Los recientes acontecimientos del pasado 27 de marzo de 2023 corresponden a un crimen de Estado dadas las circunstancias en las que se inscribe que 41 migrantes perdieron la vida en un incendio dentro de una institución de índole federal y que nada tiene que ver con una vocación humanista. Crimen de Estado por el hecho de atentar contra la vida humana de una forma tan indolente. Los tres niveles de gobierno se vuelven responsables de esta tragedia en cuanto órganos que deberían "velar" por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Así esta Frontera doliente se vuelve a llenar de sangre y la miseria humana se escurre entre sus grietas de supuesta modernidad.

Sorprendente sigue siendo para mí que siga sin entenderse cómo la humanidad nació gracias a la migración, al nomadismo que se extendió por todos los rincones del mundo. Esta región no es la excepción e incluso es registro milenario de millones de pasos donde la patria es una, el mundo entero. Nuestro río ha sido testigo de fronteras forzadas que buscan incluso convertirlo en soldado. Nuestro río Bravo es muestra que fronteras solamente naturales y no tiene nada que ver con las rejas de la ignominia, indignidad e inhumanidad que buscan partir la tierra.

El cielo no se ciñe a tales divisiones extranaturales y tampoco debemos convertirnos en defensores de aquello que nos separa, de aquello que nos hace menos humanidad. Mis letras no serán suficientes para combatir la xenofobia, aporofobia y el odio, sin embargo, es un grano de arena y un espacio que utilizo para también desde aquí exigir justicia y dignidad ante la muerte de nuestros hermanos latinoamericanos. Que su memoria no deje dormir a quienes con futilidad tratan a la vida.

Hago uso de esta tinta para volver a poner sobre la ciudad que la migración siempre ha sido parte de nuestra vida. Aún somos Paso del Norte, lugar que cruza al río como las garzas y tortugas lo han hecho de forma milenaria junto a las poblaciones de nuestro desierto. No se olvide que millones de familias han encontrado en este Valle junto a su río el lugar para dejar nacer la vida. Que el odio no nuble nuestra historia, que es hecha por manos nómadas, de vaivén de territorios y de búsqueda de esperanzas.

Hago explícito mi repudio a las actuales políticas migratorias y a los mensajes de odio emanados de esos políticos de corbata. Ya suficiente tenemos con un río estrangulado por el concreto, para que sigamos ensanchando con odio esa frontera de por sí venenosa. Por eso si la mera naturaleza humana no es suficiente para explicar los procesos migratorios entonces habrá que acudir a nuestros pasados para demostrar que ese ir y venir siempre ha estado presente, alguna vez fueron los pueblos originarios, otra los Braceros y pues los movimientos internacionales que tocan nuestras arenas, que también son de toda la humanidad. Porque si algo sé es que nuestras huellas son iguales aquí y en la Luna.

Nunca caminar por nuestro Planeta Tierra debe ser ilegal. Nunca más las fronteras humanas deben dictar la muerte de unos cuantos. Nunca más nuestra región debe ser laboratorio de políticas malditas que quieren dividir nuestros cuerpos. Nunca más un mundo de privilegios para quien controla el dólar. Nunca más nuestro Bravo martirizado y usado como cañón de guerra. Nunca más migrar debe ser causa de muerte.

Frontera doliente, México sangriento, Mundo entero. Que los gritos de justicia retumben de Alaska a la Patagonia. No puedo más que cerrar expresando la tristeza de mi corazón y la impotencia ante el capitalismo voraz. Que el diálogo se abra junto a los corazones que buscan un cambio radical de nuestra realidad. Que mi ciudad entienda que migrar es parte de nuestro ser, que este mundo se construye con base a las rutas ancestrales como las corrientes de viento. Migrar es humanidad.