¡Más PAN para todos!

“Si sólo se tratara de la ruina de un partido político como partido, tal vez me daría gusto; pero se trata de los destinos de la patria, común a todos los mexicanos y por eso les hacemos las advertencias dichas, aunque moleste a algunos de los oyentes”. José González Torres

El Partido Acción Nacional (PAN) fue fundado en 1939 por el nacido en Batopilas, Chihuahua Manuel Gómez Morín, con una alternativa democrática y civilizada, con principios humanistas de solidaridad, el bien común y la premisa en el interés nacional por encima de cualquier cosa.

Por los años 80 aparecía un líder recio y carismático como Francisco Barrio Terrazas, quien le diera vida al PAN en el ámbito local. Llegando a ser la primera fuerza política en Juárez, y ese PAN local-juarense inyectaba dinamismo y entrega al panismo del Estado incluyendo la ciudad de Chihuahua.

Hoy en día nada y poco queda de ese partido en Juárez, quien fue referente nacional por sus luchas históricas en favor de la democracia. La ausencia de liderazgos que aglutinen al panismo local, por encima de intereses de grupo o personales le está cobrando la factura, al grado tal, que en la capital, se le ve como el partido del rompecabezas.

¿Cómo empezar armarlo? ¿Cuáles y cuántos grupos son? Esa pareciera ser la estrategia para los fines personales de algunas y algunos panistas de Juárez, el pertenecer a uno de no sé cuántos grupos internos existen hoy en día.

Recuerdo algunos como los impolutos que si no votaban por ellos o sus afines en la interna, todos (as) los demás eran obscuros. Luego los obscuros respondían en el ejercicio de su derecho y las ofensas, los dimes y diretes hacían irreconciliables, tales diferencias por ende ni pensar de salir unidos como institución.

Pero esto ahí no paró, vinieron fricciones de estos principales grupos que dieron paso a otros. Tal cual así, una guerra interna de todos para todos, no se sabe de dónde viene el “soplamocos”, solo se sospecha todos reclamando el queso con la bandera de sus grupos y el clásico “ya me toca”. Algo así como las bandas del crimen organizado de Juárez: todos para todos y cuidándose de las traiciones.

Hay nueva dirigencia estatal y debe darse a la tarea de encaminar al partido en Juárez, como una institución sólida más que de grupos. Debe dejar el discurso y la simulación como la dirigencia estatal pasada, y pasar a los hechos. Tarea nada fácil sin duda, pero un buen comienzo podría ser convocar a la militancia en general, no solo afines.

El PAN en Juárez por su historia, por estar dentro de una ciudad que lo ha soportado todo, tiene que resurgir para el bien de Chihuahua y México. Por ende, debe tener en sus dirigencias gente comprometida con esta institución política, no solo de paso, ni de tapete.