Milei, otro personaje de ultraderecha

Desde el triunfo del actor austro-estadounidense Arnold Schwarzenegger como gobernador republicano de California en el 2023 – gobernó hasta el 2011 – varios famosos han pasado de ser personalidades o estrellas televisivas a convertirse en líderes políticos de la extrema derecha en el continente americano. La última versión: el ‘loco’ Javier Milei, quien ahora es el presidente electo de la Argentina.

En la primera vuelta logró casi una tercera parte de los votos, mientras que, en la elección definitiva, derrotó a su opositor, el ministro de economía Sergio Massa, obteniendo más del 55 porciento de los sufragios.

A Milei, de melena alocada, le apodan el loco desde que jugaba como arquero en categorías inferiores de futbol y tocaba música de rock. Después se convirtió en economista y en diputado. Con el tiempo, su cabellera ochentera cambió de tonos rubios al negro. Milei, el hombre ‘sin miedo a nada’, que se aventaba al barro sin reparo para detener el balón en su portería, ahora en su campaña utilizaba una motosierra que, según él, simboliza su rompimiento total con el ‘status quo’ del peronismo/macrismo. Con sus controversiales discursos e ideas convenció a los argentinos de ‘dinamitar’ el sistema y buscar un cambio radical.

Desconocido hasta hace relativamente poco, en sus inicios nadie sabía quién era hasta que conoció al conductor de televisión Alejandro Fantino. A partir de entonces empezó a debatir a seguido sobre su visión económica en su programa, criticando al economista inglés Maynard Keynes, que en los treintas promovía la inversión del estado como un ‘efecto multiplicador’ de crecimiento. Contó que después de la crisis financiera internacional del 2008 se desilusionó totalmente del gobierno. “Si yo hacía un focus group en aquellos años (durante sus primeros debates) me hacía socialista” recordaba. Las exposiciones del libertario incrementaron los ratings del programa. De ahí en adelante fue invitado por los productores de ‘intratables’, un show de debate político donde nació un personaje contestón, despeinado, excéntrico, gritón, que se enrojecía defendiendo el liberalismo sin escatimar en insultos ni adjetivos contra sus oponentes, que al principio no lo tomaban en cuenta. La popularidad que alcanzó no hubiera sido posible sin los sets de televisión y sin el activismo digital de tiempo completo.

Al nuevo presidente le gustan las armas y propone despenalizarlas. Él se auto define como un libertario anárquico capitalista, que propone la reducción al mínimo del poder del estado. Milei, quien ha sido acusado de incendiario y retrograda por sus oponentes, durante su carrera presidencial fue muy crítico de la hiper inflación que afecta a la Argentina, y que ha superado el 140 por ciento anual. Además, los índices financieros destacan que el 40 porciento de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.

El controvertido presidente argentino, que siente que su misión es sobrenatural, ha dicho estar en contra del aborto, a favor de la dolarización, a favor también de un mercado libre de órganos, y de la privatización de todos los sectores que administra el estado, como la salud y la educación. “La gente se está dando cuenta de la mierda que es vivir en el socialismo, dijo Milei, quien también ha sido criticado como un fanático de Israel, y por su deseo de alinearse a occidente en el conflicto bélico del medio oriente. Inclusive expresó que Israel y Estados Unidos serían los primeros países que visitaría, y que cambiaría la embajada de su país de Tel-Aviv a Jerusalén. También ha sido crítico del Papa Francisco, a quien sus contrincantes favorecían.

Investigadores en política afirman que ahora Buenos Aires se puede convertir en la nueva ciudad bastión para la ultra derecha mundial.

Otro ‘loco’ en el norte

Inmediatamente la extrema derecha mundial lo felicito. Desde los expresidentes Donald Trump en EU hasta Bolsonario de Brasil. Sus miembros predicen que la victoria de Milei será la primera de tres en la que estos países reconquistarán el poder en el 2024 y el 2026 respectivamente. Todos estos personajes han expresado una admiración recíproca entre sí.

Es evidente que el estilo de Trump, quien antes de llegar a la presidencia también fue primero una personalidad televisiva, está afectado la política mundial, ya que la mayoría de los candidatos ultraderechistas imitan su estilo confrontacional. Trump dijo esta semana que se reuniría con el nuevo presidente pronto, sin especificar la fecha. Al respecto, Milei confirmó que en diciembre viajará a Miami y a Nueva York para visitar a sus amigos rabinos. “Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío en la historia de Argentina” declaró. Mi vista tiene “una connotación más espiritual que de otras características”. El brasileño Bolsonario también visitó Miami después de perder el poder en su país carioca, estado que gobierna Ron De Santis, republicano de extrema derecha. En Europa, dirigentes políticos de la ultraderecha mundial de Portugal, Italia, España, Bélgica, entre otros, también mandaron sus felicitaciones.

En México, los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón también lo congratularon públicamente, mientras que el presidente López Obrador declaró que las relaciones entre los dos países se pueden ver afectadas. “Fue un autogol” mencionó.

Al respecto, la candidata de la alianza opositora Xóchitl Gálvez, en su visita oficial de campaña a Ciudad Juárez, negó ser de ultraderecha, o estar a favor de las opiniones de Milei. Sin embargo, después de felicitar al ganador en el cono sur por el triunfo a través de las redes sociales, le llovieron críticas. “En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países. El pueblo argentino puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al presidente electo”, escribió en noviembre 19 del 2023 en la plataforma digital, X antes Twitter.

La situación de México es diferente, pero estaremos muy pendientes de analizar cómo evolucionan las campañas presidenciales; y del tono en el que se manifiesten los discursos de las y los candidatos. Después de muchos años de dominio del Prian, Morena se ha apoderado de los poderes ejecutivo y legislativo. Morena es considerado un partido popular centro-izquierdista, aunque en recientes fechas se ha inclinado más hacia la izquierda popular; mientras que el Prian es más conservador. En comparación con otras naciones Latinoamericanas, actualmente la economía de México está estable, y eso no le conviene mucho a las intenciones de Xóchitl Gálvez. Solo dándole tiempo al tiempo se podrán evaluar los beneficios y costos de las decisiones que se han tomado durante este sexenio, como por ejemplo la involucración del ejército nacional en las infraestructuras de transporte, aduanas, medicinas y otros rubros.

La culpa es del otro

Lo que observamos es que cuando los problemas económicos de un país se agudizan, como es el caso de la Argentina, la derecha culpa a la izquierda y viceversa. Esto casusa la polarización política, que divide familias y puede llegar, en casos extremos, hasta la violencia, como la historia nos indica. En la guerra civil de los Estados Unidos entre el sur y el norte se dieron casos de confrontaciones entre familias divididas por sus ideales.

Para la ultraderecha, como para cualquier organización política, ganar el poder es el objetivo final. Pero cuando imperan las exageraciones y los mensajes de miedo, sin importar la verdad ni las formas, entonces las injusticias sociales aumentan. Durante la última década, la supremacía blanca mundial se ha vuelto cada vez más descarada. Curiosamente, miles de nazis huyeron a la Argentina, Brasil, Chile, y otros países de Sudamérica hacia el final de la segunda guerra mundial, estableciéndose secretamente dentro de la sociedad. Esos países han sufrido de golpes de estado, persecuciones políticas e injusticias sociales en el pasado. Algunos de estos criminales de guerra nazis; responsables por el genocidio de millones de judíos, nunca fueron encontrados ni juzgados por los aliados, que inclusive terminaron perdonando a cientos de científicos alemanes que se reubicaron en Nuevo México para trabajar en producir las bombas atómicas que cimbraron Japón y convirtieron a EU en la mayor potencia mundial. Por ello nos llaman la atención que el nuevo presidente de la Argentina haya declarado que quiere convertirse al judaísmo, ya que el antisemitismo está muy arraigado entre la ultraderecha mundial.

Siempre es peligroso fanatizarse. Como ser humano, es bueno aplicarse el rigor epistemológico y la autoconcientización para permanecer independiente de cualquier influencia política extrema. Así el pensamiento permanece libre. Valorar la separación de poderes, la democracia y la alternancia política es cauto. La Argentina, país pasional en donde el futbol y la política son los temas dominantes en los bares y restaurantes, muy al estilo español, ha decidido cambiar de panorama radicalmente. Veremos cómo les va, y claro, tanto la casa rosada como todo Latinoamérica dependerá en gran medida de los resultados electorales y las tendencias migratorias de los próximos años, que algunos políticos sin escrúpulos siguen utilizado a su favor. Sí se necesita un orden, pero los nuevos actores políticos no deberían aprovecharse de los que menos tienen, y criminalizarlos sólo por emigrar buscando mejorar sus vidas.

Jerry79912@yahoo.com