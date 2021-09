Más de tres mil niños, niñas y adolescentes violentados en Chihuahua. Debería darnos vergüenza…

¿Qué debo hacer cuando me doy cuenta de que un niño, niña o adolescente ha sido maltratado o abusado? ¿El DIF de mi municipio se lo llevará? ¿Qué debe hacer o no hacer la Policía Municipal cuando le llaman a atender una situación así? Estas son algunas de las preguntas que muchas personas nos hacemos al toparnos con situaciones de abuso y maltrato infantil, y lamentablemente, eran las mismas preguntas que muchas autoridades no habían podido responder.

Los habitantes de este Estado debemos sentirnos avergonzados ante el grave problema social que tenemos y las consecuencias que afrontaremos en el futuro por no actuar como comunidad, ni asumir nuestra corresponsabilidad en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes chihuahuenses. Según datos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se han iniciado tres mil 186 carpetas de investigación relacionadas con denuncias interpuestas en casos de abuso sexual, violación, violencia familiar y lesiones dolosas a personas menores de 17 años. Todas estas investigaciones corresponden a hechos sucedidos en las ciudades de Chihuahua, Juárez y Delicias en 12 meses (marzo 2019 a marzo 2020), lo que equivaldría a llenar por lo menos 80 salones de clase (imagine usted cuántos salones llenaríamos con las personas que no denuncian…).

Es doloroso pensar la situación que viven estas personas, observar que casi la totalidad de las agresiones se realizan en su propia casa y que además, este niño, niña o adolescente, podrá estar reviviendo una y otra vez ese dolor por falta de acciones coordinadas entre las personas responsables de atender el primer llamado de auxilio y trasladarlo al lugar donde deberá ser atendido profesionalmente.

Ante esta situación, el Instituto de Transparencia impulsó un ejercicio de trabajo conjunto entre ciudadanos y funcionarios públicos del ámbito municipal y estatal, para establecer el llamado: “Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la detección, atención e investigación de actos que impliquen vulneración o restricción de derechos de niñas, niños y adolescentes para el estado de Chihuahua” ( disponible en: https://portalair.chihuahua.gob.mx/media/archivos/82049_PROTOCOLO-DE-COORDINACIÓN-VFF.pdf ). El título es larguísimo, pero representa un logro del gobierno anterior, resultado del trabajo coordinado entre varias dependencias estatales entre las que resaltan: DIF, SIPINNA, Fiscalía General, Supremo Tribunal de Justicia, Coordinación de Gabinete y Secretaría Desarrollo Social; que trabajaron en conjunto con DIF, policías y SIPINNAs municipales así como con otras organizaciones como FICOSEC, USAID, representantes de la Red por la Infancia, Formación y Desarrollo Familiar Integral A.C., y ciudadanos independientes.

El compromiso de los titulares de las dependencias y el profesionalismo de las personas que invirtieron cientos de horas de trabajo para completar esta labor, han puesto a Chihuahua como ejemplo a nacional, al ser éste, el único estado en el país que cuenta con un instrumento de esta naturaleza.

Este es un paso frente a todo un largo camino que queda por andar, aún cuando se han dado capacitaciones sobre el tema a policías municipales y personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, todavía falta mucho por hacer. Ya vimos que sí es posible lograr metas cuando todos ponemos a nuestros niños, niñas y adolescentes en el centro de nuestras acciones. Ahora continuemos pensando en ellos para dar los siguientes pasos y erradicar el maltrato infantil de Chihuahua; reconozcamos que los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad de todos y… leamos el protocolo para saber cómo actuar.