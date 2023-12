Morena, camión de basura

La empresa PASA recorre dos veces por semana (y en ocasiones solo una) su colonia, recogiendo los desechos, la basura y el cascajo que cada una de las familias juarenses produce. Ahí va el camión recogiendo toda clase de desechos, algunos de ellos tóxicos, para el fin de llevarlos al basurero o en su caso, reciclarlos.

Parecería que el partido político Morena se asemeja a estos camiones. No puede describirse de otra forma. Lo digo porque andan levantando personajes funestos para reciclarlos e incluirlos en su proyecto político. Este camión de basura ha recogido diversos actores durante la campaña de López Obrador, durante su gobierno, y ahora en la secuela del mismo. Napoleón Gómez Urrutia, Manuel Bartlett, Pío López Obrador, Santiago Nieto Castillo, entre otros, son solo unos ejemplos de esto.

En esta ocasión, el camión de basura recogió a Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca altamente cuestionado. Omar García Harfuch, quien en la Policía Federal incidió en los hechos de Ayotzinapa. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien pusieron a custodiar la Constitución pero prefirió ponerse de tapete con el Ejecutivo, poder al que justamente debía controlar desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El camión de basura de la Cuarta Transformación recogió esta semana otro cascajo político, en la persona de Javier Corral. Claudia Sheinbaum anunció la incorporación del exgobernador de Chihuahua. Lo anunciaron como si hubiera sido un gran fichaje. La realidad es que Corral, vividor como es, renunció a sus supuestos ideales y convicciones para incorporarse a la campaña de Sheinbaum. En las pocas entrevistas que dio, Corral habla desde un plano de superioridad moral, posando como un experto en el combate a la corrupción.

Resulta incongruente cuando su exsecretario de Salud, su exsecretario de Comunicación Social, y su Fiscal de Derechos Humanos (en los hechos, Fiscal Anticorrupción) se encuentran sometidos a procesos por abusos y triquiñuelas que se cometieron justamente cuando Corral era Gobernador de Chihuahua. Igualmente su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez se encuentra prófugo de la Justicia por desfalcos cometidos durante el gobierno de Corral. Esta semana, el Fiscal Anticorrupción Abelardo Valenzuela dijo que seguían integrándose carpetas de investigación contra exfuncionarios corralistas. Pero Corral se asume como el redentor y el verdugo de la corrupción. Qué ironía.

Corral es beneficiario de la absolución pejista, esa que se le dio a Napoleón Gómez Urrutia, a Manuel Bartlett, a Pío, y a los hijos del Presidente. Por ello está en posibilidades de asumirse como tal.

Corral obtuvo del PAN una diputación local, dos diputaciones federales, dos senadurías, y la gubernatura de Chihuahua. Cuando no fue capaz de legar su cargo a Gustavo Madero, entonces se “dio cuenta” que el PAN ya no era lo que él creía que era. Por eso se fue a buscar nuevos horizontes en Morena. Ahí podrá asumirse como el intelectual de izquierda que se autopercibe, después de haber ordeñado a un partido de derecha durante toda su vida.

La incorporación de Corral al proyecto de Sheinbaum viene a confirmar lo que se dijo recurrentemente en este y en varios espacios: que Corral operó para Morena en la elección estatal de 2021. Quizá esto sea un recordatorio justamente para Morena de que Corral en algún momento traicionará a quienes le dan un milímetro de confianza.

Corral fue señalado por la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y por el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, de haber fabricado pruebas en contra de ambas personas, para descarrilarlos de su llegada al gobierno. Es momento de que alguien sea sometido a proceso justamente por haber fabricado pruebas. Si los funcionarios del corralismo fueron capaces de hacer eso a una gobernadora en ciernes, los ciudadanos estamos a merced de esos delincuentes con placa a los que la Gobernadora no ha querido procesar.

Siempre dije que Maru Campos debe someter a proceso a Corral. Sin embargo, no queda claro por qué no lo ha hecho. Esto lo digo desde una perspectiva de genuina justicia. Ahora bien, desde la perspectiva política, si la Gobernadora de Chihuahua no actúa contra estos rufianes, se arriesga a que Corral, en caso de llegar al poder, actúe nuevamente contra ella fabricándole delitos. Es la especialidad corralista. Lo hizo, y lo volverá a hacer.

La llegada de Corral a ese proyecto político levantó una serie de reacciones en contra. Sin duda aporta más negativos que positivos donde quiera que se para. En primer término, la Diputada Lilia Aguilar Gil dijo a La Jornada que lamentaba que “el asesino de su madre” se hubiera incorporado al proyecto de Sheinbaum. Después lo llamó feminicida.

Posteriormente en “La Hora de Opinar” Denise Dresser (esa periodista a quien Corral pagó vuelo y viáticos para que viniera a Chihuahua a fortalecer su agenda) dijo que había marchado con Javier Corral en varias causas, y que ahora resultaba que se incorporaba a Sheinbaum “para combatir la corrupción”. Leo Zuckerman igualmente criticó esta incorporación porque Corral había metido a la cárcel a Christopher Barousse, con el afán de que declarara en contra de César Duarte. Lo acusó de torturador. Cuestionó si la estrategia contra la corrupción sería encarcelar personas para que declararan en contra de otros acusados. El alcalde de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar (de extracción morenista) dijo que no tenía nada bueno qué decir de dicha incorporación.

Resulta interesante ver que tanto Pérez Cuéllar (de Morena) como Aguilar Gil (del PT), ambos integrantes de la 4T hayan criticado esta incorporación. Corral tiene muchos enemigos, pero su zalamería y su abyección le abrieron las puertas de la campaña de Sheinbaum.

En lo personal no comulgo (ni comulgaré) jamás en un proyecto político como el de la 4T. Son terroristas de la democracia. Sin embargo, para quienes sí comulgan con esta ideología debe ser una cachetada que un personaje que constantemente llamó corrupto a López Obrador, que fue bravucón con el mismo, y que se la pasó peleando con el Presidente, hoy se le reciba en ese proyecto.

Es evidente que Corral lo que busca es impunidad para todas sus fechorías. Si busca ser Senador, Diputado, o incluso funcionario de ese gobierno, deben saber sus promotores en Morena que Corral dejó cuentas pendientes en Chihuahua.

Primeramente, los casos de corrupción que ya describí en párrafos anteriores. Igualmente, su opacidad y la vinculación de personas cercanas a su círculo en la muerte de Miroslava Breach. Eso sin contar el aumento de deuda pública y la estela de abusos cometidos durante su mandato.

Desafortunadamente el centralismo que se vive en México impide a quienes toman decisiones en el altiplano valorar y ponderar adecuadamente el comportamiento de personas como Corral en sus respectivos Estados. Salvo Juan Carlos Loera, no existe un morenista en Chihuahua que pueda hablar bien de Corral. Vamos, ni siquiera hay panistas que lo avalen (con excepción de los ujieres de su gobierno).

Que Corral se sume a Sheinbaum lo único que hace es restarle puntos a Sheinbaum. Esas son buenas noticias para la oposición. Pero la sociedad debe estar firme en impedir que un corrupto como Corral llegue al Congreso o a algún cargo público que le permita asumir nuevamente impunidad.