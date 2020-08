Mentir desde el gobierno

La obra pública en cualquier ciudad, en cualquier estado, en cualquier país, siempre será un elemento que facilite y propicie el desarrollo de la comunidad, el bienestar y mejores condiciones de vida para sus habitantes, independientemente del tipo de obra que sea. Claro, siempre que dicha obra pública responda a las necesidades reales de la población y se realice de la calidad y cantidad necesaria, de lo contrario se convertirá en un obstáculo material, además del mal uso del dinero invertido en ella.

Durante décadas, con gobiernos del PAN y del PRI, nuestra ciudad ha sido olvidada en el tema de grandes inversiones en obra pública, inversiones significativas y que de verdad contribuyan al mejoramiento de la infraestructura urbana de Juárez. Por ello resulta no solo conveniente sino necesario, indispensable, analizar a fondo este tema a la luz de las obras que hoy se realizan en esta frontera.

La inversión total programada en obra pública para Juárez durante 2020 y 2021 es de poco más de 6 mil millones de pesos. En agosto de 2019, el gobernador Javier Corral Jurado, hizo la presentación del Plan de Inversión 2019-2021 con el que, aseguró, se haría justicia a Ciudad Juárez con 452 obras. En el evento, detalló que se construirían "siete pasos a desnivel y una gaza vial como parte de una gran vialidad de flujo continuo en la que no existirá ni un solo alto para atravesar la ciudad, con inversión de 517 millones de pesos."

A decir del mismo Corral en dicho evento, del total de esa histórica inversión, mil 600 millones corresponden al Fideicomiso de los Puentes Internacionales, sin precisar las obras específicas en las que se aplicarían dichos recursos, el resto de la inversión "se debe al peso específico que Juárez tiene en la contribución fiscal al Estado de Chihuahua" afirmó el gobernador entonces.

También incluyó las obras de regeneración del Centro Histórico de Ciudad Juárez, con una inversión estatal de 150 millones de pesos y 120 millones federales y municipales. Otras obras incluidas en el Plan de inversión para Juárez son el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías, por 240 millones de pesos y el Centro de Inteligencia Artificial, el proyecto integral en el Parque El Chamizal, el Centro de Salud “Somos Mexicanos” para atención a migrantes, la inversión de 310 millones de pesos para mejorar la Ruta Troncal 1 del Sistema BRT (transporte urbano) así como mil 6 millones de pesos para la construcción de la primera etapa de la Ruta Troncal 2 (BRT) en conjunto con la Federación, y otros 280 millones de pesos para pavimentación de las rutas del transporte público. Ese fue el paquete completo de inversión para Juárez presentado por el gobernador el año pasado. Obras por cierto, anunciadas por el mandatario estatal desde inicios de 2017.

Sin embargo, y pese a las buenas intenciones que no dudamos se tuvieron al elaborar dichos proyectos, uno a uno han ido acusando serias fallas, irregularidades, contingencias no previstas, así como un evidente desconocimiento de lo que los juarenses realmente requieren. Lo peor, han ocasionado la reacción colérica y hasta agresiva del mandatario estatal cuando es cuestionado por alguno de estos detalles, como si preguntarle por las obras desde la visión crítica y ciudadana fuese un insulto a su persona.

Prácticamente desde el anuncio de esta importante inversión, así como el detalle de las obras proyectadas, se generaron algunas voces discordantes tanto en la calidad de los proyectos como en la forma de realizarlos, siendo un tema que incluso dividió fuertemente al Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad, al punto incluso de ocasionar la expulsión de uno de sus representantes ante el Consejo Técnico del Fideicomiso de los Puentes Internacionales, el líder transportista Manuel Sotelo quien, en repetidas ocasiones y ante diversos foros, señaló con claridad y amplitud las deficiencias que presentaban varios de los proyectos de obra en Juárez.

¿Cuáles han sido las irregularidades señaladas por medios de comunicación y actores sociales? En un comunicado oficial del gobierno estatal del 13 de julio de 2019 se puede leer textual: "El paso superior del puente en la avenida Arizona y el boulevard Juan Pablo II en Ciudad Juárez, con un costo presupuestado de 36 millones 500 mil pesos. La construcción del paso superior Arizona está proyectada para concluirse en los siguientes seis meses, señaló Roberto Barraza Ornelas, subsecretario de Obras Públicas en la zona norte", es decir, se preveía su conclusión en diciembre de 2019.

Todavía hoy es fecha que no se puede concluir, lo que significa un retraso de más de 8 meses, no obstante el gobernador ha negado una y otra vez dicho retraso, pese a que existe toda la evidencia que lo demuestra. Toda la información relacionada a esta obra en particular, la cita textual que se hace, así como la fecha anunciada de su conclusión, está publicada en un boletín oficial en el enlace https://bit.ly/32BGP5X.

Caso similar ocurre con la Gaza I en la avenida Francisco Villarreal Torres y Boulevard Juan Pablo II en esta ciudad, donde se construye aún un distribuidor vial que, señalaron en el banderazo de arranque, beneficia a más de un millón 300 mil personas mejorando su movilidad. Gaza que por cierto no cumple con los estándares de construcción establecidos, para este tipo de obras, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, ya que se dispone que dichos puentes deben contar con una altura de 5.50 metros y están construidos a 4.10 metros de altura.

No obstante esta irregularidad, que fue señalada ante la instancia correspondiente, la dependencia mencionada no se ha pronunciado al respecto en ningún sentido. Por esta razón ambos puentes fueron denominados "los puentes enanos", causando la irritación del gobernador y de los funcionarios de la SCOP estatal.

La terminación de la Gaza I estaba proyectada para abril de este año, con un costo de 49 millones 350 mil 187 pesos, sin embargo, aunque dicha obra ya fue puesta en servicio e inaugurada formalmente por el mandatario estatal, aún hoy se realizan obras en ella ya que "olvidaron" considerar un retorno, lo que ya significa un retraso mayor a los 4 meses y un costo que ya rebasa los 60 millones de pesos.

No obstante esta información que es pública que ha sido oportunamente difundida por El Diario y otros medios de comunicación, Javier Corral Jurado ha mentido una y otra vez a los juarenses afirmando categóricamente que no hay retraso y que las obras proyectadas "marchan como relojito, a tiempo", ha dicho. Miente abierta y descaradamente el gobernador cuando afirma eso.

Estas dos obras son tan solo ejemplos de lo que ocurre con los proyectos que se construyen en la ciudad y que, lejos de resolver la problemática de movilidad -como falsamente asegura el gobernador- se convertirán en grave obstáculo para la misma, poniendo incluso en grave riesgo la integridad y seguridad de los juarenses.

Van otros ejemplos y sus deficiencias. Se construyen tres puentes “deprimidos” en las calles Francisco Villarreal, Ejército Nacional y Sorgo respectivamente. La norma de construcción respectiva establece que para este tipo de obra el ángulo de inclinación debe ser máximo de 7 por ciento, y la pendiente de rodamiento debe ser mínimo de 150 metros para garantizar la seguridad de quienes circulen por ellas.

Bueno, pues en los tres puentes “deprimidos” el ángulo de inclinación es mayor a 7 por ciento (8 en algunos casos) y la pendiente de rodamiento es de 34.12 metros en el de la Ejército Nacional, de 53 metros en la calle Sorgo y de 30 metros en la Calle Aldabas (Francisco Villarreal), es decir, son un auténticos toboganes a los que, además, los vehículos entrarán como disparados por un bordo que se construirá al inicio de la bajada para contener la caída de aguas pluviales y evitar la inundación de los puentes. Dicho bordo se convierte de facto en una rampa que impulsará los vehículos a una mayor velocidad en una pendiente excesivamente pronunciada hacia abajo con todos los riesgos que eso implica.

Solo como apunte. Para realizar esta colaboración hubo que hacer una complicada, detallada y minuciosa búsqueda de información, ya que no existe un sitio en la página web del gobierno estatal en el que se puedan consultar los proyectos ejecutivos de cada obra, así como las respectivas licitaciones y contratos correspondientes, para verificar todos detalles relativos a cada una, lo que fue uno de los más recurrentes y grandes reclamos de quienes se oponen a la obra, la enorme falta de transparencia. Manuel Sotelo pidió esta información una y otra vez, y siempre le fue negada.

No se vale mentir desde el gobierno porque constituye un abuso de poder, pero más grave aún, se perfecciona como fraude lo que puede ser un error tan común a los seres humanos, que al reconocerlo -y corregirlo- magnifica a quien lo hace. Pero de eso, de eso no sabe nada Corral.

