Movilidad: buscar acuerdos más que conflictos

La polémica sobre el BRT persiste: literal, se trató de un espejismo, tal cual: una imagen producida por la luz que mientras más crees acercarte, más se aleja: una imagen engañosa. El proyecto cubría los temas que un sistema de este tipo implica: la inclusión de las zonas más alejadas al sistema, es decir, se rediseñarían las rutas y se podría viajar con un mismo boleto desde las líneas alimentadoras y pretroncales hasta el destino final, se modernizarían las unidades, pero sobre todo, estaría funcionando hace al menos año y medio. Con la implementación del sistema -y subrayo la palabra “sistema”, como una serie de elementos relacionados de manera lógica que trabajan hacia un mismo objetivo- Ciudad Juárez se incluiría entre las ciudades mexicanas que han visto en él la mejor opción para satisfacer sus necesidades de transporte público. Hoy, aquí, todo es una imagen desdibujada.

Una de las personas que se pronuncia en contra del BRT2 comentó a través de las redes sociales la respuesta que la Asociación de Planificadores y Urbanistas de Ciudad Juárez, Fundación Integra A.C., Peatones Heroicos, entre otros, hiciera a la declaración del regidor Antonio Domínguez Alderete sobre destruir lo que llama “mugrebus”, al cual culpa de la destrucción de las calles. Me permito transcribir su comentario, no para negar lo que en ahí expresa, sino para hacer notar que, finalmente, son muchos los puntos que se tienen en común, considerando que, de entrada, concuerdo con los grupos y colectivos mencionados.

PUBLICIDAD

“El BRT2 ha provocado el caos en la mivilidad (sic) que hoy tenemos.

No es la solución al añejo problema de transporte de Cd. Juárez, es una obra corrupta, innecesaria, incompleta y pésimamente mal ejecutada.

Nadie les dice nada a los malos concesionarios, que tienen décadas con sus viejas cafeteras y nadie les toca ni un pelo.

La pirámide de movilidad es una aspiración de la que estamos a décadas de querer imponerla a la fuerza, primero se tienen que dar muchos pasos, para que sea una realidad y uno de esos pasos, no son los carrile (sic) confinados, primero se requiere un estudio científico que nos permita saber que (sic) es lo que necesita Cd. Juárez para alcanzar esa pirámide de movilidad, segundo modernizar TODAS LAS UNIDADES, tercero ampliar las rutas a las colonias mas (sic) aparatadas (sic) a donde se necesitan, cuarto establecer muy bien las paradas para toda la ciudad para poner orden, quinto carriles preferentes en las principales avenidas por donde circule el transporte público y el de la maquila. Sexto una aplicación con rutas, horarios, paradas todo en la palma de la mano. Con esas premisas podremos hablar de carriles confinados y pirámides de movilidad, ahorita lo único que hacen es exacerbar a la población, representado (sic) por este regidor que no ven (sic) claro como (sic) un carril confinado, vendrá a resolver el problema de movilidad, cuando en realidad lo ha complicado”.

De entrada, y sin negar que la nueva manera de conducirse ante los cambios de circulación puede generar ciertos problemas, también debemos aceptar que el caos vial se da en toda la ciudad y no solo en las calles por las que corren carriles confinados: esto, por lógica, nos lleva a pensar que son otras las causas por las que las vialidades están atestadas, entre ellas el aumento en el parque vehicular que de por sí ya era elevado y más creció tras la decisión de regularizar autos. Que es una obra incompleta y mal ejecutada: de acuerdo, ¿corrupta? No lo sé, pero no metería las manos por ello ¿innecesaria? En desacuerdo: todo proyecto incluyente se requiere, pero se requiere hacer bien. ¿Qué nadie toca a los concesionarios? En menos de un mes tendremos respuesta. ¿La pirámide de movilidad es una aspiración? Sí, lo es, y muy legítima, ¿por qué no iniciar ahora? Cierto, el carril confinado no es la solución, ni el automóvil lo es, sin embargo, el sistema de transporte sí; por cierto, hay estudios científicos sobre lo que se requiere en términos de movilidad: una excelente tesis de doctorado premiada a nivel internacional es uno de ellos. Alcanzar a colonias lejanas, establecer paradas, implementar una aplicación con rutas y horarios en tiempo real ¡perfecto! Así lo contempla en plan original. Ahora, ¡a pugnar todos por ello! Y sí, también coincido que tal como estamos, con una operación tanto del BRT1 como el BRT2, nula la primera e irregular la segunda, nos exacerba.

Tenemos tanto en común, ¿por qué no luchar para que nos cumplan una visión que nos colocaría entre las principales urbes del país? ¿Por qué no pedir a nuestros gobernantes que exijan a pie puntillas que el proyecto se dé a cabalidad, y no nos den remiendos, migajas, que no merecemos?