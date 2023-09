Mes patrio…

El 17 de septiembre de 1971, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto emitido por el entonces presidente Luis Echeverría, documento que ordenaba inscribir, con letras de oro, en los recintos de las cámaras de Diputados y Senadores, la célebre frase del General Vicente Guerrero “La patria es primero”.

Recordemos que dicha frase deviene de la respuesta que tan distinguido militar, da a su padre cuando éste le pide deponer las armas a cambio del indulto ofrecido por los españoles, rogándole abandonar su lucha por la libertad, empero, de forma heroica, lleno de estoicismo rechaza el ofrecimiento de su padre a quien tanto respetaba, para seguir luchando por sus ideales.

PUBLICIDAD

Estamos próximos a celebrar el 213 aniversario del México independiente y seguimos, desde nuestra trinchera, en una constante lucha por encontrar una identidad política que permita fortalecer la posición de México como una nación libre, próspera y soberana.

Sin embargo, considero que, para que esa lucha surta efectos en nuestro país, es necesario volver a nuestros orígenes, esos en los que se luchaba por un país diferente, por lograr una nación en la que sus gobernantes se unieran al pueblo a través de una hegemonía institucional, que lleve al país a enfrentar la problemática social que impera en nuestra comunidad.

Muy lejos nos encontramos de aquellos ideales de valor y de justica, por los que murieron esos héroes que lucharon por la libertad; esa frase armónica que interpretamos en nuestro glorioso himno nacional que reza “más si osare un extraño enemigo”, quedó como simple analogía interpretativa, pues el enemigo lo tenemos en casa, ese adversario que se ha olvidado del bienestar del pueblo y que lucha por los intereses propios o de un partido político.

Hoy vemos cómo quienes ostentan el poder público utilizan a su antojo a las diferentes instituciones, tal es el caso de los sindicatos que, originalmente, fueron creados para ver por los intereses de la clase trabajadora, siendo uno de ellos el de la educación cuyo barco de vela se mueve para donde sople el viento; por otro lado, encontramos a quienes ostentan cargos públicos y que utilizan los mismos para beneficiar a quien se encuentre en el poder.

Esta afinidad puede sonar conocida en Ciudad Juárez, donde con bombo y platillo, se han utilizado los cargos públicos y las campañas políticas para anunciar obras que, a la fecha no han podido cumplirse, entre muchas otras, tenemos el caso del tan añorado hospital de especialidades que los juarenses necesitamos, y que, supuestamente quedaría terminado el primer año del actual Gobierno federal.

Juárez, necesita de verdaderos héroes, dispuestos a sacrificar su bienestar político, para cubrir las necesidades de quienes habitamos este territorio, requerimos de una estrategia acorde al crecimiento indiscriminado de nuestra ciudad, para apoderarnos, entre otras instancias, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que administra de mala manera cada una de sus obras, al tener poca relación con las instituciones municipales, pues pareciera que se encuentra a la espera de la inauguración de una obra, para de manera inmediata, interrumpir la misma.

Otra instancia que, a criterio de un servidor, debería encontrarse al servicio de los juarenses, lo es la relativa al Transporte Público, pues mientras su administración siga siendo estatal, será poco el impulso que se llegue a otorgar para lograr que ese servicio dignifique a nuestra comunidad, aunque se ha anunciado que ya se cuentan con los camiones necesarios para dar inicio a las líneas del BRT.

Es increíble que la imagen de la ciudad que mayor recurso económico aporta al estado de Chihuahua y por qué no decirlo, a la vecina ciudad de El Paso, Texas, se encuentre tan deteriorada por la poca atención que instancias de Gobierno estatal y federal, otorgan a nuestra comunidad, no es posible, que seamos considerados una gran metrópoli y que, el recurso que se ministra a Juárez, no sea acorde a lo que del mismo se obtiene.

Reza el punto número uno del ideario del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario: “Trata de darle a la patria más de lo que tu vida merece”, y desde mi punto de vista, la patria merece, entre muchas otras cosas, que se sigan practicando esos valores que poco a poco, los dirigentes de nuestro país se han encargado de enterrar por estar convencidos en que la ideología que actualmente se imparte, nos llevará a vivir como un país de primer mundo.

Insisto “la patria es primero”, pero no esa patria que intentan vendernos, me refiero a la patria que nuestros ancestros nos entregaron, esa que hace que nos hierva la sangre ante las injusticias, que nos enchina la piel ante el sufrimiento de los demás y que nos invita a luchar por lograr una verdadera independencia política. Sin más, “Viva México”.