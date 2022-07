Memorias digitales de nuestra generación

No hace mucho me preguntaba cómo seremos recordados: ¿Quizá como la generación Covid-19 y, al mismo tiempo, antivacunas? ¿O la de las mil contraseñas y los pocos arraigos? ¿Los que acumulamos cajas de Amazon y de comida a domicilio en la puerta de nuestra casa en la colonia? ¿Los que dejamos millones de cubrebocas flotando en los océanos? ¿Los que amamos a los perros como a nosotros mismos, pero al prójimo no tanto? ¿Los que comemos vegano mientras observamos el espectáculo de la guerra dentro y fuera de nuestro país en videos breves e impresionantes de los que nos olvidamos pronto?

No hay momento histórico que escape de nuestra generación, tampoco al orgullo de los logros. Si preguntáramos a nuestros padres y abuelos de qué se enorgullecen y de qué se avergüenzan como generación, tal vez nos sorprenderíamos: ¿Los movimientos estudiantiles? ¿El amor libre? ¿La obsesión con la hipoteca inmobiliaria, el triunfo materializado en créditos abusivos para comprar un auto? ¿Aquel machismo setentero que priorizó todas las causas sociales antes que el feminismo? La lucha de las mujeres que intentaban poner sobre la mesa los temas de género, los compañeros universitarios les respondían: “Compañera, estamos discutiendo la revolución”.

Pienso en nosotras y nosotros, en los juarenses, en nuestras razones de orgullo, que no son menores, cada vez hay más cabida para las personas que no se identifican con un género binario y, a pulso cotidiano, vamos modificando un lenguaje rígido, masculinizado y excluyente; las mujeres hemos avanzado hacia la despenalización del aborto; y tenemos una mayor conciencia del cambio climático. Pese a todo, el mundo da cuenta una y otra vez de que no es precisamente ese lugar ultramoderno y civilizado que nos relatamos desde el privilegio digitalizado.

En esta generación están los que también no tienen hijos: la tasa de fecundidad ha disminuido drásticamente en México, el mundo y en Ciudad Juárez. En algunos casos incluso por debajo del nivel de reemplazo poblacional. ¿Cómo nos definirá ese hecho? Por más proyecciones que existan, no lo sabremos hasta que el tiempo, ese que nos parece demasiado cuando un sitio web tarda más de 10 segundos en descargar o un Uber tarda más de cinco minutos en llegar nos lo diga.

Hay que sumar dos años de pandemia, que nos entrenaron para relacionarnos a través del Zoom con seres unidimensionales, estimulados por la luz de la pantalla, con los oídos masacrados por los audífonos. Hoy nos causa sorpresa ser convocados para estar presentes: “¡Es presencial!”, alcanzo a leer en las notificaciones de WhatsApp que me están urgiendo a un chat grupal para coordinar una reunión. ¡Es presencial! Había que llegar a 2022 para que nos sorprendiera que, a veces, vivir implique llevar el cuerpo a algún sitio.

Me quejo, claro, como la más llorona e hipócrita de los posmodernos mientras espero ansiosa mi pedido de Uber Eats, porque tengo hambre y hoy no hubo tiempo para preparar algo pues soy ultraproductiva y me autoasedio bajo el bombardeo del “tengo mucho trabajo”. Porque aprendí que tener trabajo era triunfar. Así que aquí estoy, triunfando.