-Mientras sigan los curitas, seguirán los choques

-No por nada el notario es llamado ‘El Diablo’

-Milagro de Navidad: Gabino recupera la vista

-¿Quién está detrás de las extorsiones?

A ver, vamos colocándonos entre el Libramiento Independencia y el Cuatro Siglos hasta la Gaza que hace cruce con la Francisco Villarreal. Oriente a poniente.

Acaban de colocar las autoridades de Vialidad unas flechas que indican a los conductores meterse al carril de la extrema derecha unos 100 metros antes de llegar a los semáforos de la Gaza.

La intención de esas flechas es conseguir una sola fila de vehículos al cruzar el semáforo y continuar por el Cuatro Siglos, o Juan Pablo Segundo, que es la misma, porque abajo del puente de la mentada Gaza hay dos carriles que fueron reducidos justo a uno porque los flamantes ingenieros constructores no supieron qué hacer con el camellón que obligó a un carril y así lo dejaron. Los accidentes son a diario.

También fueron colocados ahí mismo vialetones y una valla de lámina para obligar a los conductores a usar un solo carril. La valla fue botada a dos días de colocada y los vialetones están corriendo la misma suerte.

Bueno, pues no fue suficiente con esas trampas leoneras, ahora fue colocada otra relacionada con el segundo párrafo de este bloque (para mayor claridad tenemos fotos y una ilustración técnica). Las flechas de oriente a poniente que fueron colocadas para la reducción a un carril antes de tocar el semáforo de la Gaza, repentinamente cambian a flechas curvas para tomar hacia el Francisco Villarreal. Por eso desapareció la valla metálica más adelante y continúan a puños los incidentes viales que solo dejan perjuicios económicos, lesiones y hasta pérdida de vidas

Ha quedado claro que la Gaza fue hecha con las extremidades inferiores por la anterior administración estatal. Fue una de las obras mal hechas por el exgobernador, Javier Corral. Tan mal realizada que todavía no la recibe el Municipio.

Ya van más de una decena de accidentes ahí con intervención de Tránsito, muchos más con arreglos entre particulares. Y falta otra explicación sobre los impresionantes embotellamientos de poniente a oriente para tomar la Villarreal. Es otra historia.

Pero ahora toca a los nuevos administradores del Municipio y del Estado poner orden de fondo ahí; no curitas, no aspirinas, sino reales soluciones que ayuden en la fluidez de una arteria utilizada cada día por decenas de miles de conductores locales, nacionales e internacionales.

Imposible colocar un callejón en medio de dos y hasta cuatro carriles.

***

En mayo de 2012, el notario público número 4 de la ciudad de Chihuahua, Luis Raúl Flores, el mismo que hoy está involucrado en la polémica, presumible, nómina secreta del exgobernador César Duarte, emitió un poder notarial a favor de Ivonne Gabriela Rodríguez Torres, poder que utilizó para vender una casa propiedad de la señora María Caballero.

Sin embargo, la hija de la señora Caballero, María Guillermina Torres impugnó dicha operación, ya que la identidad de su señora madre fue acreditada por el notario, a quien no en balde apodan “El Diablo”, mediante una credencial de elector, pero era el caso que en esa fecha la señora Caballero no tenía credencial de elector, por lo tanto, no podía identificarse con tal documento.

Así pues, con las constancias respectivas reunidas durante años, María Guillermina interpuso la denuncia correspondiente en octubre de 2019, con la carpeta de investigación 19-2019-0024784 por falsificación de documento, lo que llevó a la causa penal 1153/21 en la que, en marzo de este año, el notario Luis Raúl Flores fue imputado formalmente por los delitos penales de falsedad ante autoridades y falsificación de documentos.

Tiene su historia el notario apodado “El Diablo”, de eso no hay duda, situación que seguramente intentaron aprovechar los fiscales de Javier Corral para fabricar las dichosas pruebas de la nómina secreta de Duarte.

Entre Diablos te veas.

Por cierto, en similares condiciones anda la también famosa notaría que presidió Armando Herrera, que en paz descanse, y que Corral pretendió heredar a su Secretaria del Trabajo, Ana Herrera, (hija de don Armando).

La notaría 12 y múltiples procesos ahí ahora son sujetos de demandas penales porque, una vez fallecido don Armando, siguió funcionando la oficina como notaría sin tener titular. Corral creyó que fácil impondría heredera, finalmente ni eso pudo hacer, y ahí están ahora las consecuencias.

Es notaría también con sede en Chihuahua. Vacante.

***

El que ha recuperado la vista, tal vez por un milagro de Navidad o porque acabaron cinco años de ceguera ocasionada por la nómina corralista, es Gabino Gómez, líder de El Barzón e integrante de los múltiples “grupos sociales” de su compañera Luz Estela “Lucha” Castro.

Ahora Gómez ha comenzado a reaparecer en lo que llama la “lucha social”, que en el quinquenio pasado no era otra que “Lucha” y Javier Corral. Ellos eran los que le decían cuáles causas pelear y contra quién. Obvio nada contra el corralato.

Así, Gabino perdió la vista porque por arte de magia se acabó la violencia en Chihuahua, se acabaron las desapariciones, los feminicidios, los abusos de los agiotistas y del gobierno.

Pero ha recuperado tan valioso sentido; y lo primero que tomó el activista fue la del joven hidalguense Omar Reyes, desaparecido en algún punto de la frontera México-Estados Unidos alrededor del 10 de noviembre pasado.

Ahí aparece Gabino en una foto (visible en versión digital) participando en la protesta que familiares realizaron por el migrante y otros desaparecidos. La manifestación fue frente al Palacio de Gobierno de la capital del estado la semana pasada.

Antes también había tratado de jalar reflectores en la última visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando instaló en Palacio de Gobierno la Comisión de la Verdad y la Justicia junto con la gobernadora Maru Campos. Igual traía la bandera de las desapariciones de migrantes.

Por lo visto, esto es el preámbulo del regreso de un aguerrido Barzón dispuesto a ser de nuevo oposición, de esa oposición que pega con la izquierda y cobra con la derecha.

***

Consideradas erradicadas de la frontera, las extorsiones contra comerciantes y en especial dueños de bares han vuelto a la ciudad, según confirmó esta semana el director estatal de Gobierno, Eloy García Tarín.

Seguirlo negando, como ya lo había hecho la Policía Municipal e incluso la Fiscalía estatal a través de sus titulares o voceros, era insensato e inútil, pues los casos, denunciados formalmente o no, eran y son pan de cada día entre funcionarios y el sector privado.

Incluso en una reunión de seguridad reciente, personal de la Fiscalía General del Estado reportó la detención de una persona por ese motivo.

Por fortuna, el caso documentado y reconocido oficialmente no representaba una amenaza real para los afectados, pues se trataba de esos delincuentes que hacían llamadas de extorsión sin tener ni la capacidad ni la intención de agredir a las víctimas.

Ese caso en concreto, pues, no iba más allá de sembrar el miedo en la víctima para tratar de quitarle dinero.

Pero estaban resurgiendo las llamadas y un delito para el cual, se supone, la Fiscalía tiene toda la tecnología para rastrearlo y pararlo en seco.

Lo crítico de la situación es primero que no se reconozca, como ya ocurrió unas semanas, se niegue y no se actúe ante pistas claras que ya tiene la autoridad estatal, tanto para una actuación reactiva por parte de la Secretaría de Seguridad como para la investigación ministerial de la FGE.

Hay por ahora dos pistas que apuntan tanto a las cárceles juarenses como al C-4 de la capital del estado, donde podría estar el origen del problema; la intención de agredir de esta forma a la población de Juárez iría más allá del interés delincuencial de obtener dinero.

¿Quién está detrás de esas extorsiones o intentos de hacerlas? ¿Quién busca generar la percepción del regreso de ese delito a Juárez? ¿Quién trata de novatear a los gobiernos entrantes? Sin ingenuidades, los titulares de las corporaciones ya deberían tener esa información.