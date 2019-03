Migración y mala planeación

La naturaleza del ser humano es moverse de un lado a otro buscando la mejor forma de vida posible, de no haber sido de esta manera, simplemente nos hubiéramos extinto hace mucho tiempo. Lamentablemente las sociedades como hoy las conocemos fueron poniendo límites geográficos que bloquearon las oportunidades de migrar con la libertad natural que lo hicimos hace siglos, cuando éramos libres y no dividíamos las ideologías con muros o fronteras. En Juárez tenemos una idea muy clara de lo que significa migrar, vemos con naturalidad deambulando por las calles a los deportados que con las manos en los bolsillos y sorprendidos por el clima extremo, nos piden una moneda para regresar a su pueblo. Incluso hemos aprendido a compartir nuestra tierra, pues muchos de ellos se quedan en la frontera porque consiguieron trabajo en alguna maquiladora para después comenzar una familia y asentarse en este lado norte de nuestro país, convirtiendo a Juárez en un refugio natural para los nómadas de Latinoamérica.

Pero para contener dicho cruce fronterizo de migrantes, la ciudad necesita una inteligente planeación, un liderazgo que dé resultados en cuestiones sociales urgentes, porque si bien cierto que Juárez es acogedor con el que viene de otro lado, la realidad es que también carece de la infraestructura para soportar tales circunstancias, dicha incapacidad para maniobrar con éxito, se debe a una deficiente actuación en el manejo de recursos municipales que evidencia la falta de compromiso con los temas que pudieran mejorar la calidad de vida de los juarenses, me refiero al dramático recorte que hizo el Gobierno municipal a la oficina de Atención a los Migrantes para beneficiar la imagen pública del presidente municipal creando una dirección que atendiera las redes sociales del alcalde. Con estas estrategias, no es casualidad que estemos enfrentando una crisis con el tema de los migrantes, como tampoco lo es que las calles de la ciudad sigan llenas de hoyancos cuando la principal promesa de campaña fue terminar con estos, pues según en aquellos entonces el candidato dijo que conocía una fórmula de “polímeros” y no sé qué otros cuentos chinos cuando hoy la realidad exhibe la verdad de aquellas promesas.

Bien pudiera gastar estas líneas describiendo las penas de nuestra ciudad, pero en el tenor de lo dicho sabemos que son tan profundas estas carencias que ni siquiera le alcanza al juarense para vivir bien en su ciudad, mucho menos para recibir migrantes que llegan buscando una oportunidad para cruzar al norte o quedarse aquí mientras lo intentan. Lo anterior gracias a la mala planeación de los recursos municipales que no sabemos a dónde van a dar tantos millones que anualmente pagamos de predial si no se reflejan ni en la calidad del pavimento ni en el alumbrado público, ya no se diga la seguridad o en inversiones de vialidades que desahoguen las colapsadas avenidas que están llenas de vehículos chatarra que precisamente por complicidad del Gobierno municipal circulan campantes e impunes por las calles sin pagar impuestos por ello, contaminando la ciudad y a veces hasta delinquiendo en este tipo de vehículos con engomados rojos. No es responsabilidad del Gobierno federal como se quejan algunos el contener este tipo de situaciones pues como lo comento a supra líneas, la migración no es un tema nuevo para esta frontera. Comprendido lo expuesto, qué fácil les parece a algunos echarle la culpa a otros cuando no se hace el trabajo como debe hacerse.

Entiendo, aunque no justifico ni comparto, la molestia de algunas personas por la llegada de tanta gente que busca regularizar su situación migratoria en el vecino país y que además llega a la frontera mexicana esperando que se les apoye con techo y comida con cargo al erario, pero me di a la tarea de escribir estas líneas precisamente para poner el foco donde el maniqueísmo de la información se manipula o se queda en la superficie de los problemas para beneficiar a los poderes facticos en turno. Reflexionemos sobre la problemática de fondo, pues lo que enoja a las personas no son los migrantes, sino tener una ciudad abandonada en la que no se puede vivir dignamente sin hacer un esfuerzo extraordinario para llevar la comida a la mesa, con tan pocas oportunidades y muy peligrosa, como para todavía destinar recursos a más problemas que tampoco parecen tener solución. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.