las manejó discrecionalmente aun cuando se suponían bajo jurisdicción del Poder Judicial. Barrió literalmente con todo cuando, aún ahora, no empieza el juicio contra el ahora recluido en el Cereso estatal número 1.

A finales de julio del 2020 le entregó Corral Jurado su premio gordo de la lotería. Lo hizo flamante Secretario de Salud y puso en sus manos cientos, miles de millones en licitaciones, medicamentos construcciones; puso en manos de un licenciado en economía con especialidad en comercio exterior la salud de los chihuahuenses, azotada de lleno en ese momento por el Covid.

Igual que siempre, fue contradictorio el exgobernador ese 29 de julio que tomó la protesta a su nuevo jefe Salud.

Dijo en el comunicado oficial respectivo: “Recordó (Corral) que como candidato se comprometió a nombrar al frente de la dependencia a un médico, particularmente en el terreno y conocimiento de instancia, compromiso que honró con el secretario de Salud, Ernesto Ávila y en segunda instancia, cuando nombró a un médico aún más vinculado a la salud pública”.

En el tercer nombramiento ya no le importó cumplir su palabra. Prefirió a un pragmático sin escrúpulos que a un especialista. De ahí que a las primera de cambio compró 27 millones de pesos en pruebas Covid, mascarillas y overoles, entre otros, a empresas que ninguna relación tenían con el sector salud, sino especializadas en blindajes.

Increíble pero así fue; o más propiamente dicho, así debía ser para los intereses del “versátil” funcionario. Una de las empresas se llamaba IBN Industrias Militares, otra Alta Tecnología Balística, dedicada al blindaje; Globtech/Caper, dedicada a la tecnología; y un cuarto proveedor, Isaac Hernández Sáenz, concentrado en la venta de productos perecederos.

La Auditoría Superior del Estado concluyó de las revisiones correspondientes que los operadores de esas compras incurrieron en irregularidades. Presentó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria que sin duda derivaría en penal pero tampoco fue sabido que siquiera concluyera dicha sanción. Fácilmente libraron los exfuncionarios esa y otras muchas responsabilidades en el manejo económico y financiero de la Secretaría de Salud.

Brincarse a todas las instancias legales para conseguir un crédito por 400 millones de pesos fue lo de menos ante las burdas tracalerías. Por completo ilegal y con el visto bueno de ya sabemos quién pero sin detenerse a siquiera pensar que podría a la cárcel; y así fue, pero muy suavecito.

Esa falta de apretón de tuercas en serio ha inmunizado a “El Higadito” y su clica. Ahora trabaja la adrenalina sobrante sacándole la lengua a quienes lo llevaron a la cárcel creyendo que les entregaría información carnosa contra los otros involucrados en las raterías. Sin duda no ríe, se carcajea, allá por Tamaulipas, donde opera para Morena.

Ni les ha dado información sustancial alguna y ahora trabaja de manera activa y pública para los opositores políticos del gobierno estatal.

Trabaja para la Cuarta Transformación evidentemente porque ahí anda también el patrón del grupo, Corral Jurado. Dejó atrás el miedo, o el supuesto miedo, que lo envolvió al ver y oler la humedad petrificante que desprenden las rejas de toda cárcel.

Sigue su proceso como testigo protegido igual que otros denunciados por corrupción del régimen corralista y desdeña, con su conducta, la posibilidad que las autoridades judiciales le modifiquen la medida cautelar y lo pepenen de nuevo para regresarlo a la cárcel.

Parece convencido que han funcionado sus oraciones a Santa Cuarta Transformación, elevadas en todo lo alto por su jefe el exgobernador.