Maternidad abnegada como método de control del Estado

El 10 de mayo es una de las fechas más reconocidas en nuestro país. Se distingue por las altas ventas en flores, largas filas en restaurantes y demás afluencia comercial que podemos observar en los cruceros por donde transitamos.

Esta celebración está directamente asociada con la perfección que se espera de quienes ejercen la maternidad. Las madres mexicanas, son comparadas de forma permanente con la reina de este país: La virgen de Guadalupe.

PUBLICIDAD

Se espera que las madres mexicanas sean abnegadas, que se sacrifiquen por sus hijos (y de paso por toda la familia), que sean cuidadoras natas, que conviertan simples alimentos en delicias culinarias, que sean comprensivas y que su intuición las lleve a un conocimiento elevado sobre la vida misma, entre muchos otros atributos que se adquieren por el simple hecho de tener una hija o hijo.

Concebirlo como un atributo, es parte de la historia que impone a la mujer el peso sobre sus hombros de la integración familiar. De ahí que un día de celebración es un acto de justicia para aquellas madres mexicanas que arraigan las tradiciones en una cultura en la que la familia, en sus diferentes tipos, constituye el motor de todo un país.

¿Cómo surge este esperado día de reunión familiar? El 13 de enero del 1916 tiene lugar el Primer Congreso Feminista de Yucatán. 617 mujeres se reunieron para discutir sobre educación, trabajo, sufragio femenino, salud reproductiva, específicamente sobre métodos anticonceptivos, entre algunos otros temas.

En medio de la Revolución Mexicana, este primer congreso intentaba derrumbar el concepto de mujer como sinónimo de las palabras madre y abnegada que se había construido durante el porfiriato y que le daba a la mujer la gran responsabilidad, como buenas ángeles guardianes del hogar, de criar buenos ciudadanos que hicieran honor al lema “orden y progreso”. Para esa época significó un cambio radical, porque se repartía a nivel nacional información sobre el divorcio, educación sexual y controlar si querían ser madres o no.

Voces similares a las que hoy descalifican el feminismo y el aborto en aquel momento etiquetaban esa información como antiburguesa (¿será que en la actualidad se le denominaría chaira?) y comenzaron a buscar una alternativa que combatiera la “inmoralidad” que implicaría el uso de anticonceptivos, o lo que sería lo mismo tener sexo sin la intención de procrear.

En 1937 se lanzó, desde un medio de comunicación, una campaña que creó el día de la madre para celebrar el rol sagrado que tienen las mujeres mexicanas y que, a la par, calificaba de criminal el control de las mujeres sobre su propio cuerpo.

Esa misma campaña fue adoptada por el sistema educativo nacional pidiendo a la niñez, que fueran los primeros en rendir homenaje a las santas mujeres que se han sacrificado por las familias mexicanas con prácticas de crianza adecuadas que forjan personas socialmente aceptadas con roles de género específicos.

Posteriormente se crearon premios a la madre que con más sacrificios sacó adelante a sus hijos, el mensaje era claro y contundente: las buenas mujeres son madres, y las buenas madres son aquellas que renuncian a su propia felicidad por la de sus familias. Si las mujeres dejan de lado su felicidad, no solo llevarán en su espalda la responsabilidad de crianza social, sino que además no tendrán tiempo ni entusiasmo por salir a las calles a exigir sus derechos, derechos que solo eran reconocidos de facto para los hombres.

La maternidad libre y deseada ha sido objeto de la lucha feminista en nuestro país, el eco ha ido poco a poco acrecentándose entre las personas que sabemos que los derechos deben ser reconocidos para todas las personas o se convierten en privilegios para unos cuantos.

La comparativa entre una entidad perfecta como la Virgen de Guadalupe y la mujer, representa la atadura y el sufrimiento que van aparejados a la sumisión que, cuando es enfrentada por medio de la libertad, concibe la idea del sometimiento a costa de lo que sea necesario, incluyendo cualquier tipo de violencia.

Alguien de esta querida y progresista Ciudad fronteriza me dijo una vez: no estamos en contra de la libertad de las mujeres, ¡sólo del libertinaje! Una búsqueda sencilla de ese concepto remite a prácticas sexuales libres que no buscan la procreación, aquello que se buscaba frenar desde la época del porfiriato o una libertad excesiva, pero ¿quién tiene derecho a definir cuando es excesiva la libertad?