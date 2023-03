Migración, desprecio y pobreza

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, entre otras cosas que, “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución…”, asimismo, el artículo 11 del mismo ordenamiento, hace referencia a que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República…”, lo anterior, con las respectivas limitaciones que las leyes en materia migratoria establecen.

Por otro lado, el artículo 33 de la CPEUM, reconoce que también a las personas extranjeras, se les garantizan tales derechos; es así como México, ha demostrado, en demasía, contar con una política de buen vecino, al no hacer uso de restricción alguna para nuestros hermanos del sur, permitiendo una libre migración, en el entendido de que, este país solo es utilizado como un puente para que, aquellos que pretenden alcanzar el sueño americano, no tengan contratiempos en el territorio nacional.

PUBLICIDAD

Lo anterior, es abrazado por gran parte del pueblo mexicano, pues los migrantes a lo largo de su trayecto, encuentran personas de buen corazón que, sin distinción alguna, ayudan a aquellos que así lo requieren, ya sea proporcionando alimentos, vestido y en muchos de los casos, hasta hospedaje.

Ciudad Juárez, no ha sido la excepción y organizaciones religiosas y de la sociedad civil, han abrazado esta política migratoria, previendo el apoyo para los grupos de migrantes que han llegado a esta ciudad y que no tienen intención de quedarse en esta frontera, pues así lo han hecho ver en múltiples ocasiones, lo anterior, ha generado una problemática social que pone en jaque, no solo a la autoridad, también a la población civil.

En días pasados, se presentaron una serie de actos de violencia en los que se vieron involucrados grupos de migrantes y elementos de diferentes corporaciones y de manera inmediata, grupos protectores de derechos humanos alzaron la voz para defender lo que, para muchos es considerado como indefendible.

Lo anterior es así, dadas las condiciones en las que algunos grupos de migrantes han decidido vivir ese fenómeno nómada, pues en esta ciudad se les ha ofrecido trabajo y lo han desdeñado, abrigo en diferentes albergues y lo desprecian refiriendo que, al acudir a estos, se dificultará su paso al vecino país. Atendiendo a esta lógica, esos pequeños grupos han tomado la decisión de pedir dádivas en los cruceros, empero, la forma en la que lo hacen está generando molestias entre los vecinos de esta ciudad.

Esas molestias o desagrados pronto se convertirán en hartazgo, pues ya muchos juarenses levantaron la voz, refiriendo que algunos migrantes realizan actos de hostigamiento que, históricamente han afectado a la comunidad fronteriza, lo anterior, permite realizar una serie de comparaciones con los diferentes grupos de migrantes que han pasado por esta ciudad, destacándose los cubanos, quienes, durante su estancia, encontraron una forma de vida en Ciudad Juárez, pues su carácter denotaba ese entusiasmo por trabajar, en lo que se resolvía su asilo en EU.

A contrario sensu, los venezolanos, han demostrado un desdén por el trabajo y la problemática social que existe en Ciudad Juárez, marginándose por completo de la comunidad, expresando en cada entrevista que se les realizan, su desprecio y su desinterés por lo que las autoridades de este país les lleguen a comunicar, cometiendo una serie de actos que ameritan sanción y que, por diferentes circunstancias, se les han permitido.

Esa marginación, insisto, provocada por los mismos grupos de migrantes, aunado a ese hartazgo social que en últimas fechas se ha ido presentando entre los juarenses, traerá diferentes complicaciones para los migrantes, siendo una de ellas la pobreza extrema, pues, ante la incapacidad que los mismos han presentado para convivir con los juarenses, la presión social sobre los migrantes, empezará a crecer y dentro de poco, la autoridad será insuficiente para controlar la problemática que se avecina.

Decía Benito Juárez “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, por ende, los derechos que los extranjeros tienen en nuestro país, se encuentran limitados y ha llegado el momento de que se hagan patentes esos límites, de lo contrario, insisto, será muy tarde cuando se pretenda solucionar el problema.