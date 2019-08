Morena feliz, feliz, feliz

En días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera que el pueblo estaba “feliz, feliz, feliz”. Esto lo manifestó en relación con su ejercicio de gobierno, y ante una solicitud de revelar su fuente para esta aseveración. Si nos remontamos al 1 de julio de 2018, es cierto lo que el presidente manifestó, pues la mayoría de los mexicanos que ejercieron su voto, lo hicieron por la opción de López Obrador. Al paso de un año, no sabemos si lo que asegura es cierto o no, pues no es lo mismo andar haciendo campaña que gobernar. Pareciera que, la necesidad del presidente de asegurar que todo mundo está feliz con su gobierno se sobrepone a los datos duros: las cosas no están mejor a casi un año de su gobierno. En cierta forma, este proceder del presidente nos recuerda aquella época en que la prensa llamó Foxilandia, al mundo imaginario del entonces presidente Fox, cuando aseguraba que en México todo iba bien.

Como ya he comentado en otras ocasiones, es una falacia en la que muchos ciudadanos caen, el creer que México se encontraba en la misma situación que Burkina Faso al término del mandato de Peña; igualmente, es una falacia el creer que México es Burkina Faso al entrar López Obrador a gobernar.

Esta “felicidad” generalizada, casi epidémica, de la que el presidente insiste en hablar, parece que excluye a sus principales operadores políticos, tanto del altiplano como de los Estados. En días recientes, se evidenciaron varias situaciones que demuestran que, antes de cumplir un año de gobierno, los grupos internos de Morena se encuentran ya disputando el posicionamiento político, asumo que con miras al 2024. Un ejemplo de ello fue la marcha contra la violencia contra las mujeres que tuvo lugar en la Ciudad de México. Mucho se especuló que los brotes de violencia ahí reflejados, fueron en gran medida inducidos por grupos vinculados al senador Monreal, o al canciller Ebrard, para evidenciar una falta de gobernabilidad en la ciudad, cuya responsabilidad recae en Claudia Sheinbaum. Quizá haya algo de verdad, pues quedó claro que su actuación fue rebasada, no por empatía con la causa, sino por desconocimiento de qué hacer.

Por otro lado, la disputa por la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado entre el senador Martí Batres y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, evidenció igualmente que, al menos dentro de la bancada de Morena, no todos están felices, felices, felices. Martí Batres despotricó vía Twitter en contra de Ricardo Monreal y su actuación, acusando manipulación de senadores, presiones, chantajes, entre otras cosas. Lo único que vino a reflejar el senador Batres es que precisamente en esa bancada (al igual que en todas) hay manipulación, presiones, y chantajes.

Aquí en la entidad, vemos que suceden cosas parecidas. El presidente de Morena en el Estado, Martín Chaparro, acusa al delegado de Programas Federales, Juan Carlos Loera, de tratar de intervenir en el proceso interno del partido, utilizando funcionarios federales a su cargo para ello, y asumir el control del partido. El problema de Loera con sus correligionarios ya es añejo, y no debería sorprender a nadie.

Chaparro refirió, entre otras cosas, que durante el gobierno de César Duarte, este último ponía candidatos de oposición. Chaparro desliza el mensaje de que en la actualidad pasaría lo mismo con Juan Carlos Loera. Esto se debe precisamente a la cercanía que muestra Loera con Javier Corral. Quizá tenga razón Chaparro, pues de otra forma no se entiende ese ánimo jubiloso de Loera al celebrarle a Javier Corral cada paso que da en su administración, aunque sea en falso.

Si bien los ciudadanos queremos ver a los actores de los distintos niveles de gobierno trabajar de la mano, el caso de Loera es distinto, pues ni como opositor en su momento, ni ahora desde la institucionalidad ha tocado siquiera con el pétalo de una rosa a Corral; ni modo que el gobierno de Corral fuera tan perfecto para no tener nada que señalarle. Son varios ejemplos en donde Loera ha aplaudido chispazos del “nuevoamanecer” (el recién develado programa de infraestructura, por ejemplo) y ha dado la espalda a los propios (la detención arbitraria del alcalde de Cuauhtémoc, por ejemplo). Esto le ha traído como consecuencia distanciamiento de la dirigencia nacional y estatal de su partido, de sus correligionarios, y de muchas personas quienes veíamos en Loera un hombre de causas, de lucha, y congruente. ¿Aspira a ser candidato de su partido, o aspira a ser candidato de Javier Corral? ¿Están los morenistas, felices, felices, felices en Chihuahua?