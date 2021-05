Mi mayor compromiso es con las mujeres

Para que una ciudad progresista como Juárez evolucione, como lo demandan las circunstancias actuales, es fundamental que nos vayamos a la esencia de los problemas, pero también a la esencia de las soluciones, porque es ahí donde podremos cimentar a un Juárez nuevo, con mejores y mayores oportunidades para todas y para todos. Es ahí, precisamente, donde podremos encontrar el freno a la inseguridad, el incentivo para el desarrollo humano y social, la clave del progreso.

No por nada he afirmado que mi compromiso más importante como candidato a presidente municipal de ciudad Juárez, es con las mujeres. Porque ellas sostienen gran parte de la economía, no sólo por su participación directa como trabajadoras o como parte esencial del sector productivo (más del 40 por ciento de la población trabajadora en nuestra frontera son mujeres, de acuerdo al Inegi), sino porque ellas sostienen además hogares, donde cohabitan hombres y otras mujeres que se esfuerzan a diario para lograr el sustento de sus familias, y por lo tanto son quienes mantienen viva nuestra economía local.

Con un empleo formal o no, las juarenses cargan con mucha responsabilidad, y todavía tienen que afrontar innumerables retos, injustamente por ser mujeres, la violencia en contra de ellas se presenta en todos los círculos sociales, y de muchas maneras. Las diferencias de género las mantienen a raya en empresas privadas, en oficinas de gobierno, en el deporte, en la escuela, a pesar de tantas leyes al respecto.

Las reformas han ayudado mucho, por supuesto, pero lo que Juárez necesita en este momento es un cambio cultural, y éste no se le puede dejar sólo a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos, debe comenzar por la autoridad y generar los acuerdos necesarios para que funcione.

Hace unos días llevamos a cabo el Foro “Las Mujeres al Centro de la Política y Acción Municipal”, donde contamos con la participación de lideresas que son referentes a nivel nacional en el tema de la equidad de género y ejemplo de una lucha permanente porque sean reconocidos y respetados los derechos de las mujeres, porque se logre justicia en casos de feminicidio y violencia, porque haya equidad e igualdad.

Fue toda una experiencia de mucho aprendizaje, de compromisos y retos. El foro estuvo encabezado por Imelda Marrufo, de la Asociación Civil, Mesa de Mujeres; Lydia Cordero, Directora de Casa Amiga; Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia; Dulce González, directora del Centro de Atención y Tratamiento de Adicciones “Dame la Mano”; así como por mi esposa Rubí Enríquez, quien ha abrigado diversas causas a favor de las mujeres desde hace tiempo y es una defensora incansable de la equidad de género.

Expusimos que la violencia y atrocidades en contra de ellas nos afectan a todos los juarenses, por ello, primero que nada enfocaré todos mis esfuerzos para que la violencia en contra de la mujer disminuya en todas sus manifestaciones y dejen de ser parte de nuestra realidad.

No sólo el combate debe enfocarse a las expresiones máximas de la violencia en contra de la mujer, como el feminicidio y el abuso sexual, estos tienen un antecedente menos expresivo pero que terminan en tan horrendos crímenes, en diversas formas de violencia derivadas de una cultura machista que debe desaparecer.

Estoy de acuerdo, que para combatir y eliminar las mencionadas desigualdades no basta con la voluntad y acción de un solo hombre, o de un grupo, es fundamental la participación de la sociedad entera, con mucha mayor responsabilidad para las autoridades en cualquier esfera de gobierno. Y sería una mentira si dijera que desde la posición que espero alcanzar vamos a terminar con todos los abusos que se cometen en contra de las mujeres en Juárez. Por ello estoy determinado a asumir un liderazgo en el tema y generar las condiciones necesarias para que a partir de septiembre de este mismo año comencemos a crear una gran alianza con los diversos sectores de la sociedad para atender este problema, que no es exclusivo de ciudad Juárez, pero tampoco es pretexto para seguir ignorándolo o no atenderlo con la fuerza y los recursos necesarios.

Hablamos de ir a la raíz del problema que representa la violencia de género y prevenir este tipo de delitos a través de la coordinación con otras instituciones como el Inmujeres, la Conavim, el Ichimu a nivel local y la Fiscalía Especializada.

Como propuesta concreta pondremos en marcha el Modelo Integral de Redes para la construcción de la paz y la reducción y atención de la violencia de género, la resolución de conflictos, ayudando a identificar y prevenir la violencia contra las mujeres en diferentes zonas del municipio y con la participación de la sociedad civil experta y las mujeres de las colonias, particularmente las que presentan un mayor número de denuncias y casos de los delitos relacionados con la violencia en contra de las mujeres.

Hay una deuda pendiente y estoy dispuesto a abonar en lo posible mi apoyo para otorgar justicia a las víctimas directas e indirectas de los delitos contra las mujeres, porque si no acabamos con la impunidad difícilmente podremos avanzar en nuestro propósito.

Para lograr lo anterior, es urgente que las mujeres tengan acceso a los servicios de justicia accesibles, multidisciplinarios y disponibles 24 horas al día, en puntos estratégicos del municipio. También ofreceremos servicios jurídicos y especializados gratuitos, aumentaremos la cantidad de mujeres en los cuerpos de policía, y se ofrecerá formación para que el personal de la policía haga frente a la violencia sexual y de género.

Lo mismo haremos con los funcionarios del municipio, se ofrecerá una profesionalización con perspectiva de género porque no debe ser sólo un área como el Instituto de la Mujer, la que tenga que atender los asuntos relacionados a la mujer sino todas las áreas, todos los funcionarios públicos de la próxima administración estarán comprometidos en atender los problemas que se presenten a este respecto. También fomentaremos el uso de las tecnologías para crear herramientas que fortalezcan la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas en nuestro municipio.

El servicio de estancias infantiles con personal capacitado y en lugares adecuados gratuitos, es un compromiso para apoyar a las madres trabajadoras que no tienen manera de encargar a sus hijos y que los dejan solos en casa. Esto dará tranquilidad y mayor certidumbre a las familias.

En el caso de la seguridad pública, no se trata de pintar patrullas de rosa o que sólo una parte de la corporación tenga esta capacidad, todos debemos estar inmersos, o de lo contrario los abusos seguirán sucediendo, el tema seguirá segregado, apartado de las decisiones del Municipio.

En efecto la atención integral a la mujer es la esencia de la solución de los múltiples problemas que aquejan a los juarenses; no podemos concebir a esta frontera triunfante y libre de las ataduras que nos amenazan en el plano de la seguridad pública, la salud y la educación, si las mujeres siguen oprimidas, con miedo y sin respaldo serio y formal. Como lo he dicho, y estoy convencido de ello: si la mujer está bien, Juárez estará bien.