Morena nunca pierde

La escena es grotesca. En un escritorio casi vacío, la secretaria Sánchez Cordero justifica la barbarie jurídica en Baja California. Le acompañan unas cuantas personas, la fotografía representa la decadencia total de la 4T.

Se trata de una reunión íntima en que el nuevo gobernador de BC, Jaime Bonilla, sin un ápice de vergüenza, habla de la inmoralidad como un asunto menor. Se robaron tres años de gobierno pasándose por el arco del triunfo la Constitución, y Bonilla, completamente ajeno a la crisis moral que enfrenta a nivel nacional, hace gala de su control político, diciendo que la oposición se reduce a unos cuantos y que, esa tarde, todos le aplaudieron al asumir el poder.

En la grabación en vivo, se escucha la voz de una mujer que dice “ah no, bueno…”, con tono de lisonja y con una muletilla que suele escucharse en las tardes de canasta de las Lomas. Pero esta vez no es una reunión de señoras de la alta sociedad, es la secretaria Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte en retiro, actualmente notaria con licencia de la Ciudad de México y la encargada de la política interna de la Cuarta Transformación; si alguien describe a la mafia del poder o quiere describir un prototipo del mexicano fifí, debe apuntar en el primer lugar de su lista a Sánchez Cordero.

“Yo les dije, es legal, porque está vigente”, y se ríe, continua la grabación con la voz de la mujer que antes defendió las causas más cercanas a los Derechos Humanos y que, ahora, ha mostrado su verdadera vocación en la defensa de un régimen que, en el discurso, es el padre bueno y noble que quiere lo mejor para sus hijos, pero en la práctica es la peor versión del autoritarismo que cada vez es menos suave, poco a poco va cargando más el peso del bastón de mando mesiánico.

En Baja California, una vez que Jaime Bonilla ganó las elecciones para gobernador, por un periodo de dos años; después, el congreso local con mayoría panista, unos meses antes de terminar su gestión, decidieron reformar la ley para que el periódo se extendiera a cinco años.

Si Pitágoras no era tonto, le regalaron tres años al hoy gobernador Bonilla, ante la mirada incrédula de los expertos que ven –en este acto– el regreso a la barbarie jurídica, donde ni la democracia, ni los principios de la justicia valen nada frente a la razón moral de la 4T que siempre se defiende con la charola de treinta millones de votos obtenidos en la histórica elección de 2018.

La ley es un botín de guerra –según la 4T– y le pertenece a quien tiene la legitimidad, aunque, en realidad, esa legitimidad a la que se refieren, no es nada sin el poder político. Para muestra, lo que pasó en 2006, AMLO ganó la elección, pero Calderón y Fox se la robaron, en aquella ocasión, de nada le sirvió a López Obrador la legitimidad, porque no tenía el poder político.

Pero no es solamente la legitimidad, ni el poder político lo que prevalece, es el autoritarismo que no respeta a nadie lo que emerge de las entrañas de la 4T y que impone una sola razón hegemónica que está por encima de cualquier opinión, es el discurso ultramoralista que usa un argumento circular que se resume así “AMLO tiene razón, porque es la única razón moralmente aceptable”.

Con este ritmo de la 4T tendremos que bailar los próximos cinco años. Vemos lo que pasó en Baja California con Bonilla y es la muestra de que son capaces de todo. Benito Juárez se debe estar revolcando en su tumba.

En las últimas semanas, el Estado mexicano se ha puesto a prueba, primero por la operación fallida en Culiacán, donde pudo más la táctica del narcoestado que la pobre inteligencia de los cuerpos de seguridad. Ayer, la tendencia en Twitter fue #GolpeDeEstado, por la declaración del presidente López Obrador, que ahora pone en la opinión pública el fantasma que recorre Latinoamérica; hoy, la posibilidad de un Estado débil que enfrenta un golpe militar es descartada por el Presidente, quien tuvo que salir con su bastón de mando a decir que aquí no pasará nada.

Esto me recuerda el chiste del político que, cuando dice que sí, significa que tal vez; cuando dice que tal vez, significa que no; y cuando dice que no, entonces no es político. En este caso, que el presidente diga que todo está en orden, significa que nada está en orden.

¿Qué nos espera? En Chihuahua, la agenda político-electoral está encima, según las encuestas y el comportamiento en las últimas elecciones, el algoritmo señala que Morena ganará la próxima contienda electoral del 2021 a nivel local. Según los politólogos, esto sucederá si todo sigue igual.

Massive Caller, la única casa encuestadora que le atinó en 2016 en Chihuahua, afirma que, si hoy fueran las elecciones, Morena tendría un sólido primer lugar; seguido de Acción Nacional; en tercer lugar los independientes; y en cuarto lugar el PRI.

Por eso, en Morena la guerra civil está que arde, con una contienda interna que tiene sabor a constitucional. Sin embargo, ante una remota posibilidad de que Acción Nacional logre remontar los veinte puntos que tiene de desventaja, una posible judicialización del proceso electoral llevará a los tribunales la decisión final, como ya sucedió en Juárez recientemente.

Así, el autoritarismo de Morena, desde la elección, durante el proceso y, eventualmente, en un escenario judicial después del proceso, será el enemigo a vencer, porque el autoritarismo del Gobierno federal tiende a hacerse visible y muestra su peor cara en las crisis.

Entonces, mientras vemos el desenfado con el que pasan por encima de la Constitución en Baja California y cómo lo justifican con la falacia de la 4T, es hora de que Chihuahua ponga sus barbas a remojar, porque, por lo visto, en esta nueva etapa, Morena nunca pierde, y cuando pierde, arrebata.