Milei contra Davos

"El capitalista es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar social. Un empresario exitoso es un héroe".

Javier Milei

Davos, Suiza.- Siempre me han dado risa las explicaciones de los políticos que se niegan a ir al Foro Económico Mundial porque consideran que es un encuentro de empresarios y políticos de derecha. Solo quien nunca ha acudido al Foro -y yo asisto desde 1994-puede decirlo. El WEF es, si acaso, la reunión más políticamente correcta del mundo.

Así, mientras el presidente López Obrador se niega a asistir, el mandatario izquierdista de Colombia Gustavo Petro lo hace porque "es importante que la voz progresista se escuche en estos espacios". Sin embargo, el presidente de Argentina, Javier Milei, viajó a Davos en un vuelo comercial en clase turista para "plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la agenda socialista 2030".

A mí, debo confesar, Milei me sorprendió. Se me acercó de repente y me saludó porque se acordaba de una entrevista que le hice en 2018. Hablamos unos momentos y después se fue a hacer su presentación en la sesión plenaria, la cual inició con la frase: "Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones que llamamos colectivismo".

Señaló, como en su campaña, que Argentina pasó de ser el país más próspero del mundo a fines del siglo XIX al lugar 144 en la actualidad. Pidió a los empresarios de Davos, tantas veces avergonzados en el Foro por tener empresas exitosas, que entiendan que "el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social. Es un héroe". Advirtió que el socialismo "es un fenómeno empobrecedor" y "además asesinó a más de 100 millones de seres humanos".

El discurso no fue necesariamente bien recibido por el público del Foro, el cual es diverso, pero en su mayoría de centro-izquierda. Hubo aplausos, pero moderados. Milei, sin embargo, logró lo que quería: obligar a los entusiastas de lo políticamente correcto a escuchar una posición abiertamente liberal, que nunca habían oído en el WEF.

Fue notable el contraste con Petro. En un panel con Bill Gates y varios políticos afirmó que el mundo está viviendo una "policrisis" que debe llevar "o a un pacto global o a la barbarie". El principal problema de hoy, para él, es ecológico: "Las chimeneas del CO2 están en el norte. Lo que toca es apagar las chimeneas del norte. Si no, las selvas del sur se queman". Está visión fue rechazada en el mismo panel por el primer ministro neerlandés Mark Rutte, quien dijo que es imposible acabar con la actividad industrial: "Si apagamos las chimeneas, abrirán en cualquier otro lugar".

El socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, atacó en la siguiente conferencia a Milei, pero sin mencionarlo por nombre: "No nos traguemos los viejos postulados que presentan al Estado como ente puramente extractivo que no genera valor, o que afirman que la única responsabilidad de las empresas es aumentar los beneficios de sus accionistas".

Al final del día, sin embargo, los participantes no hablaban de las ideas de Sánchez, habituales en el Foro, sino que discutían, para bien o para mal, las palabras de Milei: "Si se atenta contra la libertad y contra la propiedad, estamos condenados.. Ustedes son benefactores, ustedes son héroes.. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general".

Macron

El presidente francés Emmanuel Macron declaró ayer en Davos que su país construirá seis nuevos reactores nucleares y está considerando ocho más. No gustó el anuncio a los ambientalistas que dominan el Foro, pero es una parte crucial de su plan para descarbonizar la economía francesa.

www.sergiosarmiento.com