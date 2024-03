México, tierra de nadie

La ficción política del Estado surge precisamente a partir de que los habitantes de un territorio deciden ceder un poco de su libertad (como por ejemplo, la libertad de hacerse justicia por propia mano) para centralizar y monopolizar el uso de la fuerza en un ente superior, que es justamente el Estado. Al Estado se acude a pedir justicia y seguridad, entre otras funciones que ha ido asumiendo con el tiempo.

El connotado constitucionalista mexicano Diego Valadés sostiene la teoría que no hay Estados fallidos, pues ahí donde hay algo más grande que el Estado, ese es el Estado mismo. Parecería que la realidad en México refleja que hay fuerzas más grandes que el propio gobierno.

Todos los días surgen en redes sociales videos de integrantes del crimen organizado golpeando taxistas en Acapulco, o ajusticiando a otros delincuentes con un cuchillo o con armas de fuego. Estas imágenes son cosa de todos los días.

No recuerdo un gobierno tan indolente ante la corruptora fuerza del crimen organizado. El gobierno de López Obrador ha adoptado una postura de laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) en prácticamente todas las áreas de seguridad del país. El ejército, que no está diseñado para combatir el crimen, llevaba años haciendo esa tarea porque justamente las corporaciones policiacas están rebasadas. Sin embargo, ahora ni siquiera hacen eso.

En la actualidad el ejército se dedica a construir las obras faraónicas que al Presidente se le ocurren. Acumula todo tipo de concesiones, prebendas y canonjías, cortesía del Presidente más temeroso de las fuerzas armadas del que tengamos memoria. Algo sabe López Obrador que no se atreve a contradecir a las fuerzas castrenses.

Con un ejército dedicado a construir y hacer negocio con carreteras, aeropuertos, puertos y demás (como si fueran una holding multinacional) los ciudadanos estamos a merced del hampa y del crimen.

En días recientes vimos un caso que impactó a todo el país por la crueldad del mismo. La niña Camila Gómez Ortega fue secuestrada y posteriormente asesinada en Taxco, Guerrero. Este cruel crimen causó una enorme conmoción en Guerrero y en el país entero.

Posteriormente, y según los vecinos de la localidad, una persona de nombre Ana Rosa y dos hombres vinculados con el secuestro y asesinato de la menor. Los lugareños lincharon a la mujer causándole la muerte, y otra de las personas (una de ellas aparentemente un hijo de Ana Rosa que no habría tenido que ver con el crimen) con muerte cerebral.

Se dice que la actuación de la turba iracunda se dio a partir de que las autoridades se negaron a girar una orden de aprehensión en contra de ellos.

Como un defensor del Estado de Derecho, no puedo avalar o aplaudir el linchamiento de los presuntos delincuentes. Sin embargo, desde una perspectiva humana puedo entender la reacción de la gente.

En un país con alto grado de impunidad como el nuestro, donde la mayoría de los delitos que se cometen no se denuncian, y los que se denuncian quedan impunes en un 95%, es claro que a la gente no se le puede hablar de debido proceso, presunción de inocencia, o todas esas garantías que la mayor parte de la población no entiende.

Sin embargo, avalar y sentar el precedente de que ese es el camino para hacer justicia, es muy peligroso. Esa sería justicia ¿según quién? ¿Existe plena certeza de que esas personas fueron los asesinos de Camila? No debemos olvidar que en México se ejerce la hematofagia colectiva. Es decir, la gente busca sangre. Es muy fácil azuzar a una masa enardecida para hacerle creer que X o Y persona causaron X o Y problema. Justamente para extraer del vaivén de la opinión pública situaciones como estas, es que existen procedimientos penales para deslindar responsabilidades. Justamente por eso el Estado controla el monopolio de la fuerza y la coacción.

Ahora bien, si las instituciones no funcionan, hay que cambiar las instituciones, adaptar el marco jurídico, pero nunca volver al estado de barbarie al que parece que estamos regresando. La impunidad no puede culminar en llevarnos a los tiempos de las cavernas.

Son innumerables los casos en donde pobladores de alguna comunidad han linchado personas pensando que cometieron algún delito. Justamente le pasó a algunos policías en Tláhuac hace algunos años, escándalo que terminó por sacar a Marcelo Ebrard de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

Desafortunadamente cuando pasan estas situaciones, parecería que todo mundo quiere colgarse del tema para llevar agua para su molino. El atroz crimen para haber sido el pretexto perfecto para que los defensores de la 4T sigan señalando a Calderón, quien dejó el poder hace doce años. Igualmente, el sector más radical del feminismo señaló que solamente se linchó a Ana Rosa por ser mujer, pues parecería que no se linchó a ningún hombre. Parece que la tragedia solamente sirvió para que cada quien avanzara en su agenda, pues hasta el momento el crimen continúa impune y el Gobierno de Guerrero se advierte rebasado.

Me preocupa ver que de los tres candidatos presidenciales, ninguno ha asumido una postura clara respecto al crimen y la inseguridad que es el principal problema del país. Quien crea que el principal problema es la corrupción, los privilegios, o los altos sueldos de funcionarios públicos, es alguien que no ha acabado de entender lo complejo del problema.

Entiendo que quizá no lo hacen justamente para cuidar de su propia seguridad, pues el gobierno mexicano parece manco cuando se trata de enfrentar al crimen organizado. Pero siendo la inseguridad el principal problema del país, resulta inadmisible que no exista un plan claro y definido por parte de quienes aspiran a la Presidencia de México.

Es muy fácil culpar al Poder Judicial (como lo hace López Obrador) de la liberación de delincuentes. Sin embargo es trabajo de las fiscalías integran debidamente las carpetas de investigación. Es labor del gobierno ejecutar acciones preventivas y sancionar las conductas ilícitas. Nada de eso parece estar pasando en un gobierno que se pelea con el Presidente de Argentina, y que está anclado en el pasado.

Desde mi óptica, la fórmula Bukele no es la solución para un país tan complejo como México. La impunidad del crimen no se combate con la impunidad del Gobierno. El gobierno mexicano ha dado muestras de manipulación de expedientes, politización de la justicia, y corrupción. Un estado de excepción lo único que traería consigo sería encarcelar opositores políticos, en un país que tiende a eliminar a voces disidentes. Necesitamos una solución a la inseguridad a la brevedad, pero respetando el marco legal actual.