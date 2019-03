Miroslava Breach: sin justicia no hay democracia

Nuestra democracia es débil por muchas razones, una de las deficiencias es la crisis del sistema de justicia. En ese tema México tiene muchos pendientes: la impunidad, la corrupción y la ineficiencia en la administración y procuración de justicia. Una democracia frágil es el primer paso para la ingobernabilidad.

El caso de la periodista Miroslava Breach es un ejemplo de esto. La corresponsal asesinada fue víctima de un sistema judicial lleno de porosidades y de una coyuntura política que, en lugar de dar certeza, ha generado mayor incertidumbre.

Miroslava no sólo ejerció el oficio del periodismo, fue además un referente de la prensa nacional; una mujer valiente que combatió las injusticias con una impecable técnica periodística y anteponiendo la ética del ejercicio profesional en todo momento.

Es imposible borrar la historia de una mujer, madre de familia, hija y hermana que hizo del periodismo un apostolado. Además, Miroslava es recordada como una ciudadana ejemplar y una líder de la comunidad.

Lamentablemente, el caso de Miroslava nos recuerda lo frágil que es la seguridad ciudadana ante los criminales y desenmascara las deficiencias del sistema judicial; con esto nos muestra además las miserias humanas.

En este país se castiga a quien dice la verdad porque amenaza los intereses más oscuros y el castigo se presenta en dos partes primero, los criminales ponen en funcionamiento la maquinaria para ejecutar el plan; la segunda parte del castigo está en el sistema donde las autoridades agotan los recursos legales, cumplen con la ley y dejan que la impunidad ganara la batalla. Dos caras de la misma moneda.

Este caso, con la cobertura mediática que ha logrado, es un botón de muestra en todo el país, del riesgo que viven los reporteros y, por lo tanto, la libertad de expresión. Es la evidencia de que tener protocolos y fiscalías para los periodistas no es suficiente.

En México, la censura estatal es mínima frente a la autocensura por motivos de seguridad y la censura del crimen organizado. Hacer periodismo implica un alto riesgo cuando se denuncian las injusticias sociales, pero informar y ser informado es un derecho humano.

En estas circunstancias, ser periodista equivale a ser activista de derechos humanos, ese debe ser el tratamiento y el caso de Miroslava Breach debe quedar como ejemplo en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En ese sentido el Estado, como responsable de garantizar el ejercicio del periodismo, debe abstenerse de censurar, pero con esto cumple solamente una parte de su obligación, puesto que debe también proteger a quienes ejercen el periodismo, frente a las amenazas de cualquiera pero, en especial, del crimen organizado. Y no lo hace.

En el mismo orden de ideas, cuando el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos –y en especial de los que se dedican a informar, con el riesgo que esto implica–, entonces el Estado muestra una de sus muchas debilidades.

En el caso de Miroslava, no pudieron protegerla, a pesar de que sabían de las amenazas en su contra. Esa es una realidad y desde aquí parte la tragedia institucional.

Después de que se comete el crimen, el Estado debe procurar –hacer– justicia, perseguir a los responsables, ya sea por su participación como autor intelectual o material de los hechos. Detenerlos, procesarlos y castigarlos. La otra parte de la tragedia está ahí precisamente. No hay una respuesta satisfactoria para los familiares, para los periodistas, para la sociedad, ni para la opinión pública, la percepción es que no se ha hecho justicia, faltan muchos de enfrentarse a un juicio antes de cerrar la carpeta de investigación.

El caso, por su condición de ser altamente mediático, es un tema sensible para el Estado que es mejor evitar.

Pero eso no borra que son dos las grandes deudas del Estado con Miroslava: la primera es que no se garantizó su seguridad y la segunda es la impunidad en la procuración de justicia.

Ya han pasado dos años de este asesinato. Parece que fue ayer. Pero los familiares y amigos no han bajado la bandera, exigen justicia. Al no tener una respuesta satisfactoria, la tragedia se vuelve maldición.

Frecuentemente, las autoridades no pueden hacer nada, los límites del sistema son evidentes; pero aquí está el sabor amargo de la realidad, ya que el caso sufrió el abandono institucional, lo atrajo la Federación y se convirtió en olvido.

En el caso de Miroslava Breach está en la punta del iceberg, es lo visible. Pero son decenas de miles con la misma suerte, olvidados en la impunidad. La deuda social es enorme. Negligencia, incapacidad o estrategia política, cualquier motivo es reprochable.

Estos casos han quedado impunes, los mediáticos que llegan a la opinión pública y los olvidados entre las estadísticas, la debilidad del Estado está en la impunidad, la corrupción y la ineficiencia en la procuración y administración de la justicia.

Es el síntoma de una enfermedad que no cambia con los discursos. La emergencia para los periodistas sigue y es necesario verlo como un problema nacional. Si no garantizamos la actividad periodística, seguirá ganando la batalla la impunidad y la democracia llegará a un grado de fragilidad que no permita la gobernabilidad.