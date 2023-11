Migración adecuada

Tantito sentido común como digo yo, mire que llevar a cabo una reunión entre el gobierno estatal de Chihuahua y empresarios para llegar al siguiente resolutivo: Llama Maru Campos a empresarios juarenses a crear un frente común para exigir a Federación acciones contra crisis migrante, oportunidad de desperdicio ¿no?, sobre todo cuando el fenómeno migratorio que atraviesa Chihuahua y particularmente Ciudad Juárez, es un tema que requiere de acciones interinstitucionales. Pero esa visión, supongo, es el motivo por el cual el gobierno estatal está paralizado.

Una caravana de cerca de 5 mil personas, la más grande que se había conformado desde junio de 2022, cruza el estado de Chiapas con dirección a la frontera norte del país, situación que ya es muy común en las últimas dos décadas, pues de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones (OIM),México y Centroamérica tienen un flujo migratorio “sin precedentes” hacia Norteamérica, con hasta 10.000 migrantes que llegan a diario a la frontera con Estados Unidos mientras que en agosto de 2023, se produjeron 83.725 detenciones, más que en cualquier otro mes de la época reciente.

La solución a estos grandes flujos migratorios tiene que venir desde acciones municipales hasta internacionales. El enfoque conservador y rancio que le está dando la gobernadora es el incorrecto, porque no se trata de “acciones contra la crisis migrante”, sino se debe atender con un enfoque de derechos humanos, porque la gente no está acá por gusto sino por necesidad, algo que no debería ser muy difícil de entender.

Por ello es fundamental contar no solo políticas públicas, sino con estrategias que permitan recordarle a nuestro vecino país del norte lo que México representa, en términos económicos por ejemplo, nuestro país es el primer destino de exportaciones texanas, con 89 mil millones de dólares registrados en 2020, (aproximadamente 32 por ciento del volumen total), algo que muy fácilmente olvida el gobernador republicano Greg Abott.

En lo que se refiere a acuerdos internacionales, México ha cumplido su promesa de aliviar la presión migratoria hacia Estados Unidos, prueba de ello es el acuerdo alcanzado en septiembre de este año, con lo cual se ha evitado una crisis migratoria de mayores dimensiones y ha sido a través de la Guardia Nacional que se tienen menos aglomeraciones que pongan en peligro vidas humanas.

Es importante tener claro que la solución a estos grandes flujos migratorios no es responsabilidad solo de los países expulsores, el país receptor y el país de tránsito, es de los tres, en su conjunto, con acciones coordinadas que permitan resolver o de menos, tratar de resolver las causas y los efectos de la migración.

Es por eso que las acciones que ha hecho el gobierno de México en la frontera sur enviando recursos para formalizar las rutas migratorias son por demás relevantes; importa también que Estados Unidos no frene los proyectos de desarrollo para tratar de reactivar la economía en países de Centroamérica, pero todas estas acciones, pasan por una coordinación y por la disposición que los gobernantes tengan, y es aquí donde el presidente López Obrador no ha quitado el dedo del renglón y donde importa mucho que la “amenaza” de una posible candidatura traiga nuevamente al poder a Donald Trump. Por eso es fundamental que los Estados nacionales trabajen en la construcción de más vías regulares en materia laboral, humanitaria o de reunificación familiar.

El enfoque que el gobierno estatal debe tener respecto a la migración debe ser el de hallar nuevas oportunidades para las personas en vez de tratarlas solamente como un problema por resolver. La reunión aquella con empresarios fue un verdadero desperdicio pues la iniciativa privada debe reconocer los beneficios de la migración y convertirlos en parte de las soluciones. La respuesta pues, no es hacerse de la vista gorda frente a los migrantes.