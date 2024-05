“Estamos ante lo bello y lo terrible del mundo siempre. Lo terrible lo vivimos en la ciudad y lo bello en nuestros crepúsculos”, eso me respondió la fotógrafa Itzel Aguilera, originaria de Chihuahua capital, al preguntar por sus primeros acercamientos a nuestra frontera durante el Calderonato que hirió de balas nuestra memoria. Con la profundidad de la fotografía como medio para la propia libertad humana fue que mi charla con aquella artista me mostró otras luces y sombras para reconocer lo colectivo. Teniendo como escenario vivo el proyecto Miciela estudio, un espacio que desde febrero de 2024 abrió puertas como trinchera cultural.

Como ya es costumbre en esta columna de la “Frontera memoriosa” se busca dejar testimonio sobre la historia de la actividad cultural de la región. Por lo que no pude evitar dejar tinta sobre Miciela estudio. Lugar ubicado en la avenida de las Américas 670 Norte, interior 101, se puede merodear hasta dar con un letrero que indica el destino. Pero permítame platicarle un poco de su origen impulsado por un grupo de mujeres que creen.

Esa tarde que llegué al bazar celebrado en Miciela estudio tuve un cálido recibimiento donde pronto me dispuse a indagar en cada rincón acompañado de Itzel. Ella emocionada me dio a conocer las habitaciones y dibujó sobre mis ojos sus sueños, como buena artista visual logró que me vislumbrara por lo imaginado. Fue ahí que pude olfatear el dulce olor a libro viejo y donde me platicó como el espacio nace de una inquietud que viene de generaciones atrás pues tiene el legado de una importante biblioteca familiar. Como siempre la historia, la memoria y el amor se entrelazan con nuestro presente.

El abuelo de Itzel Aguilera fue el doctor Ignacio González Estavillo, primer rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1954, un humanista inundado por el espíritu de una época de transformaciones. Por otra parte, la madre de Aguilera fue la abogada defensora de derechos humanos María Cristina González Tejeda quien dedicó su vida a la justicia. Dichos personajes fueron creando un acervo documental y bibliográfico muy importante a lo largo de las décadas por lo que ahora a Itzel le toca continuar manteniendo viva la memoria de sus referentes de vida. Sobre todo, poniendo a disposición del público ese conocimiento y patrimonio invaluable.

Es así que uno de los objetivos de Miciela estudio es resguardar esa biblioteca familiar que indudablemente forma parte de nuestra historia como colectividad y que muy pronto se podrá consultar. No puedo esperar a descubrir las joyas que esos libreros tendrán. En el espacio actualmente colaboran dos mujeres más que también influyen desde sus propias visiones. Una de ellas es Alejandra Coronado, o como se le conoce en el medio Alukandra, incansable fotógrafa desde 2005. Una de sus propuestas es el autoconocimiento a partir del arte por lo que una de sus actividades para lograr esto son las “Fotocaminatas conscientes”.

Alukandra igualmente ha desarrollado otros proyectos como “Fotoetc” donde realizó una serie de entrevistas, entre 2015 y 2019, a profesionistas de la fotografía de distintos países con diversidad de enfoques. De esa manera aporta desde su propia experiencia para la gestión de Miciela estudio. Otra de las compañeras es Estefanía Rosales quien se dedica al masaje terapéutico y tiene su propio “rincón holístico” donde ha dado cursos particulares y sesiones de relajación. Ciertamente el espacio ha logrado hacer converger diversidad de perspectivas de la fotografía y la cultura, lo cual le da un sentido ecléctico que rompe con las formas predeterminadas.

Así fue mi primera visita, de muchas, a Miciela estudio. Le invito a que se mantenga al tanto de las múltiples actividades que se están realizando cada semana. Siga la página de Facebook “Miciela estudio” y en Instagram como [@miciela.estudio]. Y no deje de darse una vuelta para seguir creyendo en la capacidad transformadora que se resguarda bajo nuestras nubes.