México sigue de pie

Ciudad de México.- México es un país que ha sabido sobrevivir crisis económicas, sociales, de salud y políticas, entre otras tantas, pero también ha sobrellevado a muchos gobernantes y funcionarios públicos corruptos e ineficaces de los gobiernos en turno, en donde, en cada, sexenio o trienio hay nuevos ricos y en unos casos hasta nuevos millonarios, pero también existen esos funcionarios que hacen el robo hormiga, pero, al final de cuentas, en todos los gobiernos prevalecen este tipo de actividades ilícitas.

Además, de todos los saqueos que hacen los funcionarios públicos en donde muchos de ellos son principalmente vividores y dependientes de los partidos políticos tienen sueldo muy altos que no van acorde a la realidad económica del país, pero eso sí, ellos sí tienen acceso a jugosas prestaciones, sueldos, compensaciones, seguros de gastos médicos mayores y, por si fuera poco, en algunos casos tienen jubilaciones que son inalcanzables para cualquier trabajador honesto, la mayoría de los trabajadores o ciudadanos comunes deben trabajar mínimo 30 años para apenas alcanzar una jubilación simbólica, en donde, en el mejor de los casos, apenas alcanza para la canasta básica, y ahora con las famosas cuentas individuales o los pagos en UMAS, los mexicanos estamos destinado a recibir pensiones cada vez más raquíticas.

Todos los gobiernos presumen de supuestos ahorros en diversos gastos administrativos, pero los ciudadanos, nada más no vemos resultados, la inseguridad sigue y seguramente seguirá, los servicios médicos son cada vez más escasos porque son mucho los derechohabientes en comparación con la plantilla de médicos, medicinas e infraestructura, las calles y carreteras siguen de mal en peor y así, podemos seguir enumerando una gran lista que no tendría fin, pero vale la pena preguntarse: ¿Qué estamos haciendo la sociedad civil al respecto?

Hay que tomar en cuenta que este país ha salido adelante gracias a la sociedad trabajadora y honesta que paga la carga abusadora y excesiva de los impuestos que cobra el gobierno y no ha sido gracias a los políticos y gobernantes que solo se han dedicado a saciar sus gustos por el dinero y el poder político.

Todos los gobiernos han sido de inercia, es decir, que gane quien gane, no va ser la gran diferencia, porque, aunque no tengan la capacidad intelectual, conocimientos, habilidades y actitudes aun así van a gobernar por inercia en donde solo realizaran lo mismo de siempre como: pavimentar y barrer calles, disque apoyar a las escuelas, seguir con los apoyos sociales para los más vulnerables y dentro de esos apoyo van los de la sociedad “gasparin” que va y para a los bolsillos de algunos funcionarios, sin escrúpulos y corruptillos, esto y unas pocas gestiones solo es lo que hacen para justificar su enmienda; aunque algunos funcionarios son bien intencionados y hacen lo que pueden con lo que tienen, lamentablemente no pueden con esas prácticas bien arraigas que son ya por inercia.

La sociedad necesita despertar y exigir, pero para eso, se tienen que organizar e involucrase en la política, el cual, es el único medio para llegar a gobernar, mientras la sociedad civil se mantenga al margen de la política mexicana se seguirá estando condenado a soportar gobiernos ineficientes con sus respectivas consecuencias.

México todavía puede soportar más, gracias a su gente trabajadora y honesta y, uno que otro funcionario público bien intencionado, pero, también su sociedad necesita cambiar para mejorar.