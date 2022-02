Más salario menos ‘mindfulness’

Iba cerrando enero cuando una mujer perteneciente a una comunidad indígena se lanzó del puente de la glorieta del kilómetro 20 de la carretera Panamericana. Según las notas periodísticas quiso aventarse con su niña de ocho años, pero la pequeña alcanzó a zafarse a tiempo. Ella contó a los agentes preventivos que su madre estaba desesperada por la falta de dinero. Esta semana un hombre murió al lanzarse del octavo piso del Hotel Lucerna.

En un dato que enciende focos rojos, según lo ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el estado de Chihuahua presenta la mayor tasa de suicidios del país, con 14 muertes por cada 100 mil habitantes, seguida por Aguascalientes (11.1) y Yucatán (10.2), siendo Guerrero, Veracruz e Hidalgo las entidades con tasas más bajas (2.0, 3.3 y 3.7, respectivamente).

PUBLICIDAD

No deja de resultar paradójico que una época en que se tiende a desparramar toda una supuesta cultura de soportes psicologizantes -que invaden hasta el hartazgo y llegan al más nimio recoveco- los índices de “lesiones autoinfligidas” como pomposamente les llama el Inegi, sigan al alza, sin que parecieran existir medidas que atajen realmente la problemática.

En ese sentido, no cabe duda que subterfugios como la puesta en vigencia de la Norma Oficial Mexicana 035 pueden irrumpir como paliativos que contribuyan a mejorar, en este caso, el entorno laboral, pero se trata de eso, paliativos normativos sujetos quizá a la errónea concepción de que las normas transforman la realidad. Es claro que dicha norma tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Bonita intención, sí, pero mejorar el entorno laboral para que, a su vez, se refleje en la salud mental de los trabajadores, pasa por elementos y situaciones que ya ninguna norma puede contener, dado que ya no dependen solamente de actitudes y oportunidades de un incondicional apoyo psicológico, sino de factores externos, materiales y objetivos.

Así, mientras no contemos con una infraestructura social suficientemente sólida, cimentada en sistemas de salud igualmente férreos, salarios decorosos para todos y no solo para las castas, una educación emancipadora y no reproductora de dogmas y falacias, podremos llenar de cursos “mindfulness” los centros de trabajo y no pasará gran cosa.

Respirar profundo o con una técnica depurada es importante, al igual que tener conciencia plena del aquí y el ahora y blablablá. Sí, bienvenido sea todo eso. Pero mientras los trabajadores no tengan donde caerse muertos, en el mejor sentido de la expresión, o no se tenga, aunque sea la más mínima certidumbre de una seguridad social digna, podemos echar a andar todo el arsenal de la Norma Oficial Mexicana y ¡oh sorpresa! Nada cambiará.

El suicidio es un problema de salud pública. Estas lacerantes pérdidas pueden prevenirse si se interviene de manera oportuna. A la par de atenciones psicológicas prontas y eficaces, debe trabajarse de manera inter y transdisciplinaria.

Precisamente por ello, no podemos verlo como una problemática simple e individual. Las condiciones materiales pesan, con mucha frecuencia.