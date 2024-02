Mayor impulso a Samalayuca

La zona de Samalayuca no está siendo aprovechada a su máxima capacidad. Este lugar que se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad Juárez tiene un gran potencial que no ha sido detonado totalmente. Falta un proyecto que impulse la visita de miles de personas deseosas de tener una experiencia turística en una zona tan interesante y atractiva.

Este proyecto pudiera incluir una serie de hoteles, paseos y atractivos que pudieran complementar la extraordinaria zona de las Dunas y el pueblo de Samalayuca. Desde luego que no sería pertinente este desarrollo turístico y comercial dentro del área de las arenas blancas, pero sí en su zona perimetral para no impactar la belleza del lugar.

Recientemente, El Diario de Juárez, publicó un reportaje de Manuel Orozco donde se describe la zona y sus importantes atractivos que se erigen como un tesoro natural que cautiva por igual a los amantes de la belleza desértica y a los aventureros.

Las Dunas de Samalayuca existen gracias a miles de años de erosión y pueden alcanzar desde los 40 hasta los 100 metros de altura, convirtiendo a este destino en un paisaje único en su tipo que todo viajero debe experimentar. Las Dunas se rigen bajo los lineamientos que la Federación establece para las áreas naturales protegidas, y de ese modo obtienen los recursos necesarios para su debido mantenimiento, por esto, a partir del 1 de junio de 2017, para poder ingresar se cobran 100 pesos por visitante.

Con un horario al público de 9 de la mañana a 5 de la tarde, quienes acuden a las Dunas de Samalayuca pueden contemplar sobre una cresta este mar de arena que parece interminable o dejarse llevar cuesta abajo por la gravedad.

Cuentan con un programa de aventuras para los visitantes que consiste en sandboarding y paseos en vehículos 4x4, y unas burbujas gigantes para rodar en pendientes muy pronunciadas. De igual modo hay caminatas guiadas para conocer plantas, animales y petrograbados. Al caer el sol se organizan noches astronómicas, catas de sotol, cenas y hasta experiencias místicas con meditaciones incluidas.

De igual manera, se puede practicar una actividad que no existe en la ciudad que es la pesca. Se ha construido un área recreativa con albercas y espacios para preparar comida. Tienen un lago donde los visitantes podrán pescar tilapia, bagre y está por iniciar la producción de trucha. Se puede pescar en forma deportiva devolviendo el pez al agua o prepararlo para consumirlo en el lugar. Cuando se atrapa un pez y deciden consumirlo, se les hace un cobro de acuerdo con el peso del animal. Este recurso que se destina a la conservación del sitio.

Los turistas pueden montar a caballo, llevar su disco o asador para preparar comida, inclusive se les permite instalar tiendas de campaña y hasta pernoctar. La arena del desierto chihuahuense no sólo brilla para sus pobladores, quienes han vencido todo tipo de trabas de su clima extremo, sino que también ha llamado la atención de artistas de fama internacional. Las Dunas de Samalayuca atrajeron al director de cine y escritor chileno Alejandro Jodorowski. El filme, El Topo, grabado en Samalayuca en 1970 se caracteriza por extraños episodios y personajes que sobresalen por sus simbolismos.

También Conan El Bárbaro, protagonizada por Arnold Schwarzenegger fue filmada en estas impresionantes Dunas.

Así que teniendo tantos atractivos no se puede entender que en esta zona todavía no se haya consolidado un gran proyecto con el involucramiento de las tres instancias de gobierno. Por todo esto, en este proceso electoral los candidatos de todos los partidos no deben olvidar en sus ofertas de campaña a Samalayuca.