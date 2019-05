Menos recortes y más cultura

Con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo, la administración municipal lleva a cabo, por tercer año consecutivo, un proyecto denominado “El Mes de los Museos”. Se realizan recorridos los sábados y domingos por los diferentes museos y centros culturales que se encuentran en Ciudad Juárez. Los recorridos se organizan por parte de instancias municipales y se realizan durante todo el mes de mayo por la empresa Tour por Juárez, siendo totalmente gratuitos para los fronterizos. El plan pretende acercar a los juarenses a la red de museos que se encuentran diseminados por toda la urbe fronteriza. El recorrido comprendido incluye la visita al Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, al MUREF, al museo de Arte, a La Rodadora, a la Sala de arte Germán Valdés, a la Casa de Adobe y a los centros culturales entre los que se encuentran el Centro Cultural de las Fronteras, el Paso del Norte y el Maestro Ernesto Ochoa Guillemard.

No se pueden negar las bondades del proyecto ya que a nadie se le había ocurrido unir en un solo recorrido a la mayoría de museos con los que cuenta esta frontera. Desde luego que no es suficiente el número de museos que tiene Ciudad Juárez, sin embargo hay que reconocer este esfuerzo ya que puede representar el inicio de algo grande. No son muchos y por eso es una responsabilidad de los juarenses ir a conocerlos.

Sin duda que faltan más museos en esta comunidad. Juárez necesita y merece tener más museos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estipula que por cada 100 mil habitantes una población debería contar con un museo. Esta metrópoli cuenta con más de un millón y medio de habitantes, en consecuencia debería contar con 15 museos, que obviamente no existen. Por eso no se debe quitar el dedo del renglón en cuanto a la necesidad de contar con un mayor número de ellos. Y es que definitivamente hace falta uno que narre la fundación de lo que hoy es Ciudad Juárez, un museo que sea dedicado a detallar los inicios y el desarrollo de esta comunidad. Un museo que narre la fundación de la Misión de Guadalupe. Que narre la transformación de misión a Villa Paso del Norte, para posteriormente convertirse en ciudad y adoptar el nombre del Benemérito de las Américas.

Ese museo debe relatar a los visitantes la historia de la avenida Juárez y de los diversos cabarets con música en vivo que después se convirtieron en las famosas discotecas de las décadas de los 80 y 90s. Debe ser un museo que cuente la historia de la Ex Aduana, de los campos algodoneros, de la llegada del tren y de la transformación de una ciudad con mucha vida nocturna, que luego se convirtió en un polo de desarrollo industrial con la llegada de las maquilas. También debe de relatar la historia de muchas edificaciones que son parte de la historia fronteriza. La propia Misión de Guadalupe, la Catedral, la antigua Presidencia Municipal, la cárcel de piedra, el gimnasio Josué Neri Santos, y el edificio del hipódromo y galgódromo. Las historias del Casino Juárez, del Leonístico y del Alianza son imprescindibles. También debe relatar la historia del edificio de Correos, de los cines como el Victoria, o de los salones como el Carrusel, o el Malibú, si se quiere tener una historia completa de la vida de los juarenses. Debe narrar la entrega de El Chamizal, reviviendo la exposición que recientemente se montó en el Museo de Arqueología e Historia. Ese museo servirá para los juarenses y los visitantes conozcan el pasado de esta ciudad. Desde luego que también hace falta un museo dedicado a Juan Gabriel, ya que se cuenta con todo para crear una museografía muy atractiva para los visitantes. También es obligado un museo que narre el periplo de Don Benito Juárez García por estas tierras mientras se refugiaba del asedio imperialista. Será interesante conocer los lugares que visitó y los personajes que lo acompañaron durante los dos ocasiones que el Benemérito estuvo en esta frontera que fue del 14 agosto de 1865 al 20 de noviembre del mismo año, y del 18 diciembre de 1865 al 10 junio de 1866. En esta población le tocaría cumplir 60 años.

Desafortunadamente no hay muchas esperanzas de avance en materia cultural para los juarenses, porque si el Gobierno federal ya le metió recorte al prioritario Sector Salud, sólo habrá que imaginar lo que pasará con la cultura. En el ámbito estatal no existen planes de crear infraestructura en materia cultural, de hecho tampoco existen planes de remodelar lo que se tiene. Y a nivel municipal no se cuentan con los recursos suficientes para aumentar las actividades culturales. Y así es difícil que un pueblo cambie sus condiciones de vida sin apoyo a la educación, arte y cultura. La población en su gran mayoría no conoce un museo o una sala de arte. Sin embargo los espacios culturales y las actividades que se están realizando deben ser aprovechados por la comunidad. Por eso cuando se pueda no se debe desaprovechar la oportunidad de visitar los museos con los que se cuenta, son pocos pero vale la pena visitarlos.