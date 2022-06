‘Me soltaba llorando porque no podía más con la tortura’

El testigo protegido, Jesús Olivas Arzate, fue requerido “en múltiples ocasiones” por parte de la Fiscalía General del Estado, desde finales de marzo del 2017 hasta el mes de agosto del 2021.

Durante los interrogatorios para “declarar en los llamados expedientes X”, le advertían los agentes del Ministerio Público que “si no declaraba iba a correr la misma suerte que todos los detenidos... que lo mío era solo cuestión de tiempo para que estuviera detenido, que vivía tiempo prestado... me declaró la Lic. Peña, la Lic. Claudia Chávez, el Lic. Roberto López y otros, con la aquiescencia del exgobernador, Javier Corral y el exfiscal, César Peniche”.

Olivas fue director general de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado durante la última etapa de César Duarte como gobernador, en 2016.

Juan Manuel López Salas estuvo en 2015 en la Coordinación Administrativa y de Servicios de la Secretaría de Hacienda en el Gobierno estatal. Duró hasta el 2018 trasladado al área de Servicios y Adquisiciones para el mantenimiento de la flotilla aérea del gobierno.

Fue también -o es- testigo protegido en los X. Narra que el “Lic. Francisco González, ya como a la séptima hora de estar en ese lugar (del interrogatorio en la Casa de Gobierno) me dijo con voz fuerte y agresiva: ya lo sabemos todo, más vale que coopere o le va a ir mal. Sabemos que tiene familia, piense en ellos... el que más me amenazó fue el Lic. González”.

Ambos exfuncionarios recibieron de la Fiscalía General del Estado sus documentos para “criterios de oportunidad” hasta agosto del 2021, varios meses después que había obtenido el triunfo María Eugenia Campos y con apuro se encaminaba hacia la salida, los primeros días de septiembre, la administración de Javier Corral Jurado, persecutor de Maru y enemigo encarnizado, personal, de César Duarte Jáquez.

Los testimonios de Olivas y López aparecen en una denuncia por tortura que sería llevada al gran comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México.

El documento fue elaborado a finales de diciembre del 2021, pero se quedó en solo proyecto que sería presentado a principios del 2022. Solicitarían medidas cautelares “urgentes” de protección “ante el riesgo grave de perder de forma ilegal la libertad, o incluso la vida debido a los actos de tortura a los que fuimos sometidos”.

A la narrativa de ambos están sumadas con bastante detalle las de otros exfuncionarios también sometidos a intensos cuestionamientos, presiones, amenazas, vigilancia policiaca, etc.: Wendy Palmira Orozco Aragón, José Jaime Bustamante Pérez, Ever Eduardo Aguilar Sandoval y Miguel Ángel Mexquitic Aguirre.

Al inicio de la denuncia que se quedó en plan exhiben a los tentáculos de corrupción del exgobernador, Javier Corral Jurado y el exfiscal del estado, César Augusto Peniche Espejel: “Francisco González Arredondo, Claudia Chávez Apodaca, Beatriz Aréchiga Bermúdez, Martha Pallares, Sandra Cecilia Delgado Ordaz, Lic. Cháirez Coss (sic), Laura Renata Muñoz Bojórquez, Uriel Chacón, Ernesto Chavarría Peña, Lic. Flores y otros que no recordamos sus nombres, al igual que los policías de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a los llamados expedientes X y/o Justicia para Chihuahua”.

Prácticamente todos fueron interrogados sobre el asunto principal, el único de hecho, que tiene ahora al exgobernador César Duarte Jáquez en el Cereso de Aquiles Serdán, allá en la zona conurbada de la ciudad de Chihuahua.

Tras dos años en una cárcel de Miami, el gobierno estadunidense autorizó su extradición a México por un solo caso –de 21 carpetas de investigación integradas, o mal integradas, por el régimen de Corral-. Eso fue lo único que pidió la Fiscalía General de la República (FGR) y solo por eso está siendo procesado en Chihuahua.

Ese asunto es el de casi 100 millones de pesos (96 millones 685 mil 253 pesos) transferidos por el exgobernador a cuentas de la Unión Ganadera Regional División del Norte y la Financiera División del Norte, adjudicada principalmente a Duarte Jáquez y a su exfuncionario, exdiputado federal, Carlos Hermosillo, muerto trágicamente en un accidente carretero mientras se dirigía de la ciudad de Chihuahua a Parral.

Jesús Olivas y Juan Manuel López, los testigos protegidos de Corral, aportaron algunas de las principales “pruebas” contra Duarte justo en ese caso, manejado, ahora vemos, con muy poco cuidado por los agentes policiacos y del Ministerio Público de Corral y por su fiscal Peniche.

En la audiencia judicial del viernes fueron mencionados los TPs con sus claves y señalados otros muchos por sus nombres, Martín Solís, Karina Velázquez y Jesús Luna, entre otros 54. Exfuncionario de Corral, el primero; exdiputada, expresidenta del PRI y ahijada política de Duarte, la segunda y exsecretario particular del exgobernador, el tercero.

Otro testigo protegido habría sido el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, pero sus “aportaciones” o pronunciamientos no son conocidos hasta el momento. Gerardo Villegas y Antonio Tarín, otros dos exfuncionarios de Hacienda, recientemente salieron del Cereso a seguir sus respectivos procesos en prisión domiciliaria. Ni hablaron ni se sujetaron a criterios de oportunidad. Aguantaron la cárcel casi los cinco años del corralato.

Para efectos de este caso específico fueron declarados prófugos Octavio Legarreta Guerrero, exsecretario de Desarrollo Rural y Roberto Dietrich Nevárez, exdirector de Fomento Agropecuario y otros cuyos nombres no han trascendido.

“Fui testigo protegido y colaborador durante la administración 2016-2021; sin embargo, tengo que aclarar que todo el tiempo estuve amenazado e intimidado por diversos agentes de la Fiscalía General del Estado”, narra Ever Eduardo Aguilar Sandoval, uno más de los exfuncionarios hacendarios cercanísimos a Duarte, a Villegas Tarín etc.

Es otro de los testigos que deberán aparecer contra Duarte Jáquez, pero con la misma historia de tortura que ahora los corralistas minimizan para presionar al nuevo régimen del estado. Buscan el mayor castigo posible que no lograron ellos durante los cinco años de administración por falta de solidez en los expedientes.

“Aproximadamente en marzo del 2017 el consejero jurídico, Maclovio Murillo, me ordenó que fuera a la Fiscalía de la zona centro (dirigida entonces y todavía hoy por Carlos Mario Jiménez), y me comentó que fuera con el maestro Francisco González. Yo llevaba un amparo. (Aun con ello) me empezaron a presionar de manera violenta. Me gritaban y me amenazaban. Cuando me daba un ataque de ansiedad o me soltaba llorando porque no podía más con la tortura psicológica, solo me comentaban: ya váyase de aquí, lo vamos a detener otro día”.

Bajo esas condiciones inició el viernes antes de las nueve de la mañana el maratón de audiencias para el más famoso político del momento en el estado, incluso del país al momento de su extradición.

Todo el viernes y todo el sábado fue expuesto ante medios de comunicación, ministerios públicos y jueces, solo con frecuentes intervalos por un fuerte problema de salud que lo aqueja en la columna vertebral. Apenas se sostiene en pie por minutos.

A todo lo descrito debe sumarse el “misterioso” testigo protegido, Joaquín Francisco Hernández Vega, que al inicio de la semana se apersonó en una audiencia pública ante la gobernadora, Maru Campos para contarle cómo fue torturado por policías y agentes del Ministerio Público a efecto de ser convertido en testigo inclusive contra la propia Maru durante la campaña electoral.

Es tan grande el arsenal informativo de quien fuera tesorero desde antes del régimen de Duarte que, al tomar este la administración estatal, le habría entregado a sus nuevos operadores en Hacienda una caja chica por cerca de 100 millones de pesos como prueba de sus nuevas lealtades e hizo prácticamente lo mismo con Corral respecto de Duarte hasta que fue descubierto con mucha información oculta.

Fue sacado de Hacienda, pero extrañamente rescatado por Ismael Rodríguez Gallegos, excoordinador de gabinete de Corral, y colocado en la Junta Central de Agua, donde prácticamente duró todo el quinquenio.

Con ese exfuncionario, calificado por Maru como “el más ruin, cruel y mentiroso” de todos los testigos protegidos, quedaría cerrado el círculo de la Fiscalía General contra Duarte Jáquez.

Una vez que concluyan las audiencias de imputación, (podrían extenderse sábado y domingo) vendrá la vinculación y la fila enorme de testigos a corroborar o desmentir sus dichos contra el exgobernador. Música para los oídos de la defensa: la tortura y las faltas sistemáticas al debido proceso.

Como lo dijo la gobernadora, así es y lo saben también quienes se fueron y heredaron ese otro batidero, el caso está prendido con alfileres. El nuevo régimen no podrá dejar a Duarte en prisión más allá de los elementos objetivos aportados por el Ministerio Público y valorados por los jueces.

Los señalamientos sobre corrupción parecen rotundos, pero mediante pruebas muy débiles. Podemos sostener por adelantado que de los 80 testigos, y es todo lo que hay, no quedará uno solo. El nuevo escenario para ellos es totalmente distinto, y más con Duarte en “casa” y todos los coacusados libres.