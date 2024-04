-Misterioso enviado quiere gratis los hospitales

-Es Mocken el deseable... a ver si es el posible

-Machista en Congreso, feminista en el Tribunal

-Por fin alguien jaló las orejas a Migración

Un misterioso enviado tamaulipeco del director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) Zoé Robledo, ha tocado las puertas de los gobernadores que, como la de Chihuahua, Maru Campos, se han negado a firmar la adhesión al polémico modelo IMSS-Bienestar.

Este sistema de salud es la apuesta para la fantasiosa promesa de elevar la calidad de los servicios médicos al nivel de Dinamarca, uno de tantos dislates que todos los días salen de Palacio Nacional y hacen eco por semanas o hasta años, como es el caso.

El encargo que tiene el político representante de Robledo Aburto es el de convencer por las buenas a los mandatarios de que ahora sí viene la gran inversión federal en el ramo, después de casi seis años de desmantelamiento y abandono.

Con esa difícil encomienda ha sido enviado a recorrer las entidades que no le han dado, y seguramente no le darán, el sí a la propuesta federal que hace agua por muchos de los agujeros que tiene, tras destruir todo vestigio de los intentos previos por garantizar el derecho humano a la salud que consagra la Constitución, pero no ha pasado del papel a los hechos.

Dicen que promete una bolsa casi incuantificable de recursos, que llegaría detrás de su sigilosa y cautelosa visita, fuera de los radares y supuestamente no influida ni por elecciones ni por las disputas partidistas que son el pan de todos los días entre niveles de gobierno.

Después de pintar el México color de rosa del que hay noticias en cada mañanera, el funcionario -suponemos que es funcionario- explica cómo habrá de estandarizarse en los más altos niveles un sistema nacional de salud, con cargo total al Gobierno federal. Centralizado como el Imss, como si eso pudiera ponerse de ejemplo de eficacia y calidad.

Luego viene el zarpazo. Pide gratis la red hospitalaria estatal de cada entidad que visita, sus recursos presupuestales y personal, todos sus activos y capitales para operar el gran modelo danés, que vive básicamente en la mente de unos cuantos crédulos esperanzados en la incumplida promesa de la 4T.

En Chihuahua pudimos confirmar que tocó las puertas de Campos Galván y de los secretarios de Gobierno y Salud, Santiago de la Peña y Gilberto Baeza. Quién sabe a quién le tocó el honor de atender y despachar por donde vino al enviado de Zoé.

Lo deben haber tomado como una vacilada. Entregarle a la Federación toda la infraestructura de salud creada durante décadas, que innegablemente ofrece mejor servicio que el Imss, sería un despropósito al menos aquí, sobre todo porque los estados morenistas adheridos al modelo están ahorcados y hasta amenazados para no hacer públicas sus deficiencias.

***

Empalmada con la reforma judicial, que deberá ser destrabada en las siguientes horas, viene la elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, decisión que debe estar lista antes del 15 de abril, cuando termina el periodo del saliente Néstor Armendáriz Loya.

La terna conformada tras el proceso que condujo la Junta de Coordinación Política, Javier González Mocken, Zulay Alaid Abbud Esparza y Gildardo Iván Félix Durán, claramente no generó de forma inmediata la mayoría necesaria para sacar a cualquiera de esos nombres.

Sin embargo, hay un consenso inicial determinado por las calificaciones obtenidas en el proceso y el análisis de los perfiles, que convierten al juarense exalcalde y exsecretario de Educación en el deseable de las fuerzas políticas... falta que sea el posible.

En el análisis que hacen los legisladores, también cuenta el manejo y el oficio político, no sólo el perfil técnico que muchos de los aspirantes a la CEDH podrían tener.

En algunos lados ha sido magnificada la oposición que levanta el nombre del exfuncionario, pero dicen que ni siquiera organizaciones feministas han condicionado que la posición sea para una mujer, lo que le abre el margen a los operadores a favor del juarense.

***

En cuanto a la reforma judicial, incluso dentro de Morena no dejan de cuestionar el nuevo aire opositor que tomó el coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, desde la sentencia del Tribunal Estatal Electoral que lo declaró responsable de violencia política contra su compañera Adriana Terrazas.

Los morenistas, especialmente las mujeres, ven al coordinador muy machista dentro del Legislativo y muy feminista, según él, a la hora de exponer sus posturas para la reforma del Tribunal Superior de Justicia del Estado y también con la designación de titular de la CEDH.

Aunque la sentencia del TEE es atacable, los tres magistrados electorales, Gabriel Sepúlveda, Hugo Molina y la presidenta Roxana García, considerados probados los agravios, aunque la decisión final haya resultado dividida a la hora de personalizar las sanciones.

Así, hoy por hoy es Estrada Sotelo responsable de los ataques denunciados por Terrazas Porras, señal clara de un ejercicio del poder no sólo faccioso dentro de la bancada, sino abiertamente machista, sistemático y continuado durante dos años.

Quitarse la careta de violentador de su compañera y asumirse ahora como impulsor de las mujeres de plano no le queda. Así lo ven las morenistas, en especial las allegadas a la diputada presidenta del Congreso, que no son pocas ni las únicas que militan en el mismo partido del diputado.

***

Un operativo en Chihuahua para barrer uno de los campamentos de migrantes en la zona norte de la ciudad y el realizado a principios de la semana pasada en el bordo del río Bravo para inhibir los intentos de cruce, mostraron que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene capacidad para atender esa crisis y más.

En el caso de la frontera, los Beta del organismo fueron apoyados por la Guardia Nacional y la Policía Municipal, sin resultados oficiales hasta el momento dada la cerrazón que raya en lo grosero del titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, procesado penalmente desde el año pasado.

Pero fue notable durante la semana el bajón inmediato de la tensión en el paso fronterizo, en el marcador internacional 36 sobre todo a raíz de la intervención federal, largamente solicitada e igualmente desatendida.

Luego, el pasado jueves en Chihuahua por fin fueron vistas en acción las camionetas del INM. Ya no estuvieron estacionadas afuera de las fantasmales oficinas del organismo de la calle Cuarta, casi esquina con Paseo Bolívar.

En las representaciones del Gobierno federal en Juárez, casi desaparecidas, dicen que estos operativos no obedecen a los desesperados llamados de la gobernadora Maru Campos, ni a los de los alcaldes Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla.

El jalón de orejas a la Federación más bien llegó de la administración de Joe Biden, luego de casi un mes de las casi diarias escenas caóticas en el cruce internacional y de la crisis humanitaria también reflejada en la capital del estado, con los conocidos campamentos en los que viven los migrantes.

***

A finales de la semana pasada, la Auditoría Superior del Estado presentó el Atlas Financiero Municipal con información de la Cuenta Pública 2023, un ejercicio importante de transparencia promovido por el titular de la instancia fiscalizadora, Héctor Acosta Félix.

Los datos para consulta arrojan información de lo altamente comprometidas que están las finanzas municipales, pues sólo seis de los 67 municipios de la entidad dedican más de la mitad de su presupuesto al gasto de inversión y la gran mayoría echan gran parte de su presupuesto al gasto corriente.

Es una realidad que los ayuntamientos son, en gran medida y en buena parte del estado, más fuente de empleos mal pagados que aparatos efectivos de gobierno, situación que no debe perderse de vista a la hora de ejecutar planes de desarrollo.