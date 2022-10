Mochila insegura

Indudablemente la venta de drogas en escuelas de diversos niveles en la ciudad no ha sido secreto para nadie. Las formas y maneras de llegar a los posibles compradores son variadas, al igual que la introducción de la misma a las instituciones educativas.

Si en este momento se pudiera realizar dicha tarea revisora, se encontrarían diversos utensilios, no permitidos dentro de las instalaciones, como sustancias prohibidas y hasta armas blancas o de otra índole en las mochilas de estudiantes, sobre todo de nivel secundaria y medio superior.

Hay casos donde colegiales ingresan con armas a las escuelas, quizá por ser admirados por los demás y lograr un hecho fantástico en su travesía o por las posibles fricciones estudiantiles con otros compañeros. Hay hechos documentados de estos eventos que terminaron en tragedia.

Con los diversos lineamientos que ha determinado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al no aprobar la revisión de mochilas entre los alumnos, ha permitido el internamiento de diversos estupefacientes que libre y fácilmente llegan a los estudiantes.

La primera recomendación hecha por el gobierno fue, la revisión de mochila empieza desde casa, situación que no se garantiza con todos los estudiantes, ya que existen quienes no son atendidos por sus tutores de forma regular, otros viven en casa ajena y así, diversos factores que provocan que no exista un control total de las mochilas desde el mismo hogar.

Como todo tema, existen personas a favor de la implementación del programa, por la seguridad misma de los planteles y sobre todo de los hijos, mientras otros manifiestan que la revisión de las pertenencias invade la privacidad de los muchachos.

Si llegara a suceder una desgracia en cualquier instituto (situación que nadie queremos), el segundo perjudicado será la escuela, pues, siempre debe haber un culpable. Pero, al no darles las herramientas para poder prevenir dichos acontecimientos, estará en vilo la seguridad de los estudiantes.

Otros, con visión diferente, pero sobria, comentan la necesidad de afrontar el problema de raíz y no a las consecuencias, donde atribuyen que criminalizan a los niños si les es descubierta alguna arma o droga. Argumentando que la causa principal del problema radica en la falta de estrategias para combatir el crimen y la delincuencia con todas sus ramificaciones.

Como parte de la prevención del delito en los colegios es importante generar tácticas que involucren a los padres de familia, vinculados con los directivos, estudiantes y de ser posible instancias de gobierno, la cual, dé certidumbre del programa, donde primeramente se capacite sobre las reglas de implementación del programa mochila segura. Esas normas permitirán una manera eficiente para disminuir o erradicar este problema.

Es importante seguir arraigando en los estudiantes la cultura de la paz y sus consecuencias en la comunidad. Con ello se considera, que en el marco de la seguridad de las mayorías es necesaria la implementación de dicho programa que beneficia más que perjudicar.

Por las circunstancias en las cuales nos encontramos en Juárez, es prudente proteger de la inseguridad a los alumnos, las escuelas educativas son blanco fácil de cualquier acto que atente contra la vida de los que ahí trabajan y estudian. Al no haber un plan que verdaderamente sea confiable hasta este momento, se deberán implementar las herramientas que hasta el momento se tienen y se conocen, como es revisión de las pertenencias de los alumnos.

Es solamente prevención y muy necesaria, la espera llega hasta cuando suceden los hechos irreparables, se debe actuar antes que ello pase. Los lamentos tardíos no servirán de nada.