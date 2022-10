Misa binacional por los migrantes difuntos

Es triste como muchos migrantes pierden la vida al intentar cruzar a Estados Unidos, muchos buscan lo mejor para su familia y nadie sabe cómo, ni dónde fallecieron, los esperan en casa, pero nunca regresan.

Año con año, el personal de la Casa del Migrante, en conjunto con las Diócesis de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces, preparan con devoción y entusiasmo, la misa binacional para los migrantes difuntos.

Días previos a la fecha del 2 de noviembre, se selecciona y se prepara el lugar de la ceremonia litúrgica en un punto medio del Río Bravo, ese mismo que ha arrastrado entre su corriente a muchos. El altar queda entre un muro de acero que divide países, familias y esperanzas. Es el muro que muchos intentan cruzar, del que sabemos, miles han caído perdiendo la vida.

El espacio es estratégico, es ahí donde las oraciones, los salmos y las alabanzas, se convierten en una ofrenda de amor para aquellas personas que se han quedado en el camino y para las familias que están de luto permanente desde que las han perdido.

En el altar se colocan las tradicionales flores de cempasúchil amarillas y anaranjadas, un morral y unas humildes sandalias representan la dura travesía, un camino cansado que lastima sus pies, lleno de obstáculos, injusticias y abusos. En una cruz grande de metal, los migrantes que han sobrevivido, colocan peticiones de milagros y agradecimientos por los favores recibidos durante su estancia en el albergue. Una imagen de la Virgen María se centra en el altar como símbolo de luz y de esperanza en el peregrinar. Las fotografías de refugiados que perecieron en su búsqueda por cumplir el sueño americano son cargadas por sus familiares que asisten a la ceremonia de uno u otro lado de la frontera. También se colocan prendas de vestir como pantalones, gorras y camisetas, pequeños cactus y nopales en representación de su trayecto por el desierto.

Ese día muy temprano, la comunidad migrante que habita el albergue, se traslada al lugar de la misa portando banderas de sus países de origen, estandartes de tela representando los lugares de donde han salido y a donde muchos no regresan jamás. Decenas de niños migrantes cargan cruces pequeñas de madera como símbolo de la protección que esperan de las autoridades y como signo de la esperanza y fe de que su historia se convierta en una mejor, lejos de la persecución, el despojo y el maltrato.

Esta misa se ofrece por los migrantes difuntos y se habla de la realidad en materia de migración. En la homilía se pide por la regularización migratoria de quienes la esperan, se condenan los tratos crueles, los inseguros e inciertos campamentos, los retornos masivos y la muerte.

Esta ceremonia expresa la solidaridad de las diócesis fronteriza, la protección, cuidado, acompañamiento y justicia por los más débiles. En la eucaristía se pide la destrucción de muros y la construcción de puentes, se reza por los muertos migrantes, muchos de ellos anónimos, cuyos cuerpos nunca se identificaron, sus restos nunca fueron honrados, no fueron reclamados y fueron enviados a las fosas comunes, no tuvieron sepultura, sus nichos no tienen nombre ni lugar de origen. ¿Cómo es posible que no exista un organismo que se encargue de indagar en la identidad de quienes mueren en su intento de llegar a otro destino para poder informar a sus familiares? El sufrimiento de muchos traspasa las fronteras, la vida y también la muerte, y muchos que lo vemos pasamos de largo. Por lo menos elevemos una oración sentida y profunda.

Sus almas y las de todos los difuntos descansen en paz. Todos somos migrantes.