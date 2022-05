Monreal y el 24

Ciudad de México.- Ricardo Monreal empieza a dar color y no es precisamente guinda. Está decidido a buscar la Presidencia de la República, pero no es una de las corcholatas de López Obrador. Ésa es su debilidad hacia adentro y su fortaleza hacia afuera.

El jefe de la bancada de Morena en el Senado tiene muy claro que la vía para que haya piso parejo en la contienda para elegir al candidato presidencial del partido en el poder pasa por elecciones primarias. Pero eso nunca lo va a aceptar López Obrador. El proceso interno se saldría de su control. El método ya lo decidió el hombre de Palacio: será por encuesta. Es la mejor forma de disfrazar el dedazo.

PUBLICIDAD

Monreal ya probó ese método cuando quiso ser jefe de Gobierno de la CDMX en el 2018. Lo mandaron a tercer lugar, detrás Claudia Sheinbaum y de ¡Martí Batres!

Nos atrevemos a adelantar que el exgobernador de Zacatecas difícilmente aceptará tropezar otra vez con la misma piedra.

* La oposición carece de un prospecto para el 2024. ¿Cómo andará la cosa para que el joven alcalde emecista de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, que no ha movido un dedo para ser candidato presidencial, aparece como el mejor posicionado en las encuestas? La marca importa y mucho...

Las encuestas también miden aRicardo Anaya, Santiago Creel, Margarita Zavala, Mauricio Vila, Lilly Téllez, Alito Moreno, Enrique de la Madrid, Enrique Alfaro, SamuelGarcía. Van muy atrás en la intención de voto.

Al abordar el tema de los prospectos de la oposición para la presidencial, Monreal hizo un comentario clave para la jugada que se viene:

“La contienda presidencial se va a dar con dos grandes bloques, fíjense lo que les digo, dos grandes bloques: Morena y un bloque de oposición. Y yo creo que en la oposición van a ir los cuatro partidos cuando menos, incluyendo a Movimiento Ciudadano”.

Más adelante pronosticó: “Morena no tendrá un día de campo en el 2024”. El senador tiene estrecha relación con Dante Delgado, el hombre fuerte de MC. Algo sabrá de los planes del partido naranja. También platica a menudo con los dirigentes de la Alianza por México.

Cuando el río suena...

* El senador zacatecano desayunó el jueves con los reporteros de la fuente del Senado. El pretexto fue dar a conocer la agenda legislativa para el resto del año, con los temas de interés del Ejecutivo y del propio grupo parlamentario de Morena.

Al desayuno siguió una rueda de prensa. Sin pregunta de por medio, se refirió a los reventadores que increparon el jueves a Marcelo Ebrard fuera de Palacio Nacional y en los alrededores del Senado.

Dijo: “No es una buena señal. Le mando un abrazo solidario

A Marcelo. Lamentablemente, la anticipación de la campaña y la apertura del proceso tan temprano, está generando esto, y debemos prepararnos porque va a seguir generando. No falta el día en que —no doy ideas— te avienten un huevo, o un jitomatazo, y que pasen de las expresiones de insulto a las físicas.

“Es un grave error el encono y el exceso de descalificación contra otro militante de Morena. Nos prende focos rojos para cuidar el discurso y la unidad al interior de Morena. Sólo eso nos puede garantizar la continuidad del Movimiento en el Gobierno”.

* El desayuno fue ocasión para que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta se pronunciara implícitamente por la liberación inmediata , encarcelada desde agosto del 2021 por ejercicio indebido de la función pública.

El senador invocó el artículo 20, apartado B, fracción IX de la Constitución que establece: cualquier persona sometida a prisión preventiva oficiosa —y no haya sido sentenciada— deberá ser liberada, “aunque haya sido funcionaria pública”, dijo. El comentario no va a gustar ni tantito en la FGR que el jueves sufrió otro revés en el caso de los cuatro abogados allegados a Julio Scherer Ibarra, imputados por presuntamente extorsionar. El juez Felipe Delgadillo Padierna no los vinculó a proceso.