Mercado de vacunas

"La planificación central del gobierno significa anular los planes de la gente".

Thomas Sowell

Ciudad de México.- Hay dos formas de distribuir las vacunas para el Covid. Una es recurrir a un mercado diverso y con competencia; la otra, crear un monopolio con planificación central. Hasta este momento el gobierno mexicano está optando por esta segunda opción, aunque el presidente López Obrador haya levantado un rayito de esperanza al declarar: "Si hay empresas que quieran comprar las vacunas en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento".

El que en menos de un año hayan empezado a surgir vacunas distintas es una confirmación de la fuerza de una economía libre. Las instituciones que las han desarrollado son en su mayoría privadas y se han enfrentado en una carrera por salir primero y con las mejores formulaciones. La competencia ha permitido, además, el desarrollo de productos con tecnologías muy distintas. Según el New York Times, 64 se encuentran ya en pruebas clínicas en humanos y 19 están en las últimas fases; por lo menos 85 están en pruebas preclínicas con animales.

A pesar de la apertura declarada por el presidente a la libre compra y aplicación de vacunas, México no está recurriendo a una solución de mercado para distribuirlas. Las compras las ha concentrado el gobierno federal, que ni siquiera ha permitido adquisiciones de las administraciones estatales. No hay autorizaciones de la Cofepris que permitan importaciones privadas. Las vacunas se están aplicando solo en centros gubernamentales de salud y en instalaciones militares. En términos prácticos, el gobierno mexicano está asumiendo una política de planificación central para la compra, distribución y aplicación de las vacunas.

No es el único. En los pocos países que han tenido acceso ya a algunas dosis, los gobiernos están asumiendo un papel central. Incluso Estados Unidos, una nación que se precia de su libre mercado, ha establecido la Operation Warp Speed en la que participan el Departamento de Salud y el Departamento de Defensa. Pero hay una diferencia importante. Washington no está tratando de distribuir directamente el producto, sino que ha contratado a una firma privada, con experiencia y reconocimiento, McKesson, que a su vez ha subcontratado a otras distribuidoras.

En México el gobierno de López Obrador se ha negado desde el primer día a contratar empresas profesionales de distribución de medicamentos, argumentando actos de corrupción en el pasado, que no ha comprobado, y una concentración de mercado, que no existía. Hoy ha entregado a las fuerzas armadas la responsabilidad de distribuir las vacunas. Es un procedimiento que solo se emplea en los países autoritarios de planificación central.

El mejor sistema de desarrollo, producción y distribución de un bien, particularmente uno escaso, como es hoy la vacuna contra el Covid, es un mercado abierto y competitivo, como el que nos permitió contar con las fórmulas de las vacunas en un tiempo sin precedentes. El papel del gobierno debe ser, en todo caso, el de subsidiar la inoculación de quienes no tengan los recursos para pagarla.

Si el gobierno va a asumir un papel más activo, este debe ser como el de la Unión Americana, de coordinación y supervisión, dejando el manejo y distribución de las vacunas a empresas profesionales. La solución del gobierno mexicano, copiada de los fallidos sistemas de planificación central, puede tener costos muy importantes para la economía y la salud. Ojalá me equivoque.

Vacunados

Una amiga y excolaboradora que vive en Miami me reporta que su padre, médico de 91 años, ya recibió su vacuna en Puerto Rico, al igual que su hermana, farmacéutica. Ella misma trabaja en un hospital, aunque en la parte administrativa, pero también recibió ayer su vacuna. "Todavía no hay disponibilidad para el público en general -me comenta-, pero a este paso va a ser pronto".

