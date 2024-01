Medio Oriente, entre el terrorismo, el genocidio y un juicio (I)

Ciudad de México.- Ninguno deberíamos ser indolentes ante la tragedia que asola al Medio Oriente, permitirnos semejante actitud, solo revela nuestra propia deshumanización.

En cualquier caso, quiero comenzar por rechazar y condenar todos los actos sistemáticos de violencia, ya sean terroristas o genocidas, pues no son otra cosa que crímenes. Legalmente cada uno de ellos tiene sus diferencias técnico-legales muy marcadas, pero el trasfondo y resultado material es el mismo, la muerte (en masa) de gente inocente, carne de cañón de odios étnicos, nacionalistas, raciales o ideológicos. La miseria humana en su más puro estado.

En segundo lugar, me ocuparé de las definiciones. El terrorismo “…implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes (Oficina del Alto Comisionado de UN para los DH). Con ello, nos queda claro que los actos cometidos por Hamás el 7 de octubre fueron actos de terrorismo, puro y duro.

El genocidio queda definido por el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (Convención contra el genocidio): “…se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

Ahora, me enfocaré en un giro inesperado, para algunos, que ha dado “la cuestión palestina”, y deseado por otros (entre los que me incluyo). Por fin, un país parte de las Naciones Unidas ha decidido tomar acción dentro de la institucionalidad internacional, y llevar el asunto a una instancia judicial.

Sudáfrica ha llevado a cabo una acción, no sin precedente, político-legal a nivel internacional sumamente importante. El 29 de diciembre de 2023 interpone una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Ya muchos medios de comunicación han comenzado a llamar a este caso “el juicio del siglo”. Como fue denominado, en su tiempo, al caso de Nicaragua vs. Estados Unidos de América. El cual, por cierto, ganó Nicaragua. Entre otras cosas, en el discurso de Sudáfrica, podemos encontrar afirmaciones como la siguiente: “…ningún ataque armado al territorio de un Estado, por grave que sea (incluso un ataque que implique crímenes atroces) puede proporcionar justificación o defensa para las violaciones de la Convención, ya sea como cuestión de derecho o de moralidad. La respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre de 2023 ha cruzado esta línea y da lugar a violaciones de la Convención.”

Obviamente, este caso ante la CIJ de Naciones Unidas (UN) ha comenzado a dividir opiniones, de tirios y troyanos, pero, sobre todo, dividirá a los países miembros de UN en posturas necesariamente encontradas e irremediablemente incómodas, políticamente hablando. Me intriga saber, claro está, que postura tomará México, especialmente, después de que termine el mandato de López Obrador, con una nueva presidente, cualquiera que esta sea.

La CIJ fijó las audiencias para el 11 y 12 de enero de 2024, las cuales ya han sido desahogadas. En su demanda y sus alegatos orales, Sudáfrica sostiene tener pruebas suficientes para demostrar que, los actos -ya sean amenazas, realizados o tolerados por el Gobierno y el ejército de Israel en contra del pueblo palestino, después de 7 de octubre de 2023, tienen un carácter eminentemente genocida ya que “…tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino, que es la parte del pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza”. Sobre la premisa de que el pueblo palestino es un grupo nacional, racial y étnico distinto al pueblo israelí.

Además, ha solicitado medidas provisionales, entre las que destacan las siguientes: “El Estado de Israel suspenderá inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza. La República de Sudáfrica y el Estado de Israel, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención (…), en relación con el pueblo palestino, tomarán todas las medidas razonables a su alcance para prevenir el genocidio. El Estado de Israel, (…) en relación con el pueblo palestino (…), desistirá de la comisión de todos y cada uno de los actos comprendidos en el ámbito del artículo II de la Convención, en particular: (a) matar a miembros del grupo; (b) causar daños corporales o mentales graves a los miembros del grupo; c) imponer deliberadamente al grupo condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial; y d) imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo. El Estado de Israel, (…) en relación con Palestinos, desistan y adopten todas las medidas que estén a su alcance, incluida la rescisión de las órdenes, restricciones y/o prohibiciones pertinentes para impedir: a) la expulsión y desplazamiento forzado de sus hogares; b) la privación de: (i) acceso a alimentos y agua adecuados; (ii) acceso a asistencia humanitaria, incluido el acceso a combustible adecuado, alojamiento, ropa, higiene y saneamiento; (iii) suministros y asistencia médica; y (c) la destrucción de la vida palestina en Gaza. El Estado de Israel se abstendrá de cualquier acción y garantizará que no se adopte ninguna medida que pueda agravar o ampliar la controversia ante la Corte o hacerla más difícil de resolver”.

Este artículo lo escribo el 11 de enero de 2023, por eso y por falta de espacio, no expongo los alegatos de Israel, eso lo haré en una próxima entrega.