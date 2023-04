Más que una política ligada al narco en informe militar

En febrero del 2023, el ciudadano Juan Carlos Rodríguez Tarín, interpuso una denuncia por el robo de su vehículo particular, en contra de Higinio Solís González, director de Seguridad Pública Municipal de Janos.

Un mes más tarde, el 22 de marzo, “Tarín fue agredido con disparos de arma de fuego perdiendo la vida... señalado como probable responsable (sic) el director de Seguridad Pública, el cual mantiene nexos con la delincuencia organizada”.

Así como escalofriante está descrito el hecho, así pasó desapercibido para el grueso de la población porque las autoridades locales buscaron echarle tierrita encima. Igual que ocurre en Janos sucede en municipios donde los antiguos cacicazgos tradicionales han mordido el polvo bajo el plomo de otros caciques aun con menos escrúpulos, el crimen organizado.

Ese dato forma parte del sintomático documento que las máximas fuerzas militares de gran parte del estado (la V Zona) entregaron el lunes a contrapartes del Gobierno estatal en los poderes Judicial y Legislativo.

Tuvieron todos ellos (as) un desayuno que pareció normal como todos los de su tipo, pero que resultó al menos más ilustrativo, bastante más extraordinario, inclusive que los sostenidos por los jefes del Ejército en las famosas “reuniones de coordinación de seguridad” en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Parral, en Cuauhtémoc, donde chorrean en términos muy generales aseguramientos de armas, detención de criminales, decomiso de fentanilo y otra gran cantidad de drogas, pero en conceptos hasta difusos, no sujetos a comprobación. Cero detalles.

La presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Hernández, debieron no solo impresionarse, sino sorprenderse al leer en el documento otros datos inauditos no “propios” para semejantes reuniones:

1.-“Se tienen indicios que la C. Lic., Cynthia Marina Ceballos, presidenta municipal de Nuevo Casas Grandes, tienen favoritismos con la delincuencia organizada”.

2.- “Ricardo González Toa, (a) ‘El 05’ y/o ‘El Chicharrón’, exdirector de Seguridad Pública del municipio de Nuevo Casas Grandes, (Nov. 2021-Sept. 2022), actualmente es integrante del grupo delictivo Los Cholos, afín al Nuevo Cártel de Juárez”.

Los militares entregaron datos muy frescos sobre enfrentamientos registrados en Madera entre facciones de La Línea contra el grupo del Cártel de Sinaloa, Gente Nueva de “El Jaguar”.

“El 8 de marzo del 2023 se localizaron cinco cuerpos del sexo masculino sin vida en el tramo carretero al ejido El Largo Maderal con huellas de violencia y heridas producidas por disparos por arma de fuego; cuatro de ellos contaban con reporte de desaparición el 26 de febrero del 2023”.

En ese mismo lugar, sumaron las policías a los registros el pasado miércoles otro multihomicidio en el mismo lugar con otras tres personas desmembradas.

Algunos datos contenidos en ese informe-diagnóstico-ejes de trabajo-plan de acción llamado: “Unidos por Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc... Problemática en el Estado de Chihuahua” forman parte del dominio público, otros no tanto.

Lo que más llama la atención de todo esto no es siquiera la desafortunada conclusión de que sigue golpeando la violencia al estado, sino la intervención directa del Ejército en dos instancias de gobierno complementarias, sí, en la persecución policíaca contra el crimen, pero más centradas en el orden judicial, legislativo y hasta político.

Esas instancias recibieron de los militares un grueso compendio, en parte análisis, en parte propuesta teórica, pero convenientemente mezclada con algunos ejemplos de información de inteligencia que, repetimos, deben tenerla en sus cajas fuertes bajo celoso resguardo el resto de las corporaciones de seguridad.

Parece que el Ejército busca empujar en la parte jurisdiccional-legislativa-política las acciones no concretadas por las policías preventivas ni de investigación en la persecución contra los “transgresores de la ley”.

Da a entender, sin lugar a dudas, que los datos ofrecidos solo son ejemplos de muestra de una radiografía estatal perfectamente documentada –pero confidencial- sobre los lazos de la “DO”, delincuencia organizada, con empresarios, políticos y policías.

Quizá sea de esa manera porque no solo da la impresión que baje el poderío particularmente de los cárteles y sus subdivisiones en la entidad, sino su fuerza sigue creciendo y filtrándose en sensibles áreas de gobierno.

Algo nos debe decir al respecto que Juárez continúa con ritmo de 100 homicidios en promedio por mes y Chihuahua, la capital del estado, el centro político, neurálgico, de la entidad, anda en los 40 asesinatos por mes. Explicable solo justo por el crecimiento del narco.

No personaliza ni individualiza el análisis, pero recuerda que la estrategia nacional de seguridad pública obliga a la Federación, a los estados y municipios a formar grupos interinstitucionales con la finalidad de intercambiar información operativa y estar en condiciones de disminuir los índices delictivos; sin embargo, lamenta, “se ha observado que dichos grupos de inteligencia no han funcionado ni reflejado los resultados esperados”.

Seguramente, conocen los militares buena parte de las razones por las que han fracasado esas unidades, que son los mismos motivos por los que el documento contiene algo de información específica de Nuevo Casas Grandes, o de Janos, pero no del resto del estado, donde las complicidades en muy altos niveles de las policías municipales, las estatales y las federales, han impedido que baje la violencia.

Sin duda el documento original debe ser bastante más grueso que el entregado durante el desayuno; y el faltante debe contener información también sobre casos específicos de las relaciones de la delincuencia organizada con policías y políticos de Chihuahua, o de Guachochi, o de Batopilas, Guadalupe y Calvo, Balleza, Villa Ahumada, Parral, Valle de Allende, Jiménez, Chínipas, Camargo, Delicias; por supuesto la muy famosa región de Urique-Bocoyna-Creel. Fue abatido José Noriel Portillo, “El Chueco”, pero ya hay sucesor con la debida protección política y policíaca.

La telaraña tejida durante muchos años en Nuevo Casas Grandes, Janos, etc., opera de idéntica forma en todo el estado. No escapa ni el municipio más pequeño con algunas variantes en cuanto a los alcances de la infiltración delictiva en los órganos de seguridad y entre las autoridades administrativas. Todo ello es del conocimiento no solo de las fuerzas castrenses, sino de todos los órganos de inteligencia de todas las policías.

Ha quedado fuera de toda duda que la fuga sangrienta del primero de enero en el Cereso estatal 3 estuvo soportada en una colosal corrupción que tuvo como jefe máximo al finado exjefe de la pandilla Los Mexicles, Ernesto Piñón de la Cruz, quien entregaba cuotas periódicas adentro y afuera del penal para mantener en el interior el monopolio de la venta de drogas, alcohol, prostitución, etc., y afuera el tráfico de migrantes, el narcomenudeo, las extorsiones y otra gran variedad de delitos. Sin protección policíaca no habría logrado tales alcances.

No incluye el diagnóstico militar esos datos en greña, pero es posible deducirlo de los datos que aporta, por ejemplo, con el tráfico de personas.

Explica en el cuadernillo que por cada migrante cobran los coyotes 10 mil dólares para cruzar la frontera, y de dos a tres dólares mediante la extorsión a sus familiares (“fuente, autoridades locales”).

“El flujo trimestral en el presente año de aproximadamente 151 mil migrantes detenidos en El Paso, Texas, rescatado en el primer trimestre del 2023 un total de tres mil 924 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua... Durante los primeros tres meses del año 2023, se suma un total de 155 mil 589 migrantes rescatados aproximadamente. Tomando como base un cobro de cinco mil dólares, se genera una derrama aproximada de 777 millones 945 mil dólares a favor de la delincuencia organizada; de continuar incrementándose el flujo migratorio, sus ganancias podrían alcanzar un aproximado de tres mil 111 millones 780 mil dólares”.

Tienen entonces los militares completo el panorama delictivo no solamente en términos generales, sino en detalles del quién es quién por cada punto cardinal de la entidad, pero solo ofrecen botones de muestra.

Ofrecen como conclusión ejes de trabajo y líneas de acción para atacar también al fondo del grave problema con “prevención, mejorar la persecución del delito, administración de justicia, actualización de leyes en materia de seguridad pública, invertir en la reinserción social, fomentar la denuncia anónima, impulsar programas contra las adicciones”, etc., etc.

Total, el diagnóstico-propuesta seguramente no quedará a merced del polvo en algún escritorio por su definición teórica, sino por el jalón a la hebra sobre grupos delictivos y connivencias.

Llamarán la atención de todos (as) esos reflectores lanzados desde la V Zona Militar.