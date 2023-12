Morena, de Corral a Teto

Hasta mediados de la semana anterior parecía, para los ‘morenos’ locales, que todas las noticias de que el tsunami sufrido por Morena a lo largo y ancho del país, a manos de un verdadero tropel de priistas y panistas, eran, por lo menos lejanas.

Con el impactante anuncio de la búsqueda de la candidatura al senado por Héctor «Teto» Murguía -a través del PT- todo lo anterior quedaba sepultado.

No les había llegado a los ‘morenos’ chihuahuenses un político con el «arrastre» popular-electoral del exalcalde juarense.

Sí, ya tenían en sus alforjas a dos exalcaldes capitalinos -Marco Adán Quezada (PRI) y Carlos Borruel (PAN), éste último hasta excandidato a la gubernatura y el primero aspirante frustrado a ese cargo- y podían, más o menos, transitar, asimilar la llegada de quien ya tenía al interior de Morena «una cabeza de playa» con su hermano, Daniel, convertido en diputado federal, pero la aparición del exgobernador Javier Corral, en el grupo promotor del enlace de Claudia Sheinbaum con la sociedad, fue el acabose.

Abandonada, -casi desde la campaña electoral del 2018, la búsqueda del fortalecimiento de la identidad como partido de izquierda- al interior del partido gubernamental los alineamientos parecieron casi automáticamente, según las afinidades y, sobre todo, las conveniencias políticas, la llegada de ambos personajes a la 4T tiene apologistas y detractores.

Ese arribismo tiene -tendrá- serias repercusiones al interior pues cuentan, cada una, con una historia de enfrentamientos y acercamientos, como ocurre en la relación entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y Teto Murguía, en el momento el primero la figura más destacada al interior del morenismo, lo que le permitirá transitar, no sin algunos sobresaltos, a la búsqueda de la reelección, lo que le permitirá atisbar el 2027.

Pero si Teto obtuviera la senaduría (más de uno podrá sostener que es harto difícil, lo sano será asentar que en la 4T nada está seguro) entonces Cruz tendría un rival más poderoso que el actual delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, que le apuesta a ese mismo cargo y con las mismas intenciones.

La llegada de Corral a las cercanías de la precandidata presidencial pareciera beneficiar a Loera, si el exgobernador, como puede vaticinarse, se mantiene ahí y obtiene alguna posición.

No está lejos de ocurrir eso si tomamos en cuenta que Corral llega a ese equipo por la bendición presidencial, la que no fue suficiente para que se fuera a Barcelona como Cónsul designado por López Obrador.

¡Ah, es que tiene doble nacionalidad! Dijo el tabasqueño.

Pero eso sí le permitiría aspirar a un puesto en cualquiera de la cámaras.

¡Son muchos los caminos del señor!

Frente a tales escenarios, que son los reales, los generados por el excesivo pragmatismo de López Obrador -como siempre, en todas las épocas, de todos los grupos políticos, para mantenerse o hacerse del poder- ¡Cuán utópicas suenan las protestas de los morenistas locales que los rechazan, o las increíbles maromas efectuadas por la dirigencia estatal para atenuar el impacto de tan escandalosas ‘adquisiciones’ para la 4T!

«Corral no ha solicitado ni afiliarse a Morena, ni ser parte de un comité. Yo no tengo conocimiento que él vaya a estar presente en las actividades del movimiento en Chihuahua, no creo que vaya a ser así, creo que sólo será la incorporación al equipo de la doctora»: Brighitte Granados, Presidenta estatal. (Nota de César Lozano/El Diario, 4/12/23).

Y adelantó que sólo opinaría sobre Corral, «cuando presente su afiliación oficial», pero sí consideró que «representa un perfil técnico de aportación al proyecto, independiente de que venga de otras expresiones». (Ibídem).

A su vez, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, no quiso opinar sobre ese hecho, porque, dijo, ¡«se trataría de una postura subjetiva»! (Ibídem).

Al día siguiente ya opinó: El diputado (Cuauhtémoc) Estrada destacó el eficaz combate (de Corral) contra la corrupción. (Nota de Mariana Arisbeth Núñez F. Tiempo, 6/12/23).

¿Cómo compaginar estas adquisiciones de la 4T con los dichos del dirigente nacional de Morena, el ínclito Mario Delgado, expresados un día después de la llegada de Corral al equipo que él coordina, así sea formalmente, pues el verdadero coordinador duerme en Palacio Nacional?

Delgado -el de Morena- afirmó que el equipo de Xóchitl está conformado por puros «perdedores y cartuchos quemados». (Nota de Jorge Ricardo/Agencia Reforma, El Diario, 5/12/23).

¿Acaso hay de otros en ambas coaliciones?

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com

Twitter: /LJValeroF; Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Citas hemerográficas: https://www.inpro.com.mx