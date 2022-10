‘Menos Oxxos y más educación’

El pasado domingo tuve a bien ir a caminar por las deterioradas calles del centro de la ciudad, específicamente en la zona del Monumento a Benito Juárez. En la esquina de la Calle Constitución y avenida Vicente Guerrero hay una inscripción con grafiti que dice “menos Oxxo y más educación”.

Definitivamente, todos o al menos la gran mayoría, estamos a favor de la educación. Somos las generaciones que crecimos con la idea de que la educación es la base del desarrollo de la sociedad y solo con educación conseguiremos una mejor calidad de vida, y no hablo solo de la cuestión económica, sino de la moral, cívica y hasta espiritual. Si esto es verdad o mentira, será tema para otra columna.

Sin embargo, reflexionando sobre la consigna que hace el grafiti: “menos Oxxo y más educación”, me pregunto, ¿qué tanta relación tiene uno con lo otro? Pero, primero lo primero, ¿qué debemos entender por educación? Ciertamente, es algo que solo el que realizó la pinta puede responder. Y como esa información no la tengo en las manos voy a especular. Hay dos posibilidades, la primera es que se entienda la educación como “el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de tal manera que se produzca un desarrollo intelectual, moral y afectivo de las personas”. Si la consiga fue en este sentido, no encuentro una relación directa de cómo es que la construcción de las tiendas de conveniencias denominadas “Oxxo” prive a las personas de llevar a cabo el proceso de la educación. Actualmente, la tecnología nos permite tener acceso a mucha información que, incluso, permiten la formación autodidacta, muchos lo han hecho, incluso aquellos con bajos recursos.

La segunda, que posiblemente sea la que más se apegue a la idea principal es que la educación sea vista como sinónimo de “escuela” siendo esta institución donde se lleva a cabo el proceso educativo de la población. En este orden de ideas, es como si se creyera que por cada Oxxo que se construye se deja de construir o habilitar un centro educativo, y en este tenor, la idea es que el dinero que se destina para construir “Oxxo” debe utilizarse para construir escuelas.

El Oxxo y la educación están en dos universos distintos, por ello no se esclarece una relación directa. Lo pondré de esta manera; los “Oxxo” son construidos mediante un sistema de franquicias, es decir, no hay una sola persona o familia que sea dueña de todos los Oxxo del mundo. Dichas franquicias son construidas con dinero privado. En cambio, los centros educativos públicos, en su gran mayoría, ya que también hay escuelas privadas, se construyen con dinero público, dinero que se obtiene de los impuestos que pagamos todos: empresarios, trabajadores independientes, emprendedores y asalariados (unos pagan menos que otros). De tal modo que la consigna debería ser en aras de solicitarle a los responsables de ejercer ese dinero público, llámese Gobierno Federal, Estatal o Municipal, el que se utilice de manera correcta los recursos del pueblo, entre dichas peticiones la construcción de centros educativos, mejor paga para los docentes, mejorar la infraestructura de las escuelas ya construidas y, sobre todo, garantizar los servicios básicos, tales como agua, gas, electricidad, bancas, jabón y papel de baño, etcétera.

Es un error constante creer que los negocios privados y las instituciones públicas están peleadas entre sí, ambas son necesarias para el desarrollo de una sociedad; ni el gobierno lo puede todo, así como el empresariado tiene toda la responsabilidad social. En lugar de generar quebrantamientos deberíamos de visualizar la forma de generar cohesión entre todos, al final de cuentas todos estamos en el mismo hoyo, y en lugar de buscar culpables, hay que crear apoyos.