Morir por ignorancia

Otra vez los juarenses nos encontramos ante el dilema, mortal en este caso, de enfrentar la necedad, irresponsabilidad y valemadrismo de algunos, en perjuicio de la sociedad entera. Nuevamente el aguijón de la ignorancia hiere de gravedad a una sociedad golpeada por la peor crisis sanitaria de todos los tiempos, ante la actitud indolente, indiferente y hasta criminal de quienes se niegan a creer en la pandemia y retan a la muerte desde su profunda ignorancia.

Más allá de cualquier interpretación sobre los imaginarios propósitos de una pandemia causada o inducida con fines muy específicos, más allá de supuestas teorías conspiracionistas que pretenden la hegemonía política y económica del mundo, más allá de los más febriles desvaríos mentales de algunos, más allá de todo eso está una terrible y lacerante realidad: cada vez más gente se está contagiando y el Covid-19 mata, y no hay vacuna ni medicamentos que lo curen, ni hay un patrón certero de comportamiento del contagio.

En este momento ya no importa de dónde, cómo o por qué llegó este maldito virus, lo que cuenta es que llegó y que está entre nosotros multiplicándose cada vez con mayor velocidad y cada vez más agresivo y mortal, al menos en nuestra frontera.

Los días recientes han sido de romper récords en materia de la pandemia en todos los órdenes. Hemos llegado a las cifras más altas de contagios, de muertes y de ocupación hospitalaria en un solo día, lo que se ha repetido varias ocasiones a lo largo de las últimas dos semanas. Lo mismo está ocurriendo en nuestra vecina ciudad de El Paso, Texas, con la diferencia de que allá la tasa de mortalidad es infinitamente menor que la de nosotros.

Derivado de ese considerable repunte de contagios en EU, particularmente en El Paso, que coincidió casualmente con el repunte en nuestra ciudad, el pasado 7 de octubre el alcalde Armando Cabada solicitó formalmente al Gobierno federal la restricción de cruces no esenciales hacia México por los puentes internacionales de esta frontera argumentando que, por tratarse de una emergencia sanitaria, sí existe una restricción en ese sentido en los cruces de México a EU.

A esa petición del presidente Armando Cabada de inmediato se sumaron los diputados federales de Morena quienes, mediante un comunicado oficial, indicaron que estarían realizando dicha petición formal al Gobierno de la República.

Días después, a iniciativa del diputado Alejandro Gloria, el Congreso del Estado también respaldó la petición de Cabada, aprobando por unanimidad un exhorto al Gobierno federal para restringir los cruces no esenciales de EU hacia México. En el mismo sentido, diputados y senadores del PAN aprobaron un exhorto en el Congreso de la Unión.

La respuesta del Gobierno federal, en voz del canciller Marcelo Ebrard, no podría ser más desalentadora y desesperanzadora para los juarenses: “Hay diferentes formas de verlo y México no va a optar por un cierre imperativo, eso tendría muchas consecuencias y eso aplica para la frontera. Se hacen recomendaciones, se hace orientación, pero no estamos previendo un cierre de actividades”, sin importar que el gobierno norteamericano sí ha impuesto un “cierre imperativo” para cruces no esenciales de aquí para allá.

La respuesta de Ebrard a la solicitud del alcalde, y de muy diversos sectores de la sociedad chihuahuense y juarense, por supuesto que no gustó al presidente municipal Armando Cabada, quien ha señalado que no está de acuerdo en esa visión porque claramente el Gobierno federal está privilegiando un tema económico por sobre la salud de los fronterizos. Los crecientes casos de contagios en El Paso son el argumento de mayor peso para sustentar esta medida que el Gobierno federal se resiste a tomar en perjuicio de los juarenses.

Tan sólo para ilustrar mejor esa afirmación, el pasado viernes autoridades sanitarias paseñas, dieron a conocer mil 643 nuevos casos, el número más alto nunca antes reportado en un solo día, acumulando un total de 48 mil 885 personas positivas a Covid-19 desde el inicio de la pandemia. También informaron sobre cuatro decesos ocurridos en las anteriores 24 horas, con lo cual llegan a 599 muertes en la vecina ciudad. Es decir, la tasa de mortalidad en El Paso es de 1.22 por ciento.

En Juárez, ese mismo día, se dieron a conocer cifras igual de graves y preocupantes. El jueves se registraron 357 nuevos casos mientras que el viernes fueron 176, para un total de 13 mil 459 contagios con un total de mil 195 decesos en lo que va de la contingencia, lo que significa una tasa de mortalidad del 8.9 por ciento.

Mientras que en El Paso muere uno de cada 100 contagiados, en Juárez pierden la vida nueve de cada 100, así de graves y preocupantes son las estadísticas en nuestra ciudad. Una tasa de mortalidad nueve veces mayor que la de nuestros vecinos paseños.

Y es precisamente ese razonamiento o análisis estadístico el que nos lleva en automático al otro tema. Existe un abismo entre los sistemas de salud de EU y México, en nuestro país está totalmente colapsado, y eso se está reflejando negativamente en los números de fallecidos en nuestro país, para infortunio de nosotros los mexicanos y ya llegará el momento de exigir cuentas a las autoridades federales y estatales sobre eso, pero hoy lo que hace falta es la conciencia social, la responsabilidad ciudadana para evitar y prevenir más contagios.

Y lo que pudiera parecer algo increíble y absurdo para muchos en el mundo, en México, en Chihuahua, en Juárez, es una espantosa y cruel realidad: existen personas que no hacen caso a las únicas medidas y acciones que pueden contener la velocidad del contagio y, por tanto, la creciente mortalidad de personas. Así como lo lee, a pesar de las siniestras cifras de mortalidad en Juárez, a pesar de las disposiciones emitidas por el gobierno para guardarnos en casa, para usar el cubrebocas, para guardar la sana distancia y para no realizar fiestas o reuniones, aún en casa, hay gente que sigue pensando que nada les pasará e ignora todas esas disposiciones ¡increíble!

Desde el regreso al semáforo rojo, hace dos semanas, ha sido constante el número de llamadas al 911 reportando las llamadas “coronafiestas”, en clara alusión a lo que significan en estos momentos ese tipo de reuniones, en un promedio diario que no baja de 170 reportes por día. Cifra que debemos analizar con cuidado, porque al menos la mitad de esas llamadas han resultado falsas, es decir, personas que juegan con algo tan serio como el Covid-19, pero la otra mitad han sido reales, verdaderas, es decir, gente a la que no le importa el drama que muchas familias están viviendo en nuestra ciudad y que puede ser el suyo también.

Yo me pregunto ¿cómo puede alguien hacer una fiesta en estos momentos de angustia y duelo para miles de juarenses? ¿Qué pasa por la cabeza de esas personas al momento de tomar la decisión de hacer una fiesta o reunión? ¿Cómo pueden ser capaces de arriesgar así a los suyos, a su familia, a sus hijos, a sus padres, a los que más deberían cuidar y proteger?

Pero desafortunadamente hay más ejemplos lamentables. Ayer por la mañana, al acudir a comprar alimentos a una tienda de autoservicio de las transnacionales, me pude percatar de dos cosas, una buena y una mala: la buena es que esas cadenas comerciales volvieron a los protocolos estrictos que habían relajado, tapetes desinfectantes, toma de temperatura, gel antibacterial, medidas obligatorias de sana distancia, restricción en el acceso a menores de edad y a una sola persona por familia y eso me pareció excelente, pero viene la mala, la misma gente haciéndose la chistosa para burlar el control de los guardias en el acceso a la tienda.

Sí, formados en la fila, me di cuenta de un grupo de tres personas que venían juntas, porque los vi bajar de su auto y formarse en la línea. Además, platicando muy familiarmente entre ellos y realizaron sus compras juntos al cruzar la puerta de entrada. Felices porque habían burlado al guardia ¿se dan cuenta?

¿Qué nos está pasando como sociedad, como personas, como seres humanos? ¿En qué clase de gente nos hemos convertido? Poner en riesgo la vida de otros de forma deliberada, consciente, es un delito. Y un delito muy grave, sobre todo para quienes se dicen seres humanos.

En estos momentos, hacer reuniones familiares o fiestas, no usar el cubrebocas, no respetar las medidas de prevención, no es burlarse de la autoridad, no, es burlarse de la vida de otros, es poner en riesgo la vida propia y la de quienes decimos amar. No hagamos eso, por favor.