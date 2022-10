Mercado inmobiliario juarense, por los cielos

Juárez una ciudad pujante, resiliente y siempre a la búsqueda de crecimiento y en este caso me refiero específicamente a su economía, al empleo, al comercio, etc. A inicios del año 2008, la ciudad se vio sumergida en la inseguridad, situación que provocó que la economía fronteriza se viniera abajo, la inversión simplemente se fugó por temor, por extorsión y los negocios que luchaban por subsistir iban cayendo poco a poco y así el mercado inmobiliario, muchos juarenses decidieron mudarse a la vecina ciudad de El Paso, otros miles que ante el cierre de maquiladoras y diversos comercios locales decidieron volver a sus ciudades de origen, provocando un abandono total de vivienda en fraccionamientos principalmente de la zona suroriente, ya todos sabemos lo que sucedió, se vino a la baja los valores de los inmuebles, una cartera vencida de créditos hipotecarios impresionante proveniente de bancos, hipotecarias y principalmente de Infonavit, pues los acreditados dejaron de pagar por diversas razones, la caída de los ingresos familiares, el desempleo, la violencia, todo eso en un lapso del 2008 al 2010 aproximadamente.

Sucedió en esa misma época, la crisis hipotecaria que vivió Estados Unidos a partir del mes de octubre de 2007, pero por otros motivos en este caso por los famosos bonos inmobiliarios que los inversionistas adquirían, bajo la premisa de que tendrían un alto rendimiento a un bajo riesgo y la inversión estaba garantizada por inmuebles hipotecados que se encontraban al corriente de sus pagos mensuales y a la par el ofrecimiento de créditos hipotecarios sin muchos requisitos y poca información y antecedentes para el otorgamiento de los créditos, en pocas palabras había crédito para todos, por lo que llegado el momento la economía estadounidense colapsa por un gran número de situaciones, provocando falta de liquidez bancaria y el estancamiento del crédito y una reacción en cadena que vino a provocar una recesión.

PUBLICIDAD

De todo lo anterior mi intención es narrar el antecedente de la situación sucedida en el vecino país y señalar que entre tantos factores negativos que tuvo esa crisis, uno de los principales es que el valor de los inmuebles, hablando más específicamente en la vivienda familiar sufrió una caída estrepitosa, poniendo, por ejemplo, una casa que tenía un valor de adquisición de 100 mil dólares la cual fue comprada con un crédito hipotecario bancario a 30 años, es de todos conocido que el esquema de amortización de un crédito con interés ordinario en el cual los primeros años se pagan mayormente intereses y los últimos años se abona más a capital hasta cumplir con los 30 años pactados, volviendo al ejemplo y llegada la citada crisis, los valores de los inmuebles se vienen abajo, los deudores no pueden cubrir sus créditos, pero aunado a eso y analizando el caso en concreto la caída en el valor de la vivienda en 2008 y 2009 llego a poco más del 20 por ciento, por lo que la mayoría de los créditos eran créditos jóvenes, es muy probable que no haya abonado algo significativo al capital del crédito por lo que si la deuda con el banco, es de 100 mil dólares aproximadamente y el valor de inmueble por la caída del precio es menor a 80 mil dólares, la lógica dice que estás pagando por un inmueble que no vale lo que te costó y más aún, que en ese tiempo como la compra de casas era casi nula para poder vender tu casa la tenías que abaratar todavía a un precio mucho menor a esos 80 mil dólares. Qué sucedió, que las rentas de departamentos y casas se volvieron por obvias razones más económicas y muchas familias procedieron a entregar sus casas como pago a la deuda, pues la hipoteca que recaía en ellas garantizaba el pago y al hacer dación en pago a los bancos, pues los eximía de la deuda total, por otro lado los bancos, es conocido por todos, que su operación principal es de dinero y no de comercialización de inmuebles, por lo que al recibir viviendas y no dinero, pues carecían de liquidez para seguir prestando dinero a cambio de réditos y por ende teniendo que rematar vivienda a muy bajo costo para lograr capitalizarse, de tal forma que no lograban ni recuperar el 50 por cientos de los montos de los créditos hipotecarios otorgados inicialmente, el caso es que perdían todos pues la economía sufrió una parálisis, una inmovilidad creando un pánico bursátil por el exceso de especulación, pues los bancos no prestaban dinero a otros bancos, teniendo que entrar el gobierno a generar rescates financieros, a través de inyección de capital a los bancos para fondearlos y una serie de estrategias que se fueron generando para dar abasto a esta crisis que sucedió en ese entonces y que perjudicó a todos, ciudadanos, bancos y gobierno, claro los únicos beneficiados fueron las empresas inmobiliarias que se hicieron de inmuebles a bajo costo y aguantaron hasta que la crisis paso para poder comercializar el producto a valores óptimos.

Volviendo a Ciudad Juárez que por la misma época le aquejaba el mismo resultado, como lo comentaba derivado de la inseguridad, deviene la baja en el precio de la vivienda, pues lamentablemente no había demanda en ese entonces de la misma, sino todo lo contrario había una sobreoferta de vivienda, las familias debían mucho más de lo que valía su casa y era tanta la inseguridad al punto de que esta ciudad era catalogada la más violenta de todo el mundo y en el caso de la vivienda de interés social provocó que fraccionamientos completos se convirtieran en pueblos fantasma y nido de malvivientes, posteriormente, se viene una avalancha de demandas hipotecarias en contra de los deudores y a partir de eso revive la práctica de la recuperación de vivienda usada, situación que ya habíamos vivido en la ciudad en los tiempos del Fobaproa por allá del año 94 y que por razones diferentes se vivió una de las peores crisis económicas de todo el país y que muy parecido a la crisis hipotecaria de EU del 2008, aquí tuvo el ingrediente adicional de la corrupción por el contubernio de los empresarios con el gobierno al convertir la deuda privada en deuda pública, pero esa es otra historia.

Actualmente, vivimos un boom inmobiliario en Juárez provocado por varios motivos el más importante la demanda de vivienda que existe actualmente, por lo tanto, de créditos bancarios de todo tipo y una muy baja cantidad de incumplimiento de pago de esos créditos, me refiero a que la cartera vencida de los bancos en muy baja y en específico en la hipotecaria, el acreditado está pagando de manera constante y los que no reestructurando sus deudas con el fin de ponerse al corriente de sus pagos y eso habla bien de que a pesar de haber sufrido los estragos del Covid-19, la ciudad, aun así ha seguido fuerte en su actividad productiva.

Aquí viene el problema derivado de la gran demanda y especulación inmobiliaria, por la recuperación de vivienda usada y el uso de redes sociales y la cantidad de créditos hipotecarios, los valores de los inmuebles, tanto terrenos como construcciones se han disparado en estos últimos cinco años al punto de que hay vivienda que ha logrado alcanzar más del 100 por ciento del aumento de su valor y en los terrenos que hasta tres o cuatro veces el aumento de su valor, los valores proporcionados por los valuadores andan por los cielos a la hora de que los bancos les piden la valoración de los inmuebles para poder justificar el otorgamiento de los créditos hipotecarios, todo esto se refleja en una alza en la regularización y escrituración de los inmuebles y, por lo tanto, el pago de impuestos federales, estatales y municipales.

El Municipio recibe el dos por ciento del total de todas las operaciones inmobiliarias de la ciudad que se formalizan en escritura pública, por concepto del impuesto por traslación de dominio, por lo que al haber aumentado casi al doble el valor de las viviendas en estos últimos cinco o seis años significa que el ingreso por este concepto ha crecido de manera exponencial, aunado a que al regularizar las viviendas recuperadas es necesario que se realice el pago de predial, que en muchos de los casos de este tipo de viviendas, rebasan los 10 años de atraso por lo que sigue siendo un ingreso considerable para el municipio.

Ahora que, derivado de todos los datos citados en esta columna, el presidente municipal de Juárez Cruz Pérez pretenda actualizar la tabla de valores de suelo y construcción en el Municipio con el fin de que los valores catastrales aumenten y la base gravable del impuesto predial se dispare con el fin de recaudar, para mi gusto es la forma disfrazada de aumentar el impuesto, que en términos técnicos no estás aumentando el porcentaje de cobro del impuesto, sino que al aumentar la base gravable estás cobrando más al contribuyente, lo cual se especula que es más del 20 por ciento el aumento, siendo que actualmente derivado del citado boom inmobiliario, como lo comentamos, el ingreso del impuesto por traslación de dominio y por impuesto predial actualmente son históricamente altos, por lo que no se justifica en lo más mínimo un aumento a la base gravable del predial, pues castiga de esa forma la realización de operaciones inmobiliarias, pues el costo de adquisición de una casa o terreno aumenta, en lugar de provocar la generación incentivos para obtención de vivienda, pues al no hacerlo solo abona a que la vivienda aumente y provoque que sea cada vez más caro a las nuevas generaciones el hacerse de una vivienda digna.