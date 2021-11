Morena defendiendo a PASA

Si usted creía que quien gobierna la ciudad es el presidente municipal, siento desilusionar su creencia, porque no es exactamente así. De acuerdo con la Constitución General de la República, en el artículo 115 fracciones I y II, así como en la Constitución del Estado y el Código Municipal, la máxima autoridad en el municipio recae en el Cabildo, conformado por los regidores o ediles del Ayuntamiento de los cuales forma parte el presidente municipal, es decir, es un regidor más sobre quien, efectivamente, recae la tarea de ejecutar las decisiones que se aprueban en el Cabildo, en forma colegiada, con el voto mayoritario de los regidores.

Así pues, en términos legales, el presidente municipal es el depositario de las decisiones aprobadas en el Cabildo, responsable de ejecutar, administrar y lograr los resultados planteados por el cuerpo colegiado de regidores. Evidentemente, también es el jefe político del municipio, asimismo con ello adquiere el carácter de representante de los juarenses.

Es necesario hacer estas precisiones, porque a veces se cree que los gobernantes o funcionarios tienen facultades extralegales e ilimitadas, o que simplemente no les corresponden, cuando en realidad no es así y no es que pretenda demeritar la figura del presidente municipal, no, solamente poner en el justo contexto sus responsabilidades específicas.

Lo anterior no quiere decir que el alcalde no tenga poder, y menos en un sistema de gobierno como el nuestro, en el que los regidores del ayuntamiento resultan electos en una planilla, es decir, quien pide el voto durante un proceso electoral es el candidato a presidente municipal, quien se registra ante las autoridades respectivas junto con su planilla de regidores, entonces, al resultar electo, en automático los regidores que le acompañaban en su planilla, asumen el cargo respectivo.

Por lógica, los regidores del grupo edilicio mayoritario, planilla municipal ganadora en la elección, le deben el cargo al presidente municipal porque fue quien aprobó, palomeó o de plano seleccionó a quienes lo acompañarían durante el proceso electoral en su planilla.

También es claro que, al administrar todos los recursos del Gobierno municipal, el titular del mismo tiene una gran cantidad de instrumentos para coaccionar, presionar o influir en los regidores, sean de su partido o no, porque tiene facultades amplias y discrecionales para dotar o recortar compensaciones económicas, facilidades administrativas, recursos para apoyos, etcétera, lo que le facilita que sus proyectos y propuestas se voten positivamente en el Cabildo.

En ese orden de ideas, el Cabildo es como una cámara de diputados municipal, para ponerlo en sencillo ejemplo de fácil comprensión, y los regidores son como los diputados locales, municipales, con las mismas atribuciones y funciones que los legisladores estatales o federales, solo que restringidas al ámbito de la ciudad únicamente.

Por tanto, los regidores son nuestros representantes ante el Gobierno municipal, así es, representan a los juarenses y están legal, moral y políticamente obligados a pugnar porque se resuelvan todas las problemáticas que afecten los intereses de la comunidad, de los ciudadanos. Esa, y no otra, es su principal función.

Por eso, los regidores discuten, debaten y votan temas como el presupuesto del municipio, los reglamentos, los planes de desarrollo, las enajenaciones, los contratos, las compras, y en general todo lo que tiene que ver con la correcta administración de los recursos municipales, así como problemáticas específicas que afecten la seguridad, integridad, bienes, patrimonio o bienestar de los juarenses. Eso deben hacer y no otra cosa, para eso están ahí.

Claros en este contexto, resulta que en una entrevista que le realicé para mi programa radiofónico en 860 Noticias, al presidente del CDM del PAN, y Coordinador de los Regidores del PAN en el Cabildo, el Lic. Joob Quintín Flores, al cuestionarlo sobre los duros señalamientos que hace el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar a los regidores panistas, al acusarlos de “pasalones”, porque afirma que son quienes en el pasado le pasaron todo a la empresa recolectora de basura, el dirigente panista me respondió: “Los regidores de Morena, hoy, no los del pasado, los de hoy, son los que han defendido a la empresa que no ha cumplido su obligación legal de recolectar la basura de los juarenses”.

Al aire, Joob Quintín, detalló cómo, en una sesión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales del Cabildo, a la que se convocó a la empresa recolectora de basura, y presidida por el Profesor Hugo Avitia del PT, en la que el objetivo central era presentar a los directivos de PASA un reclamo fuerte, drástico, sustentado, por su falta de cumplimiento del contrato que los obliga a prestar ese servicio, reclamo que los regidores blanquiazules hicieron en voz de la regidora Austria Galindo y del propio Joob, los regidores de Morena salieron a la defensa de PASA, pidiendo tolerancia y mayor tiempo para que cumpla con lo estipulado en el contrato correspondiente. Incluso, solicitaron formalmente -los regidores de Morena- que se borrara de la minuta de la sesión la participación del coordinador de los regidores panistas, con el fin de que no quedara constancia escrita de sus peticiones y demandas a la empresa incumplida.

¡Increíble! Los regidores del partido que tiene como bandera principal la defensa de los intereses de los que más necesitan, defendiendo a los poderosos, a los empresarios, que además han ocasionado un grave problema con la recolección de basura. Es verdad, el relato corresponde solo a lo que señaló el dirigente panista en la entrevista radiofónica, pero hasta el momento, dos días después, nadie ha salido a desmentir o controvertir su versión, por tanto, se puede dar por verídica.

Pero hay más todavía. En esa misma reunión, también participó el director de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Guevara, quien ha mostrado una actitud por demás pasiva, excesivamente tolerante, tibia y hasta “pasalona” (como diría su jefe el alcalde) con la empresa que no cumple con su obligación.

El municipio le paga a PASA, puntualmente, poco más de 23 millones de pesos por mes como parte de las obligaciones mutuas contraídas en el contrato correspondiente, es decir, la administración municipal cumple, pero no la empresa quien lleva meses en una cómoda actitud de incumplimiento, de indiferencia, argumentando pretextos que no justifican, pero sin remediar de fondo el problema. Pasar tres veces a los domicilios de los juarenses a recoger la basura ¿Cuántas veces llegó PASA a su domicilio en la semana que hoy termina?

Por eso me resulta indignante, que los ediles de Morena defiendan oficiosamente a una empresa que no ha cumplido con su obligación, cuando su deber es exigir el cumplimiento en beneficio de los juarenses. Morena defendiendo a PASA ¡qué les pasa!

En general, debo apuntar que los regidores del Ayuntamiento, todos, han empezado muy mal su gestión, porque recientemente también aprobaron un incremento al impuesto predial con el que, en 2022, miles de juarenses se van a sorprender cuando vean el importe que deberán pagar, y lo hicieron a desprecio de la difícil situación económica que se vive luego de más de 18 meses de pandemia, de aislamiento, de cierre de negocios, de salarios a medias, de bajas en las ventas, de un sinfín de contratiempos derivados por la emergencia sanitaria, y que han impactado en la economía de los ciudadanos. Justo cuando lo que se requiere son medidas que estimulen y apoyen a la precaria economía familiar, dan tremendo golpe al bolsillo de los juarenses.

Los juarenses esperamos de nuestras autoridades municipales sensibilidad social, esperamos que comprendan bien para qué están ahí, la sociedad en general y los juarenses particularmente, ya no queremos más políticos mentirosos que ofrecieron la luna y las estrellas en campaña, pero, ya en el gobierno, se olvidan de lo que prometieron.

Bien haría el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar en revisar a profundidad las premisas de su gobierno, pero, sobre todo, la capacidad y eficiencia de sus colaboradores. Algunos, ya a tan poco tiempo de iniciada su gestión, le están quedando a deber bastante a él y a la comunidad.