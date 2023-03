¿Migrante? Algo que nadie quiere ser

Había escrito un artículo de opinión hablando de la primavera, las flores, los lugares visitables de la ciudad y sus eventos para celebrarla. Cambié de tema, no es tiempo de celebraciones cuando tan cerca de nosotros se vive una desgracia como la ocurrida el lunes por la noche a nuestros hermanos migrantes.

Las opiniones son diversas, bien se dice que cada cabeza es un mundo, el debate sobre la migración no sólo es viejo, sino complejo, como suele ocurrir también con muchas opiniones aparentemente simples sobre otros asuntos importantes, lo cierto es que nada que sea humano nos puede ser ajeno, y que el corazón se entristece ante una pérdida como la que hemos tenido. La cifra de personas calcinadas estremece las fibras más sensibles de nuestro corazón y perturba nuestro pensamiento, el imaginar la desesperación y sufrimiento de los que hasta ahora se cuentan como 40 fallecidos y más de 30 heridos en hospitales de la ciudad.

Todos podemos hablar del tema, es de actualidad hablar de migrantes, y aún más de lo recién acontecido, los noticieros, las redes sociales y las pláticas entre amigos abundan en juicios ligeros, sobre las causas y consecuencias de este desastre humano de “alto impacto” en nuestra comunidad.

Causas y consecuencias son emitidas a nuestro criterio, que ellos, que los otros lo provocaron, y hasta hay quien se ha atrevido a declarar que de eso eran merecedores. La verdad es que nadie merece una vida y una muerte como ésta ni como la de otras más personas que se animan y exponen a venir de lejos a buscar oportunidades y que en el trayecto son golpeados, extorsionados, encarcelados, tratados con tanta crueldad. Hemos olvidado que la vida humana es primero, que es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad. Este es el fundamento de todos los principios de nuestra doctrina social y espiritual. También es inherente a nuestro sentido común y a nuestra pertenencia de ciudadanos del mundo.

Siempre seguiré creyendo a pesar de todo, que Juárez es un lugar revestido de esperanza, un lugar de apoyo y auxilio ante el largo andar de tanto migrante que llega con los pies heridos, extenuados de tanto caminar, huyendo de guerras, dictaduras, religiones mal interpretadas, del terrorismo, alejándose de su familia, escapando de balas asesinas.

Nos hace falta mucha piedad y compasión ante los niños que escapan de la mano de sus padres, que vemos en los cruceros con una mirada triste, piedad y compasión por las madres que sueñan con un hogar para sus hijos y una forma de vida digna, segura, diferente.

Quiera Dios que la experiencia vivida no se repita nunca, que no nos moleste ver en la calle a personas que solo quieren para ellos y sus familias, la décima parte de lo que a muchos nos sobra, que nadie nos convenza de que vienen a quitarnos todo. Los villanos no son ellos, ni nosotros los héroes encargados de salvaguardar la paz y la tranquilidad de la ciudad. Dejemos de ser jueces comentando y condenando, cegándonos a sus necesidades.

Juárez está de luto, ya hemos escuchado los lamentos y hemos sentido el dolor de las personas heridas y fallecidas consumidas por el fuego, la confusión de familias enteras ante este hecho innecesario y cruel. La tristeza es profunda,

Tras juicios falsos e injustos, dejemos de sembrar desprestigio y terror en torno a ellos, unámonos más bien para ser voz de cambio y de defensa de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes y refugiados del Centro y Sudamérica, que nos quede claro que no son mercancía, ni bandera política, ni estadísticas, más ahora que hemos visto su muerte de cerca. Ya no podemos pensar que el mundo queda lejos, Juárez es el mundo para ellos, hagámonos sensibles y sigamos demostrando que, tras el dolor, la marginación y la ignorancia, somos personas de alma noble y hospitalaria, Si una vez nos catalogaron como pueblo feminicida, y los noticiarios se llenaron de notas sobre las muertas de Juárez, no nos convirtamos en xenófobos ni discriminadores. No seamos famosos por eso nunca.

¿Migrante? Algo que nadie puede asegurar que nunca será y que nadie quiere ser.

Descansen en paz los que aquí se han quedado tras las llamas que todo arrasan.

Elevamos una oración sentida por ellos, por sus familias, por sus deseos no cumplidos. Porque pronto las políticas migratorias cambien a su favor. Descansen en paz.

Todos somos migrantes.