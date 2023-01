Ciudad de México.- Durante algunos días le pregunté a varios de mis amigos cuáles eran sus propósitos de año nuevo. No me voy a equivocar: el deseo más ferviente, en común, fue algo que me sorprendió: ser mejores personas.

No es sorprendente que alguien quiera ser una mejor persona. Lo que escapa a lo común, es que busquemos ese objetivo justo cuando la modernidad está atrapando a la mayor parte de los seres humanos. No digo que la tecnología de punta hace personas perversas. Lo que afirmo es que nos vamos despersonalizando cada día más.

Hasta hace poco, los propósitos de año nuevo se basaban en asuntos triviales -sin ofender a nadie-, pues iban desde el clásico dejar de fumar, bajar de peso, hasta impulsar la cultura del ahorro, hacer ejercicio todos los días y cosas que, en la cotidianidad, son parte de un bienestar individual.

Y afirmo que son la mayoría propósitos triviales, porque solamente cuando va de por medio un sacrificio se puede valorar el triunfo; dejar de fumar o beber alcohol, bajar de peso o hacer ejercicio diariamente, no pueden ser propósitos de año nuevo, sino una condición de salud personal.

Cada vez que alguien fuma un cigarrillo, se está metiendo a los pulmones y al cerebro amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, propano, metano, acetona, cianuro de hidrógeno y varios agentes cancerígenos. Y cada vez que una persona toma una copa de alcohol, le genera al cuerpo un deterioro que puede ir desde la lentitud, hasta la pérdida del conocimiento y hasta la capacidad mental, que puede incluso llegar a grados de estupidez.

¿Bajar de peso? Eso es algo personalísimo y tiene que ver con la salud. Sí, que sean propósitos, pero no al iniciar el año, sino durante los 365 días. Para cada uno de nosotros, los deseos de año nuevo son algo importante, pero necesitamos centrar los objetivos para que generen un cambio, no solo en lo individual, sino en el conjunto: la familia.

Ayer iniciamos 2023 y si tus deseos fueron dejar de fumar o de beber, felicidades. Pero hay algo más que nos debe mover como sociedad para generar el cambio y trascender; alguien me dijo alguna vez, que el ser humano no tiene sentido si no busca cómo trascender, por más modesta que sea su función social.

En un ejercicio simple, la noche del sábado pasado, unos minutos después de las 12 de la noche, ese conjunto de personas que nos reunimos para cumplir con la tradición de despedir el año viejo y darle la bienvenida al nuevo, hizo una serie de expresiones que me dejó gratamente sorprendido.

La frase “ser una mejor persona”, me hizo escribir esto. Ser mejor persona no es fácil, pues implica, eso sí, un verdadero sacrificio y no es porque no se pueda cumplir. Es simplemente porque vivimos en una sociedad individualista, alejada de los propósitos comunes y vemos por nosotros, sin importar el que está frente a nosotros.

¿Cómo se puede lograr ser una mejor persona? Cuidado: esto se puede convertir en un problema si no se tienen trazados los puntos estratégicos para caminar hacia el bien común. Y me pregunto: ¿cuándo alguien puede obtener esa calificación de “buena persona”? Las comillas no fueron incrustadas en esa frase solo por casualidad. Es que el adjetivo es, y será por siempre, relativo.

Uno de mis grandes maestros de vida, me dijo alguna vez que no se requieren recetas mágicas para encontrar el punto medio en el que se puede considerar a alguien como buena persona. Ahora sí, sin comillas.

La humildad es virtud de reyes, me dijo; lamentablemente pocas personas pueden -podemos- practicarla plenamente, porque la mayoría tenemos un mínimo de soberbia, que no nos permite ver más allá de las supuestas verdades.

La comparación es vital, me dijo también mi maestro. ¡Compárate contigo mismo!, porque no eres mejor persona que otra si no asumes tus fracasos y triunfos con madurez, pero también inteligencia. Intenta caminar por el camino correcto -agregó-, para que sientas que lo que tienes, es en base del esfuerzo y no pisoteando a otros.

Respeta, fue otro de los temas que me dijo. Ser una mejor persona es el que se gana el respeto por su trabajo, no el que se gana el miedo de sus compañeros por la intimidación. Ser mejor persona es el que diseña estrategias para conducirse con cautela, no el que se arroja al vacío para demostrar valentía.

Estamos iniciando un año, el 2023 y no se antoja fácil, en todos sentidos. Creo que podemos aportar, con humildad, respeto, inteligencia y coraje, cada uno, a la construcción de una sociedad que urge de cada uno de nosotros ser mejores personas. Al tiempo.