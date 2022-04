México se transforma

Queda claro, que no como lo requiere en todos aspectos la real y muy necesaria DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. Pero que la ciudadanía, que el pueblo, que la población toda está demostrando día tras día, tanto individual como colectivamente, un insaciable interés por la cosa pública, por la administración y organización pública gubernamental; por saber si sus impuestos y demás erogaciones hacendarias, efectivamente se están utilizando para hacer obra pública en beneficio de todo el pueblo, sin importar la condición económica de dónde se viva, o el partido político en que se milita o no se milita, es evidente.

Probablemente en la práctica cotidiana de los valores, de las tradiciones y costumbres que se han venido conservando y enriqueciendo con la información y formación escolar y familiar de la educación y/o cultura cívica, se han dejado a un lado varios de esos aprendizajes, especialmente durante los duros años de la pandemia provocada por el Covid-19, tales como: honores a la bandera en los planteles educativos públicos y privados y en los recintos oficiales; desfiles y fiestas patrias de participación popular, conmemorar las sobresalientes gestas de nuestros héroes y heroínas, etc.

Pero que en el pensamiento de la ciudadanía, de la comunidad toda, esencialmente de la clase trabajadora urbana y rural, existe una clara y firme CONCIENCIA DE LA DEFENSA DE LA PATRIA MEXICANA, de sus riquezas naturales del suelo y del subsuelo, de sus COSTAS, PLAYAS y MARES, de ese caro y muy mexicano anhelado PEMEX y el SECTOR ENERGÉNICO ( por ejemplo: CFE), de su rica variedad de culturas en todo el territorio nacional construidas por sus más de sesenta etnias indígenas y Afro-mexicanas, salta a la vista a donde quiera usted observar de nuestra aun existente CUERNO DE LA ABUNDANCIA. Que no la gallina de los huevos de oro, a lo Peña Nieto.

Las páginas de nuestra historia registran, que en general, fueron setenta años del férreo régimen del PRI-gobierno, de partido tricolor de Estado u oficial y adláteres, para llegar al proceso electoral de julio de 2018, en que más de treinta millones de mexicanos (mujeres y hombres, jóvenes, adultos y adultos mayores, de la ciudad y del campo), decidieran su voto por acabar con un sistema que olvidando los más caros deseos de los mexicanos que sostuvieron la fase armada de la Revolución Mexicana, se “esforzaron patrióticamente” por privatizar la industria energética, la minería, los ferrocarriles, los bancos, la educación –desde la básica hasta la media superior y superior–, la salud, las carreteras o autopistas, el agua de uso doméstico, la vivienda, las guarderías…

Para en su lugar, y hoy por hoy, llevar al poder al RÉGIMEN DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, impulsado por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), liderado y fundado por ese incansable luchador social y patriota indiscutible: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO).

Hecho cívico-político-social que se confirmó el próximo pasado domingo 10 de abril –EN HONOR AL HÉROE AGRARISTA DEL SUR: GRAL. EMILIANO ZAPATA– al presentarse a las casillas y respectivas urnas para emitir su voto (DE REVOCACIÓN DE MANDATO) favorable para que AMLO siga al frente de la enorme responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal, precisamente porque está cumpliendo con los grandes compromisos que adquirió con todos los mexicanos: “Por el bien de todos, primero los pobres”; defensa clara y precisa de la SOBERANÍA NACIONAL, INDEPENDENCIA ECONÓMICA, AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS…, ya que semana tras semana, en lugar de perderle confianza, constata y consolida la confianza en su presidente AMLO.

En todo caso los casi 16 millones de votos a favor de que siga AMLO, constatan que la PERCEPCIÓN y SENTIR del pueblo, sobre el INE, principalmente el triunvirato: Córdova, Murayama y Jacobo, no es confiable, ya que carece de pulcritud y es obscenamente parcial al servicio del PRI, PAN, MC y el casi extinto PRD.

El pueblo los obreros, los trabajadores (as) electricistas, petroleros, agropecuarios, de la pesca, la inmensa mayoría de los maestros agremiados en el SNTE y la CNTE; de las maquiladoras, etcétera, etcétera; saben bien, lo vivieron, que el IFE-INE, resultó finalmente, el enemigo NON de la democracia en México, además de comprobar en cada una de sus acciones traiciones desmedidas y que no representa ni por asomo, los intereses del pueblo, de los más fregados de los EUM. De ahí, que “en el pecado llevan la penitencia”, y, TIEMPO AL TIEMPO.

Y no podía, ni puede ser de otra manera. El pueblo, mestizos, etnias originarias, “clases” bajas y medias, amas de casa, ciudadanos con partido y sin partido, intelectuales no orgánicos, periodistas no “chayoteros” o vendidos…, se inconformó contra la exponencial miseria y pobreza existente, ante la desigualdad ostensible, ante la inseguridad pública, ante la proliferación de la corrupción, la impunidad y el narcotráfico común e institucionalizado. Imposible seguir aguantando ese régimen dictatorial, autoritario plantado en una rudimentaria o simulada democracia generadora de tantas y lastimosas carencias económicas y sociales, de abundante teatro sexenal politiquero-electoral y electorero.

Simulación político-electorera de cada trienio y cada sexenio en donde los del tricolor y compinches imponían al del dedazo no al o los que el pueblo prefería y seguía.

¡Ah! Y ahora éstos opositores herederos de los polkos, de los busca príncipes para que gobiernen a los mexicanos, cargados de incoherencias, de argucias, más que de argumentos bien fundamentados históricos, sociológicos, científico-tecnológicos; y ante todo basados en el sentir del todo el pueblo mexicano, se lanzan contra la REFORMA ELÉCTRICA, quedándose a dormir hasta en las instalaciones del Congreso de la Unión (Senadores-Diputados federales).

Convénzanse señores de la recalcitrante derecha, el PUEBLO SE DECIDIÓ A MARCHAR por la izquierda y no hay ya quien lo pare.

Por eso con AMLO: México se TRANSFORMA y seguirá transformándose con MORENA.