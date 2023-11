México sigue igual, con mentiras de Morena

“Desde el comienzo de su sexenio López Obrador le ha fallado a la ciudadanía, tanto así que hasta la fecha continuamos con el desabasto de medicamentos, violencia en aumento y políticas publicas inservibles aprobadas por debajo del agua…”

Ciudad de México.- No es politización, se trata de miles de familias afectadas por el huracán Otis, de personas que hasta la fecha no han recibido ni un solo apoyo por parte del Gobierno Federal, pues no basta con simular con una simple fotografía representando un "humanismo mexicano" en las afectaciones en Acapulco.

Desde el comienzo de su sexenio López Obrador le ha fallado a la ciudadanía, tanto así que hasta la fecha continuamos con el desabasto de medicamentos, violencia en aumento y políticas publicas inservibles aprobadas por debajo del agua… ¿acaso es esto "tener mucho Presidente"? De lo que estoy segura es que contamos con una persona bajo el mando del país que no le interesa la cantidad de personas que han sufrido y fallecido por el paso del huracán, minimizando este problema como “algo no tan grave en comparación con otros”.

Excusa tras excusa es lo único que escuchamos en las mañaneras, teniendo a sus grandes aliados de Morena que se “solidarizan con Acapulco” calentando su silla como diputados, así como AMLO calienta la silla presidencial, nomas esperando a ver que indicación baja su gran tlatoani para seguirla y continuar alimentando el ego del Presidente.

Tanto así, que los habitantes de Guerrero, gobernados por Morena por cierto, no recibieron la información adecuada sobre el gran desastre natural que se avecinaba para el Estado, no teniendo oportunidad para las familias de resguardar sus hogares y prepararse para lo que venía; así es como juegan los Gobiernos de la Cuarta Transformación, limitan el acceso a información y nomas juegan con cientos de vidas de mexicanos.

“…las colonias de Acapulco están abandonadas y destruidas, la gente no tiene comida ni agua que es lo básico para sobrevivir… hay cero ayudas por parte del gobierno…”, esto es lo que comentan de viva voz los damnificados por Otis, para que vean todos los critican y dicen que la oposición estamos politizando el tema; no sean cobardes y vayan a donde mas los necesitan, no se escondan entre sus laureles y visualicen la realidad que viven en Acapulco.

Muchos ya sabemos la pésima calidad del Gobierno federal que tenemos, es por eso por lo que nos unimos como sociedad para si apoyar a todos los habitantes afectados y hacer lo que al gobierno le compete, sin necesidad de recibir un aplauso, salir bien en una fotografía o que un Diputado diga lo bien que hago mi trabajo; todo lo que hacemos es de corazón, porque somos mas las personas que si buscamos mejorar nuestro entorno pues ya vimos todo lo mal que hace Morena… y esto es solo una prueba más del porque no deben seguir en el poder.