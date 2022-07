México sin Fiscalías Especializadas en la Investigación de Feminicidios

En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pronunciarse sobre el asesinato de tres mujeres en el caso del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, condenó al Estado Mexicano por no haber protegido la vida de las mujeres víctimas de homicidio en razón de género, al no haber garantizado su derecho de acceso a la justicia, por no realizar las investigaciones con la debida diligencia, sin proporcionar medidas de reparación, ni garantías de no repetición para las víctimas y sus familias.

Sin embargo, a 12 años de esta sentencia y a pesar de que tenemos una de las legislaciones más completas en la materia, así como protocolos y lineamientos para la investigación de feminicidios, pronunciamientos de la Suprema Corte sobre violencia de género y sentencias de la Corte Interamericana, no se ha presentado un avance real en uno de los puntos medulares, esto es, la forma en que en México se investigan los feminicidios.

Los casos ocurridos en estos últimos meses en distintos Estados de la República, muestran que prevalecen las investigaciones sin perspectiva de género, sin una debida diligencia y sin una metodología científica, pues nadie cree que Debanhi se tropezó, que Yolanda compró un veneno y se suicidó en un terreno baldío y que Luz Raquel se auto amenazó y se inmoló.

Por lo que para erradicar los altos índices de impunidad que presenta el delito de feminicidio y dotar de confiabilidad estas investigaciones, es necesario crear Fiscalías Especializadas en la Investigación de Feminicidios, pues la actual organización atenta contra el principio de debida diligencia en la investigación de feminicidios, al imponerles a las “Fiscalías de la Mujer” la obligación de investigar delitos adicionales al feminicidio, como violencia familiar, delitos sexuales, incumplimiento de las obligaciones alimentarias, que aun y cuando forman parte de las diversas expresiones de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, lo cierto es que provocan una sobre carga de trabajo y dispersión de recursos materiales y humanos que hacen imposible atender de forma eficiente, la diversidad denuncias que se presentan en esta Fiscalía, pues ni se investigan los feminicidios, ni la violencia familiar.

Por otro lado, virtud a su compleja composición, el feminicidio es de difícil acreditación ante los Tribunales, por lo que se requieren policías, peritos y Ministerios Públicos especializados en la materia, pues cuando para la investigación de un homicidio doloso o culposo carece de importancia la existencia de huellas de violencia antiguas en un cadáver, en un feminicidio dichos hallazgos resultan de gran relevancia penal, por lo que su investigación además de ser técnica, debe ser efectuada con una perspectiva de género para que, en la apreciación de los indicios, se resalten cuestiones que, si bien suelen encontrarse en otro tipo de hechos de sangre, son únicas en crímenes en contra de mujeres.

También resulta importante la inclusión de los lentes de género y esta visión especializada en el diseño de las líneas de investigación de un feminicidio para impedir que sean investigados como suicidios o muertes accidentales, pues es una práctica común en los agresores de mujeres realizar montajes en las escenas del crimen con la intención de simular un suicidio o una muerte accidental, como también es común que en automático se le atribuya al crimen organizado la muerte de mujeres cuando se perpetran mediante el empleo de armas de fuego, sin haber agotado los lineamientos y parámetros que se marcan en los protocolos para la investigación del delito de feminicidio, que imponen la obligación de la formulación de líneas de investigación transversales que orienten a verificar la existencia o no de factores criminógenos del delito de feminicidio, como también lo ordenó la Corte mediante la sentencia conocida como Marina Lima Buendía, al establecer que cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un probable feminicidio.

Por lo que para evitar que se presenten las deficiencias y negligencias que se mostraron en el caso de Debanhi Escobar, cuyas diligencias en un inicio estuvieron a cargo de una Fiscalía de Desaparición de Personas y en forma posterior en la Unidad de Secuestros, es necesario que la investigación de feminicidios esté a cargo de Fiscalías Especializadas en la investigación de Feminicidios, a las que se les dote del personal y recursos suficientes para cumplir su función, con base en investigaciones científicas llevadas a cabo con la debida diligencia y con inclusión de perspectiva de género.

¡Justicia para las que ya no están!