Más recursos para Ciudad Juárez

El desmesurado crecimiento de Ciudad Juárez genera demasiado gasto para las tres esferas de gobierno. Especialmente para la autoridad municipal. Es evidente que el presupuesto que se destina anualmente para la ciudad no es suficiente para las necesidades de una metrópoli con las características de esta frontera.

El crecimiento anárquico y desordenado de la mancha urbana juarense no ha cesado en las últimas décadas. Desde hace muchos años los asentamientos irregulares han sido propiciados por diferentes grupos con claros intereses políticos y con fines electorales. Esta práctica no ha desaparecido y se sigue acentuando debido a la constante llegada de connacionales provenientes del interior del país y además por la interminable oleada de migrantes.

Llevar los servicios básicos a las colonias de reciente creación les cuesta cada día más a las autoridades municipales. De todos es conocido que Ciudad Juárez tiene un añejo y enorme rezago en materia de pavimentación en cualquier sector. Es ineludible mencionar el sinnúmero de colonias que presentan calles sin pavimentar en diferentes sectores de la ciudad. Y las arterias juarenses que sí tienen pavimento presentan demasiados baches que impiden un manejo adecuado y seguro para los cientos de miles de vehículos que circulan sorteando la infinidad de trampas que surgen en el camino.

Nunca hay presupuesto que alcance para abatir este fuerte rezago. También siempre se ha reconocido la necesidad de que esta ciudad cuente con drenaje pluvial, pero tampoco existe la capacidad financiera para que alguna administración municipal se atreva a emprender un proyecto de tal magnitud. Pasan los años y en época de lluvias las consecuencias de carecer de drenaje pluvial o de suficientes vasos de captación, son palpables. Los compromisos financieros heredados de anteriores administraciones representan también otro lastre que impiden al Gobierno municipal realizar más obra en beneficio de los juarenses. Tan sólo los créditos para el Plan de Movilidad Urbana llevado a cabo por la administración de Héctor Murguía sigue generando un fuerte impacto a las finanzas municipales. Así que los siete mil millones de pesos que se destinan al Presupuesto del Municipio de Juárez definitivamente son insuficientes.

El pago del impuesto predial es una de las fuentes más importantes con las que el municipio se allega recursos. De ahí que se busca actualizar la tasa de valores catastrales en esta frontera. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar compareció recientemente ante los diputados de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, sobre el incremento al impuesto predial y dejó claro que mantendrá su apuesta de responsabilidad sobre la popularidad, ya que al privilegiar lo segundo implica mantener con un rezago de dos décadas a Ciudad Juárez.

La actualización de las tablas de valores catastrales, no debe seguir postergándose porque le resta competitividad a esta urbe en comparación con la capital del estado. A nadie le gusta pagar más impuestos, pero la actualización es una decisión que debe tomarse en este momento y no pasarle la decisión a otras administraciones. La mayoría de los municipios le entró a las actualizaciones, pero ninguno lo hizo al nivel del municipio de Juárez. También hay un bloque de municipios a cuyos alcaldes les inquieta actualizar sus tabuladores a pesar de estar desfasados. Mucho se ha venido comentando respecto de la necesidad de dotar a Ciudad Juárez de mayor presupuesto. Esta podría ser una opción, porque el desarrollo ya no se puede seguir deteniendo.