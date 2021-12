Matar al monstruo

En 1991, a mis 28 años de edad, un comercial de televisión me estrujó completamente, el impacto que recibí al verlo resultó una fuerte sacudida de conciencia, tanto, que aun recuerdo con lujo de detalle el momento en que lo vi por primera vez.

Sentado en la comodidad de la sala de mi casa, un pequeño departamento en el tercer piso de una Unidad Habitacional en Mixcoac, en un mullido sillón verde olivo, ya muy entrada la tarde y recién acomodado de nuevo luego de levantarme a cambiar de canal (en aquel tiempo los controles remotos eran un lujo solo para los ricos), de pronto en la pantalla del televisor aparece una ventana que, al abrirse, deja ver un remolino en fondo negro, que se proyecta sobre un hoyo que se hace más grande conforme se acerca la toma.

La música de fondo acentuaba todavía más el efecto dramático de la ventana y el hoyo negro avanzando hacia el televidente, tanto que causaba cierto vértigo al verlo, al menos a mí. Como si emergiera de ese hoyo negro, a la izquierda aparece la silueta de una joven de quien apenas se advierten algunas características debido al efecto contraluz con que jugó el productor, del lado derecho de la pantalla la silueta de un micrófono, Lourdes R. de 19 años según se puede leer en una pleca en letras amarillas.

“Le entré a la droga para ver qué se sentía -balbucea la joven-, yo sabía que muchos se habían quedado por ahí, yo pensaba que yo no, que a mí no me iba a pasar nada. Al principio, como que funcionó, todo era bien padre pero luego, no me di cuenta que me estaba destrozando por dentro”

Luego, la voz “en off” del locutor que dice: “Jóvenes que buscaron en las drogas un refugio a su soledad, están ahora enfermos y más solos que nunca” haciendo especial énfasis en las últimas palabras. En seguida surgen en la pantalla unas grandes letras rojas, coincidiendo con la voz que afirma categórica: “Las drogas destruyen… Y tú, mereces vivir”

Aparece de nuevo la ventana y el hoyo negro del principio, pero en movimiento inverso, es decir, como si quien lo ve saliera del hoyo. Impactante. Hay un video en YouTube en el que se puede ver aún este comercial. Para quien tenga interés en verlo el link es https://youtu.be/92V4n0k31Oc, y está visible a partir del minuto 07:18.

La sacudida personal fue mayúscula, no porque yo tuviese problema de adicción a las drogas, nunca las he usado, pero por esos años el problema de adicciones cobraba inusitada fuerza, y era muy común conocer de algún caso cercano, amigos o círculo social, de consumo de algún tipo de estupefaciente, si bien no había la enorme variedad que hoy existe, la marihuana, la cocaína y en menor medida los llamados ácidos o pastillas, eran las drogas que circulaban ya con cierta facilidad.

Ya en aquellos años, hace 30, advertía yo la enorme amenaza que representaba la adicción a cualquier tipo de droga, principalmente para los jóvenes, percepción que se incrementó notablemente con el comercial de televisión descrito. Hoy, hasta para los niños de primaria se ha extendido ese riesgo.

Aunque ha habido esfuerzos importantes desde todos los niveles de gobierno para combatir las adicciones, el video de la campaña publicitaria que menciono es prueba de ello, a 30 años de distancia puedo concluir que equivocaron el enfoque, la manera de enfrentar el problema, la estrategia.

Todas las políticas públicas contra las adicciones que recuerdo a partir de entonces, centraron sus esfuerzos y acciones en el adicto en lo individual, o bien como tema de seguridad pública en contra de quienes comercializaban este tipo de sustancias, sin considerar que el adicto tiene un círculo de acción que también resulta afectado por la adicción.

En principio, de forma natural y lógica, el primer círculo afectado es la familia, el segundo son los amigos, el tercero son los compañeros de escuela o trabajo, y así sucesivamente, y en todos los círculos hay efectos nocivos a causa de la adicción de una persona. Pero, cuando se afecta a la familia se está afectando a la sociedad en su conjunto, porque es el núcleo, la célula central del tejido social.

Apenas recientemente se ha incorporado un esquema de atención integral del problema al tema de las adicciones, cuando ya los efectos nocivos son muy notorios y extendidos en la sociedad. Pienso que aun falta mucho para alcanzar un esquema ideal de estrategias para enfrentar esta difícil problemática.

Por eso es que me pareció muy importante hablar hoy, sobre un evento en el que tuve la oportunidad de participar durante la semana.

Recibí la honrosa invitación del Doctor José Luis García, compañero de página de opinión en este medio, para presentar su libro “Matar al Monstruo” el pasado miércoles en el Auditorio del edificio “X” de ICSA, en la UACJ, a lo cual asistí con enorme gusto y no tanto por acceder a la petición de un buen amigo, que ya en sí mismo era suficiente y agradable, sino porque el tema del libro me pareció de lo más trascendente y relevante en estos momentos para una comunidad tan convulsa como la que vivimos, pero sobre todo por la forma en la que el autor aborda la problemática.

“Matar al Monstruo” es una historia novelada, el género literario más recurrido por los escritores, pero el más difícil de conquistar, en la que José Luis García encuentra magistralmente un estilo de narrativa propia del autor, de los personajes y de su entorno, rica en detalles y harto descriptiva, me hizo recordar las mejores novelas de García Márquez, creador del costumbrismo literario, o la hilarante y fluida prosa de Arreola, pero también los detalles impresionistas de Rulfo. No es una comparación con los autores mencionados, sino una descripción del estilo de José Luis, por eso menciono que encontró su propio estilo.

La presentación del libro la escribió el Doctor Javier Contreras Orozco, con quien coincido completamente en su afirmación: “Matar al monstruo de José Luis García es un relato desgarrador, que en ocasiones uno quisiera pensar que es producto de la ficción o de la imaginación narrativa del autor. Se llega a imaginarse que es un escape de la recreación donde se van conjuntando unos hilos invisibles por parte del escritor para darle sentido al entramado de una situación extremadamente dolorosa, violenta y estrujante de la condición humana.”

Para rematar: “Y lo que José Luis viene pregonando desde hace años, lo confirma con este relato de que somos la última generación de hijos que obedecíamos a los padres y ahora somos la primera generación de padres que obedecemos a los hijos.” Absolutamente real.

En el prólogo del libro, escrito por mi amiga y colega la periodista Doanny Domínguez, agradece la sencillez con la que se puede leer el libro, no obstante el duro y difícil tema que aborda, al que por supuesto, también hace referencia: “La brutalidad del sabor de la sangre en la boca, que a muchas nos ha despertado del piso, es como comienza esta historia, que solo puede decirnos que no paramos de aprender, de las peores experiencias de otras, para tratar de no ser víctimas de nuestras propias omisiones.”

Y Doanny concluye su prólogo: “Ese es el monstruo verdadero, el que se engendra con cuidado en el seno de mundo ideal de alguien, que, por perfecto, busca la oscuridad en la luz. Una cosa es absolutamente cierta en este libro: una se queda hasta el último momento esperando un final feliz. Esperando.”

Y sí, todo eso es cierto. “Matar al Monstruo” de José Luis García es un enérgico llamado de alerta a la sociedad, a las autoridades, a los maestros, a las instituciones educativas, a todos en general, porque al final de cuentas el mundo en que vivimos es responsabilidad de todos, y es ese mundo en el que suceden día a día, historias tan crueles y desgarradoras como la que cuenta el libro. O actuamos como sociedad, todos, cada uno en el ámbito de sus competencias, o historias como la de Damián y Teresa, protagonistas de la historia contada en el libro, seguirán repitiéndose hasta la destrucción total de nuestra sociedad.

El gran reto, y oportunidad, que presenta la lectura de “Matar al Monstruo” es que cada lector descubra “su monstruo” para poderlo matar, trayendo a la conciencia colectiva una problemática que, por común, se ha dejado crecer escondida entre la indiferencia social, la ineficacia gubernamental y la apatía de todos, pero de la que todos somos o seremos víctimas en algún momento. Hay que “Matar al Monstruo”.