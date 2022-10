México necesita un cambio de fondo y no de forma

Ciudad de México.- México se ha caracterizado por muchos años por ser un país machista, esto surge, entre tantos motivos, porque el hombre regularmente tiene visiblemente más masa muscular que la mujer, además desde tiempos primitivos el hombre se encargaba de conseguir la comida a través de la caza, mientras la mujer se encargaba de cuidar el hogar y los hijos; durante décadas la mujer estuvo segregada de la Constitución Mexicana, pero el 17 de octubre de 1953 conquistaron el derecho a ejercer el voto y desde entonces siguen en esa lucha constante por lograr la igualdad de género.

La igualdad de género, para diversos organismos, asociaciones y personas no es más que el significado de que mujeres, hombres, niñas y niños deban tener, por igual, los mismos derechos, obligaciones, recursos, oportunidades y protecciones, sin embargo, las leyes no son las mismas para hombres y mujeres e inclusive hay leyes para ciertos grupos sociales.

PUBLICIDAD

Lo cierto, es que México, tendrá siempre una deuda permanente con las mujeres mexicanas y, ojalá, nuestros empleados, los legisladores, hagan lo propio para que ellas vayan adquiriendo más derechos que les permitan tener una vida cada vez más digna y libre de violencia. Lo que no se puede legislar, pero que no se debe perder, son las reglas de etiqueta, entre ellas, la caballerosidad.

La igualdad de género me parece que ha sido mal interpretada, porque en algunos trámites gubernamentales, por citar, a manera de ejemplo, al momento del llenado del registro, en el apartado del género viene la selección de hombre, mujer u otro, pero, ¿por qué otro?, si solamente hay mujer y hombre, lo demás son identidades, expresiones u orientaciones sexuales, que por cierto, todos debemos respetar. Lamentablemente, existe mucha violencia y discriminación para algunos grupos sociales que exigen derechos muy propios, entre ellos, la comunidad LGBT, sin embargo, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, la seguridad y otros ya los tienen por el solo hecho de ser mexicanos.

Es un hecho que existe discriminación y violencia en todas sus expresiones hacia las mujeres, hombres o ciertas comunidades, esto es gracias a la falta de educación en valores en el hogar y no porque no esté regulado en una ley especial para tal o cual, más bien, tiene que ver con la falta de valores que no se enseñan en casa y que originan un problema social que propicia la discriminación y violencia.

México necesita un cambio de fondo y no de forma, es decir, construir desde el núcleo familiar, los valores, y que estos, se vean traducidos en empatía, respeto, honestidad, solidaridad, gratitud, humildad, justicia, tolerancia, cortesía y otros tantos que permitan generar ciudadanos de bien, libres y participativos en la vida social, económica y política del país. Esos mismos valores son los que van a generar que no exista la discriminación y la violencia en todas sus manifestaciones hacia hombres y mujeres, en donde también, prevalezca el respeto hacia las diversas formas de ser, pensar y expresar.

Los diputados y senadores deberían de orientar sus esfuerzos en legislar en beneficio de todos los mexicanos y pueden empezar para que de forma tangible se reduzcan los altos sueldos y comisiones que tienen muchos funcionarios públicos que aportan poco o nada al país; en mejorar en términos reales los servicios de educación, salud y seguridad; combatir la corrupción e impunidad, en vez, de estar perdiendo el tiempo en dar satisfacción a caprichos de minoría, líderes de partido y uno que otro gobernante.