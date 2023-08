Más inseguridad, más indiferencia

La indiferencia del Gobierno “más humanista” que haya existido en la historia de México, hacia las que han sido víctimas de la violencia, se debe a que electoralmente no conviene hablar sobre el tema y menos a un año de las elecciones del 2024.

Tampoco se trata de que en las “Mañaneras” se busque diariamente generar empatía y solidaridad hacia las miles de familias, de personas “levantadas o asesinadas”, el hecho es, de que la indiferencia es patente lo es.

PUBLICIDAD

La desaparición y posible muerte de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, hechos ocurridos el pasado viernes 11 de agosto, ha consternado a todo el país por la forma tan brutal cómo se han venido presentando los hechos, es la muestra más clara de que hay indiferencia hacia lo que está pasando.

Los cinco muchachos, aún desaparecidos, eran amigos entre sí: se llaman Roberto Carlos Olmeda, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez, Dante Cedillo y Diego Alberto Lara; es un problema que pareciera no importarle a la autoridad gubernamental.

Es increíble que estén más preocupados por los temas de dinero; los presupuestos para las elecciones; el tren maya o las remesas, cuando lo que debieran hacer -porque su obligación está sustentada en la ley- es buscar brindar más seguridad a los mexicanos.

Los mensajes en las distintas plataformas digitales dan una muestra del enojo, frustración, coraje e impotencia que genera tanta impunidad.

Los comentarios con respecto a que se reúnen familiares, amigos y habitantes de Lagos de Moreno en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para orar por los cinco Jóvenes desaparecidos, es una impotencia solidaria ante un clamor del que aún no se tiene respuesta; este vacío, permiten comentarios que dan una idea clara de lo que pasa ante tanta indiferencia.

Desde diversas cuentas de redes sociales se leen mensajes como: “Denle gracias a AMLO”; “abrazos no balazos y todavía se burla del v… ojo decrépito”, “Qué triste que haya gente que siga apoyando al engendro maléfico de Palacio Nacional”, “sólo por resentimiento unos y por las limosnas con que compra sus voluntades”…

…“¡Qué triste que en este país esté reinando la delincuencia y nadie hace nada!”, “¡Estamos viviendo un horror! Y LÓPEZ no hace nada!”, “¡Sentimientos podridos!”.

La nota informativa titulada: “No tengo porque ofrecer disculpas”, en referencia a que el presidente de México acusó que se hizo una “burda manipulacion”, así se atestigua al final de la “mañanera”, en tanto que “la prensa vendida”, acusó que él se burló de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Los mensajes en la plataforma Twitter, ahora llamada X, no se hicieron esperar.

Ahora resulta que la víctima es él; todos los televidentes atestiguamos cuando López evadió las preguntas haciéndose el que “no oigo”. Si no escuchó bien pudo abordar el tema fríamente y mostrar sus sentimientos ante esta desgracia. Según él, tiene sentimientos y resulta que sólo se victimiza y para no variar, acusó como siempre a los medios conservadores.

Otros hicieron referencia de que hasta sus medios “vendidos al Gobierno”, evidenciaron la evasión a las preguntas, ¿entonces quién miente? Ahí están los videos, pero como siempre, quiere tapar el sol con un dedo con sus mentiras.

Lo único que parece importarles en el Gobierno de la 4T, es la disputa electoral aún y cuando el sadismo y la crueldad van en aumento en todo el país, y ante lo que el combate a la inseguridad parece ser pura simulación.

En las redes sociales todos los días y a todas horas, en las miles de cuentas existentes se aprecia un creciente rechazo a las declaraciones y acciones que desde el Gobierno federal se realizan, al igual les pasa a los candidatos de Morena que buscan la Presidencia de la República, de ahí la indiferencia.

Lo malo de todo esto es que aunque el debate en las redes sociales pareciera ser 100 por ciento contrario a todos los políticos, y más a la cuarta transformación, no tendrá mayores repercusiones electorales… ellos lo saben.

Las elecciones se ganan en las urnas y no en las redes sociales, se ganan con la gente y no con publicaciones, se ganan tomando conciencia de que las cosas pueden estar peor y no leyendo tantos mensajes y publicaciones negativas.

Lo más grave del asunto es que aún falta casi un año para que concluya este Gobierno y las cosas no mejoran en materia de seguridad, menos aún corregirán la indiferencia de quienes en verdad deben trabajar para que haya más paz en nuestro país.