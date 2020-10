Memoria selectiva

Recientemente se dio a conocer que la alcaldesa de la capital del estado María Eugenia Campos encabezaría junto al doctor Enrique Krauze la presentación en línea del documental "Chihuahua, 1986: el verano caliente”. Según lo expresado por los organizadores dicho evento tiene el objetivo de recordar la importancia que tuvo este hecho para la construcción y consolidación de la democracia chihuahuense.

A 34 años de ocurrido estos sucesos, el Gobierno municipal que encabeza Maru Campos y Clío-tv presentan de manera virtual este documental en momentos en que este episodio político-electoral fue revivido recientemente en una de las conferencias mañaneras en la capital del país por el propio presidente de la República.

En la ciudad de Chihuahua se aclaró que el documental se iba a presentar en marzo, pero debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia, se modificaron tanto los planes originales de realizarlo con público de manera presencial, como la fecha prevista. Finalmente se decide presentarlo en el contexto de un estridente enfrentamiento abierto del jefe del Ejecutivo federal con los agricultores, líderes, empresarios, y autoridades del estado de Chihuahua. Incluso el presidente de México también trae pleito declarado con el director de Editorial Clío, el escritor e historiador Enrique Krauze.

Sin embargo, como se recordará, fue el propio AMLO quien reavivó en la memoria de los mexicanos y en especial de los chihuahuenses, el tema del fraude del 86. El presidente López Obrador tiene buena memoria, pero es selectiva. Sólo lo que le interesa es lo que recuerda, en la mayoría de los casos no va más allá. De esto hay muchos ejemplos. Y en el caso del “Verano caliente del 86” no ha sido la excepción.

En aquella conferencia mañanera, y como ya es su costumbre, el presidente quiso mezclar sus dos temas favoritos. Esos temas que siempre incluye en sus trillados discursos: la corrupción y la mafia del poder. Y en esa ocasión se le ocurrió relacionar el problema de las presas, que persiste en el centro del estado, con la corrupción, y con prominentes figuras políticas del PRI y del PAN. Pero AMLO no recordó que también hay varios alcaldes de Morena involucrados en las protestas.

Y sin que viniera al caso, el presidente López Obrador involucró el tema del fraude del 86 en Chihuahua. Hasta brindó detalles de la manera en que operaban los fraudes en los procesos electorales en aquellos tiempos. Sin embargo AMLO volvió a omitir que en ese entonces él mismo pertenecía al PRI. También olvidó que quien ha sido reiteradamente señalado como el operador de ese fraude en Chihuahua es el exsenador priista Manuel Bartlett Díaz. Quien también gobernó el estado de Puebla, y fue secretario de Gobernación y ahora es el director de la Comisión Federal de Electricidad en la 4T, conoce perfectamente los entretelones de lo ocurrido en aquellos sucesos.

Queda claro que con la presentación de este documental, se pretende refrescarle la memoria al primer mandatario de este país, pero de una manera respetuosa e inteligente, sin faltarle a la investidura presidencial. Con este evento Maru Campos, quien sigue encabezando preferencias y los sondeos de opinión, manda un mensaje al centro del país y pinta su raya. Demuestra que se pueden hacer las cosas de manera firme pero sin dejar de lado la diplomacia. Esto a diferencia del estéril enfrentamiento del gobernador Javier Corral con la Federación. De que hay estilos de gobernar eso nadie lo duda.

Por el bien de todos los mexicanos qué bueno sería que la memoria del presidente de la República mejorara, para que ya no sea tan selectiva. Y ojalá que teniendo AMLO a Manuel Bartlett tan cerca no caiga en perversas tentaciones en estas próximas elecciones, porque el estado de Chihuahua sí recuerda, y no olvida.