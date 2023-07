Mascotas peligrosas

No hay duda alguna que ya es urgente que los legisladores de Chihuahua, se ocupen del tema de la tenencia de algunas mascotas, pero de manera responsable e integral, sin dejar de lado ninguno de los muy diversos ángulos que representa dicho tema.

Ser propietario o propietaria de algunas mascotas, debe incluir en la ley la responsabilidad respectiva para quien la posee, en todos sentidos, y no solo hablando de su cuidado y buen trato, que eso por descontado se da, sino también de las consecuencias de lo que hacen.

Recientemente, el pasado jueves, un menor de edad fue brutalmente atacado por un perro de la raza pitbull, y resultó con graves lesiones que requerirán de cirugías para la reconstrucción de algunos tejidos, pero también de una muy intensa atención psicológica al menor.

Se trata de Ángel Uriel, un niño de 11 años de edad, quien recibió graves lesiones en el brazo derecho, las cuales tuvieron que ser tratadas con cirugía en un hospital del Seguro Social, de acuerdo con la nota periodística publicada en las páginas de El Diario.

Sin temor a equivocarme, afirmo que ese niño y su familia pasaron momentos de angustia y temor durante el ataque del animal, y posterior a eso también, deben estar pasando por muy malos momentos.

Pero no es el único caso. Lo grave de todo esto es que con cierta frecuencia este tipo de ataques se repiten en nuestra ciudad, y en otras latitudes, y pareciera que hemos normalizado eso, ignorando lo grave que resulta que ocurran este tipo de cosas.

Peor aún, es muy común ver que personas, incluso vecinos, tienen este tipo de mascotas, hablando específicamente de los Pitbulls, o razas similares, sin el menor cuidado o precaución hacia los demás, como debería de ser. Basta con darse una vuelta por cualquier parque de la ciudad y ver como los pasean como si se tratara de cualquier inofensiva mascota.

No, definitivamente no se trata de cualquier inofensiva mascota. Está comprobado, al menos en la estadística informativa, periodística, que estas razas de perros son letales y muy peligrosas, aún para sus mismos propietarios.

El Diario ha documentado en sus páginas la peligrosidad de razas como los pitbulls, bóxer y otras similares, que atacan a los seres humanos con la ferocidad y agresividad propias de su genética salvaje, sin que hasta la fecha la autoridad haya tomado cartas en el asunto de manera contundente y apropiada.

En junio de este año, dos perros de la raza Pitbull mataron a mordidas a otro can de la raza husky, y lesionaron a otro de gravedad, un dóberman, siendo necesaria la intervención de la autoridad.

En enero de este año, el menor E.F.G.G. fue atacado por un perro de la raza pitbull, recibiendo importantes lesiones en el antebrazo izquierdo.

En junio del año pasado, otro pitbull atacó a una niña de cinco años de edad y a su madre en el Portal del Roble, en esta frontera.

“Salió una señora y yo le pregunté que si quería galletas, ella me contestó que sí, yo me acerqué para darle las galletas y cuando ella me estaba dando el cambio, su perro pitbull se salió por debajo de la malla, atacando a mi niña primero, lo que yo hice fue tratar de quitárselo, abracé a mi hija para que no la mordiera, pero el perro me mordió a mi en la parte del cuello, ya cuando reaccionamos, ya nos tenía enfrente de otra casa sentadas”. Es el dramático testimonio de la madre asentado en nuestras páginas, luego del terrible incidente.

Son recurrentes y preocupantes los hechos de ataques a seres humanos por parte de perros pitbull, lo mismo en Ciudad Cuauhtémoc, que en El Paso, la capital del estado o en nuestra frontera, sobre todo por la ferocidad y fuerza de esta raza de perros, que siempre dejan lesiones importantes en sus víctimas.

Pero lo más preocupante y alarmante es que ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, ni legislativa, parece estar dispuesta a tomar el tema en serio y hacer lo que se tenga que hacer para regular la tenencia de este tipo de mascotas.

Y cuando digo regular no solo me refiero a las disposiciones que ya existen y que obligan a los propietarios de una mascota a hacerse responsables, por los daños que esta pudiera causar, se trata de prevenir que ocurran estos hechos.

Si ya es de sobra conocida la agresividad y fuerza de esta raza de perros, y otras similares, la ley debería de prever algunas condiciones para quienes poseen este tipo de razas, desde el espacio físico en donde las tienen, hasta la forma en la que deben educarlos o pasearlos en las calles, es decir, una especie de padrón de propietarios de mascotas peligrosas para el ser humano.

Como sociedad no podemos estar expuestos a riesgos tan altos, como el feroz ataque de un pitbull, tan solo por el deseo de unos cuantos de poseer este tipo de mascotas. Quienes deseen poseer una mascota así, deben responsabilizarse de todo lo que ello implica.

Lo que, para algunos, en principio, pudiera parecer un sano y legítimo deseo de tener y mantener una mascota, se puede convertir en la peor de las pesadillas para otros, y eso no es válido ni deseable en ninguna sociedad.

Por eso, en beneficio de toda la comunidad, los señores y señoras legisladores deberían entrarle de lleno este tema, modificando en lo necesario las leyes que ya existen, o creando unas nuevas que consideren todos estos puntos y pongan a salvo la integridad física de los ciudadanos.